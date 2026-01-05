Carreteras de Castilla y León afectadas por la nieve: una cerrada, dos en rojo con uso de cadenas y cinco más en alerta

La nieve no da tregua en Castilla y León y hay varias carreteras que están afectadas por la nieve en la Comunidad como ha informado la Delegación del Gobierno a las 8:00 de la mañana de este lunes, 5 de enero.

Hay cinco carreteras en nivel verde en las que se está prohibido adelantar pesados por las nevadas. Se trata de la A-50, en la provincia de Ávila, entre los kilómetros 24.35 y 48, en ambos sentidos en San Pedro del Arroyo-Narros del Castillo.

La misma situación se encuentran, también en la provincia de Ávila, en la N-110 (Puerto de Montaña) entre el kilómetro 336.91 y 352.04, en ambos sentidos, en ese Puerto de Tornavacas. En la misma provincia, en Menga, se encuentra afectada la N-502, también en el Puerto de Montaña entre los kilómetros 21 y 48.

En Ávila-Salamanca está también en nivel verde, con la prohibición de adelantar pesados en la N-501 entre el kilómetro 23 y 48.71 en San Pedro del Arroyo-Cantaracillo.

En la provincia de Palencia, en nivel verde, se encuentra la CL-627, entre los kilómetros 0 y 29.65, en ambos sentidos, entre Cervera de Pisuerga-Piedrasluengas, en ambos sentidos.

En Salamanca, en la DSA-191, entre el kilómetro 0 y el 8, en ambos sentidos, en Candelario, la nevada ha obligado a activar el nivel rojo con uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno y restricción temporal de velocidad a 30 kilómetros por hora, restringido el paso a vehículos pesados y autobuses. Lo mismo ocurre, en la SA-203, en ambos sentidos, entre el kilómetro 8 y el 12 en Peña de Francia.

Por último, la DSA-191, entre el kilómetro 8 y el 10.6, ambos sentidos, en nivel negro y cerrado.

121 kilómetros en nivel verde, 12 en rojo, 2,6 en negro en la Comunidad. Un total de ocho carreteras están en riesgo.