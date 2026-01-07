La nieve cubre varias provincias de Castilla y León: problemas en la red de carreteras y temperaturas de hasta -9,1ºC

Castilla y León se ha congelado en la madrugada de este miércoles, 7 de enero, y ha amanecido con temperaturas bajo cero en todas las provincias de la Comunidad, como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Soria capital se han registrado -4º, seguida de Burgos y León con -3º, Palencia y Segovia con -2º, Valladolid y León con -1º, Salamanca con 0 y Zamora con un grado.

Además, la capital vallisoletana ha amanecido con una fina capa de nieve, aunque la Aemet prevé que las precipitaciones en forma de nieve solo se registren en el noroeste, preferentemente.

En el resto, se espera que el cielo esté poco nuboso sin descartar precipitaciones débiles dispersas, más probables en el este y Sistema Central.

La cota de nieve sube a los 1.000 o 1.200 metros. Las temperaturas mínimas no presentarán cambios y las máximas van en aumento. Heladas débiles o moderadas generalizadas que pueden ser fuertes en zonas altas.

Imagen de la nieve en Zamora.

Cuéllar marca la mínima de la madrugada

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de esta madrugada, Cuéllar (Segovia), ha marcado la temperatura más baja de la comunidad a las 3:50 horas, con -9.1º.

Temperaturas mínimas en Castilla y León. Imagen: AEMET

Vinuesa, en Soria, ha llegado, a las 5:30 horas, a los -8.5º y en la Estación de Esquí de La Covatilla, en Salamanca, se han alcanzado los -8.2º.

Un comienzo de jornada sumamente gélido en Castilla y León.

Problemas en las carreteras

La nieve ha vuelto a ser protagonista en buena parte de Castilla y León. Las precipitaciones registradas en las últimas horas han dejado paisajes invernales… pero también carreteras difíciles, donde el uso de cadenas o neumáticos de invierno ya es obligatorio en varios tramos. En algunos puntos, además, los camiones y vehículos articulados no pueden circular. La recomendación es clara: calma al volante y máxima atención a los avisos de Tráfico.

Los problemas se concentran especialmente en zonas de montaña. En Ávila, la N-403 a la altura de El Barraco y la N-110 en Villatoro presentan serias dificultades, mientras que en Segovia la misma N-110 está afectada entre Villacastín y Brieva. En Salamanca, la nieve condiciona el tráfico en la DSA-180 entre La Hoya y Navalcarros, y en León el puerto de Villasecino, en la AS-228 hacia Puerto Ventana, requiere circular con extrema precaución. En Burgos, también se complica la conducción en la BU-571, en el puerto de Río de la Sía, y en la BU-574, en Ahedo de las Pueblas.

A ello se suma la presencia de hielo en la SA-100, entre Tejera de Riofrío y La Hoya, donde los conductores se encuentran con tramos resbaladizos que obligan a reducir la velocidad.

La DGT mantiene avisos activos en grandes vías de comunicación por nieve o placas de hielo. Es el caso de la A-1 en Castillejo de Mesleón (Segovia), la A-6 en San Vicente del Palacio (Valladolid) y Valdeviejas (León), la A-62 en Villagonzalo de Pedernales (Burgos), la A-231 en Villaherreros (Palencia), la A-52 en Rionegro del Puente (Zamora) y la AP-66 en Caldas de Luna (León). En muchos de estos puntos, los conductores ya están acostumbrados a convivir con el invierno, pero las recomendaciones no cambian: prudencia, distancia de seguridad y evitar movimientos bruscos.

También hay incidencias en la N-630 a su paso por Arbas del Puerto, en la CL-626 en La Espina, ambas en León; en la CL-615 en Renedo de la Vega (Palencia); en la CL-627 en Rabanal de los Caballeros; y en la AV-901 en Villanueva de Ávila.

En Salamanca, continúa cerrada la DSA-191 a partir del kilómetro ocho, en Candelario. Hasta ese punto el uso de cadenas es imprescindible. Lo mismo ocurre en la SA-203 para acceder a la Peña de Francia, una de las zonas que más nieve acumula cada invierno.

En Zamora, la estampa es muy similar. Desde primera hora, los equipos de la Diputación están trabajando con máquinas quitanieves y esparciendo sal para garantizar la movilidad en Sanabria y Aliste, donde los vecinos ya conocen bien estas rutinas invernales. Las labores se han centrado en carreteras como la ZA-L-2694, que une Castro de Sanabria con Barrio de Lomba y San Román; la ZA-L-2697, que da acceso a Avedillo de Sanabria; la ZA-L-2699, hacia La Tejera; y la ZA-L-2692, entre El Puente de Sanabria y Sotillo de Sanabria. En Aliste también se ha actuado en la ZA-L-2440, de Alcañices a Tres Marras, y en la ZA-L-2443, que conduce a San Mamed.

Pese a la nieve acumulada en algunos tramos, la situación en la comarca alistana se considera buena y las carreteras permanecen despejadas. Aun así, las autoridades insisten en el mensaje habitual cuando el invierno aprieta: comprobar el estado de las vías antes de salir, llevar equipamiento adecuado y, sobre todo, conducir sin prisas.