Giro radical del tiempo en Castilla y León: llega un río de humedad atlántico que traerá intensas lluvias y nieve

Castilla y León se prepara para un nuevo e intenso cambio de tiempo que romperá la breve tregua de los últimos días. Según los pronósticos de Meteored, la llegada de un frente atlántico, impulsado por una vaguada y reforzado por un "río de humedad" procedente del Atlántico subtropical, dejará precipitaciones que serán especialmente persistentes en la vertiente occidental de la Comunidad.

Este fenómeno, que arrastra aire muy templado y cargado de agua, incidirá con fuerza a partir de este martes. Aunque una dorsal de altas presiones intentará frenar el avance del frente hacia el Mediterráneo, su persistencia en el flanco oeste peninsular garantiza una jornada de paraguas y precaución en buena parte de la Comunidad.

Las zonas más expuestas a los vientos del suroeste serán las que se lleven la peor parte de este episodio. La comarca de Sanabria, en Zamora, y a las vertientes del Sistema Central (especialmente en las provincias de Salamanca y Ávila) serán los puntos críticos donde las lluvias ganarán mayor fuerza.

La AEMET ha activado avisos amarillos en el oeste de Galicia, Sanabria y norte de Cáceres por acumulados de precipitación de más de 40 l/m² en 12 horas.

En estas áreas se prevén acumulados de hasta 100 l/m², que podrían superarse de manera puntual debido a la persistencia de las lluvias. En el resto de la Comunidad, las precipitaciones afectarán de forma moderada pero constante.

A pesar de la entrada de aire templado asociada al río de humedad, las cotas más altas de la geografía castellano y leonesa registrarán un episodio de nieve de gran importancia. En las próximas horas, se estima que las cumbres del Sistema Central puedan acumular cerca de medio metro de nieve, lo que complicará la situación en las zonas de alta montaña.

Ante la previsión de lluvias persistentes y el riesgo de deshielo en cotas medias por la llegada de aire más cálido, se recomienda extremar la precaución en las inmediaciones de los cauces fluviales del oeste regional.