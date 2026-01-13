Podemos y Alianza Verde irán juntos a las elecciones de Castilla y León: tienden la mano a IU pero descartan a Sumar

El coordinador de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, y el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, durante su rueda de prensa de este martes en Valladolid

Podemos y Alianza Verde se presentarán en coalición a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo en Castilla y León. Así lo han anunciado este martes el coordinador del partido morado en la Comunidad, Miguel Ángel Llamas, y el coordinador federal de la formación ecologista, Juantxo López de Uralde, en una rueda de prensa en Valladolid. Ambas formaciones han tendido la mano a Izquierda Unida para que "regrese a la coalición", de la que ya formó parte en 2022, pero han descartado cualquier tipo de entendimiento con Sumar.

IU, por su parte, ratificó la semana pasada su coalición con Verdes-Equo y Movimiento Sumar, una candidatura que estará encabezada por su coordinador autonómico, Juan Gascón, que también había tendido la mano a Podemos para que se sumase a la misma. Finalmente, la formación morada y Alianza Verde presentarán su propia coalición pero han tendido la mano a IU para que abandone su alianza con Sumar y se sume a ellos de cara a los comicios de marzo.

Llamas ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que es "una buena noticia" que Podemos y Alianza Verde vuelvan a confluir en Castilla y León para conformar "una izquierda transformadora valiente que sea el revulsivo que necesitamos para poner fin a casi 40 años de gobiernos de la derecha".

"Podemos y Alianza Verde van a seguir trabajando de manera muy intensa para defender servicios públicos completamente públicos, para garantizar el derecho a la vivienda y para poner fin al negacionismo climático del PP que tanto daño está causando en nuestra sociedad", ha señalado el dirigente de la formación morada.

Llamas ha asegurado que, para el PP, Castilla y León es "una zona de sacrificio". "Es decir, un territorio que se da por perdido y que puede ser contaminado sin ningún tipo de control, eso es lo que sucede con esa proliferación de proyectos tóxicos como las macrogranjas y la burbuja del biogás. Por eso, desde nuestra coalición vamos a trabajar para aprobar de una vez una Ley de Cambio Climático en la Comunidad, para garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado y para garantizar los derechos de la naturaleza y de los animales", ha señalado.

Mano tendida a IU

Además, ha recordado que en las anteriores autonómicas, en febrero de 2022, Podemos se presentó en Castilla y León junto a Izquierda Unida y Alianza Verde, en la coalición Unidas Podemos, y ha lamentado que IU "no quiera repetir coalición". "Esta coalición que hemos formado ha dado buenos resultados en Extremadura recientemente y seguiremos dialogando para que nuestra candidatura de izquierda transformadora sea lo más amplia posible", ha afirmado.

Llamas ha insistido en que la confluencia presentada este martes representa a "una izquierda transformadora, valiente y con determinación, que saldrá a disputar las próximas elecciones autonómicas con todas las fuerzas". Sin embargo, ha reconocido que, pese a los contactos existentes, "es difícil llegar a un acuerdo" puesto que IU "ha abandonado esta coalición para acercarse a Sumar, un proyecto político con el que no hay ningún tipo de posibilidad de entendimiento".

Para el dirigente de Podemos, Sumar fue "una operación de régimen, destinada a destruir Podemos y moderar la izquierda", mientras que la formación morada "representa todo lo contrario, una izquierda transformadora, que quiere negociar de tú a tú con el PSOE, que no se subordina". "Queremos una izquierda transformadora y no subordinada", ha afirmado, además de confirmar que él mismo será el candidato a la Presidencia de la Junta, y que parten con "expectativas mejoradas" tras los recientes resultados cosechados en Extremadura.