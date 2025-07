Miguel Ángel Llamas, nuevo líder de Podemos Castilla y León: "Estamos preparados para ir en solitario a las elecciones"

Miguel Ángel Llamas (Melilla, 1986) se convirtió el pasado 29 de junio en el nuevo coordinador general de Podemos Castilla y León, en sustitución del incombustible Pablo Fernández, que llevaba 10 años al frente de la formación en la Comunidad y como portavoz del partido en las Cortes autonómicas, puesto que abandonará cuando finalice la presente legislatura.

Este profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), militante de Podemos Salamanca pero vecino de Zamora desde hace un año, se impuso en la Asamblea Ciudadana Autonómica del partido con el 84,2% de los apoyos, obteniendo 676 de los 802 votos emitidos por los inscritos, mientras que 126 fueron en blanco.

Llamas nació en Melilla en 1986, pero se trasladó a los 12 años a vivir a Salamanca, donde ha pasado la mayor parte de su vida. Fue el año pasado cuando el nuevo coordinador general del partido se trasladó a Zamora a vivir con su familia. También ha vivido algunas temporadas en Valladolid y trabajó en el pasado en el Campus de Segovia de la Universidad de Valladolid.

El nuevo dirigente de la formación en la Comunidad atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León y se muestra convencido de que Podemos debe configurar un proyecto político "para gobernar Castilla y León" y convertirse en "un revulsivo" para la izquierda en la Comunidad después de 40 años de gobiernos ininterrumpidos del Partido Popular.

Pregunta.- ¿Quién es Miguel Ángel Llamas y cómo afronta su elección como nuevo coordinador general de Podemos Castilla y León?

Respuesta.- Soy fundamentalmente un profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, no quiero dejar mi trabajo en ningún momento, y soy una persona que siempre tuvo una gran conciencia política.

Siempre he participado en movimientos sociales, en el movimiento vecinal, he estado en Attac, en el movimiento estudiantil y soy una persona muy comprometida. Desde que se fundó Podemos he sido militante de base y el año pasado me nombraron secretario de Programa a nivel estatal.

"He sentido la ilusión de los inicios de Podemos"

En los últimos meses, tras la decisión de Pablo Fernández de no seguir al frente de Podemos Castilla y León, muchos compañeros y compañeras me pidieron que diera el paso y es algo que ha sido muy importante para mí, porque me lo pidió gente que no se conocía entre sí, de distintos territorios.

Asumo el reto con responsabilidad e ilusión, porque al visitar los círculos me he dado cuenta de que tenemos una militancia muy motivada, con muchas ganas de cambiar las cosas y he sentido la ilusión de los inicios de Podemos. Con muchas ganas de trabajar y de poner mi granito de arena para que Podemos sea muy fuerte en Castilla y León.

P.- ¿Cuáles son los principales retos del partido a corto plazo en la Comunidad?

R.- Necesitamos mucha más extensión territorial y es algo que estamos priorizando en el diseño de la estructura del partido. Necesitamos que haya círculos de Podemos en muchos más municipios, muchísima más implantación y presencia para que la gente nos vea haciendo política y de manera más próxima, y ese sería el principal reto.

El segundo desafío es el de la visibilidad, necesitamos que nuestras propuestas y proyectos estén más presentes en la esfera pública y eso significa tener mucha más audacia para llegar a la gente tanto a través de los medios de comunicación como de las redes sociales.

"El proyecto político de Podemos en Castilla y León tiene que estar pensado para gobernar"

No es fácil, porque Podemos no está como estaba en sus inicios, pero eso nos tiene que hacer trabajar más duro y ser más inteligentes a la hora de que se nos vea más activos en la esfera pública. Y también tenemos el reto de construir un proyecto político para gobernar.

Se puede percibir ingenuidad, pero yo lo digo con total sinceridad y creo que tenemos que ser ambiciosos, el proyecto político de Podemos en Castilla y León tiene que estar pensado para gobernar y en mi candidatura lo hemos tenido muy presente y tenemos un documento con una hoja de ruta para cambiar la Comunidad.

Creo que históricamente ha habido una resignación muy implantada en la mentalidad de los actores políticos de la izquierda en la Comunidad y hace falta un cambio de chip, tenemos que creernos que se puede cambiar el Gobierno de Castilla y León.

Con voluntad política, con muchas ganas, ilusión y asumiendo riesgos con audacia e innovación, y con un pie siempre en los movimientos sociales, podemos conseguir transformar Castilla y León.

P.- Recientemente Podemos ha conseguido el éxito de la aprobación de la Ley de Publicidad Institucional con el apoyo de la oposición, la primera norma que sale adelante con el rechazo del PP en CyL en 37 años, ¿cómo lo valora y qué opina de la reacción de la Junta renovando la licencia de Castilla y León Televisión por otros 15 años?

R.- Es un gran éxito la aprobación de esta Ley de Publicidad Institucional y demuestra la rentabilidad de votar a Podemos. Con un solo escaño hemos conseguido aprobar una iniciativa legislativa que tiene un gran potencial de transformación política porque en Castilla y León se han tejido redes clientelares de corrupción mediática y esta Ley puede ser un punto de inflexión.

Pero yo creo que este es un primer paso y hay que ir mucho más allá. La renovación de la licencia de la televisión autonómica es la gota que colma el vaso de todo un entramado de corrupción que se plasma en esa televisión privatizada y subvencionada que tenemos en Castilla y León.

"Estamos estudiando todas las acciones legales para impugnar el entramado de la televisión privatizada de Castilla y León"

Estamos estudiando todas las acciones legales para impugnar el entramado de la televisión privatizada de Castilla y León porque hay una clara ilegalidad desde el origen, desde el momento en el que se concedieron las primeras licencias a esta televisión la Junta impuso un precio al contrato y las subvenciones que se dieron se hicieron con una modificación legislativa posterior.

Se adulteró el objeto de esas licencias, es algo que viene de lejos y va a ser una de mis prioridades impugnar y denunciar la corrupción mediática a todos los niveles y vamos a proponer un modelo alternativo de televisión autonómica con titularidad y gestión pública y que no deje atrás a ninguna persona trabajadora, que vienen sufriendo durante décadas una situación de precariedad.

P.- ¿Considera necesaria la unidad entre las fuerzas a la izquierda del PSOE de cara a los próximos comicios autonómicos para conseguir desbancar al PP del Gobierno de la Junta después de 39 años?

R.- Más que hablar de la unidad de la izquierda, lo importante es que la izquierda hable de los problemas de la mayoría social porque sino se nos va a percibir como actores políticos ensimismados y eso es lo peor que puede haber en política, políticos hablando de políticos.

Yo no cierro la puerta a que se produzca una coalición electoral, pero eso debería ser fruto de un entendimiento natural entre las fuerzas políticas que yo ahora mismo, por el contexto estatal, veo difícil. Y, además de esa afinidad de proyectos, tiene que haber un diálogo discreto y no una batalla comunicativa por ver quién pide antes la unidad y quién es el malo de la política.

"Podemos está preparado para salir a las elecciones en solitario, estamos en un momento de ambición política"

Podemos está preparado para salir a las elecciones en solitario porque tenemos un proyecto propio y autónomo y estamos en un momento de ambición política. Sabemos lo que queremos hacer tanto a nivel estatal como autonómico, y siempre con todo el respeto a todas las formaciones políticas con las que compartimos líneas programáticas.

P.- A pesar de esas dificultades, ¿se han producido contactos con Izquierda Unida y Sumar de cara a configurar una posible candidatura de unidad?

R.- No existe ningún contacto a nivel autonómico. Es muy probable que a nivel estatal haya una cierta interlocución entre Podemos e Izquierda Unida porque no se descarta un adelanto de las elecciones generales y, además de las elecciones en Castilla y León también se prevén comicios en Andalucía, pero a nivel autonómico no existe.

"No existe ningún contacto a nivel autonómico con Izquierda Unida y Sumar"

No cierro la puerta a esa hipotética coalición y me gustaría saludar al coordinador general de IU en Castilla y León, Juan Gascón, cuyo trabajo respeto, pero estamos preparados a salir en solitario a obtener un buen resultado en la Comunidad y a ser un actor decisivo.

P.- A pesar de las tensiones con Sumar a nivel nacional, ¿considera que será posible que se entiendan a nivel autonómico?

R.- Para que una coalición sea eficaz hace falta un entendimiento no solo del programa, porque el papel lo aguanta todo, sino también del discurso político y veo diferencias en cuestiones que son muy importantes.

En primer lugar, me gustaría que otros actores políticos tuvieran la claridad que tiene Podemos en su oposición al rearme, veo una diferencia cualitativa y cuantitativa de discurso. Nosotros nos oponemos claramente a un rearme que no garantiza la seguridad y asegura recortes sociales y también veo matices que no me gustan en materia de lucha anticorrupción y regeneración democrática.

"Podríamos estar de acuerdo en un programa pero a la hora de la verdad veo diferencias de intensidad en el discurso"

En algunos actores que tienen una relación fluida con el PSOE yo echo de menos una mayor contundencia a la hora de impugnar esas estructuras de corrupción desde las dinámicas de funcionamiento y de lo que representa la lógica bipartidista.

Además, la vivienda es el principal problema de los españoles y ahí también se ve una cierta tranquilidad con el actual estado de cosas cuando estamos viviendo una emergencia habitacional.

Podríamos estar de acuerdo en un programa pero a la hora de la verdad veo diferencias de intensidad en el discurso y eso a la larga en una coalición no va a traer nada bueno. Yo no cierro la puerta pero veo necesario que haya de verdad una afinidad política y discursiva en cualquier coalición.

P.- Teniendo en cuenta el conservadurismo de la sociedad castellana y leonesa, ¿no podría penalizar que hubiera más de una candidatura de la izquierda alternativa?

R.- Eso lo veo más para analistas que para políticos. Calcular el número de procuradores no me convence, no niego que existan riesgos pero mi idea al frente de Podemos Castilla y León es la de ser mucho más ambiciosos que conformarnos con un cálculo de un número más arriba o más abajo.

Hay que ofrecer un proyecto para gobernar Castilla y León y no hay que mirar números sino las políticas públicas que necesita la Comunidad en materia de servicios públicos y sociales, con una gestión pública directa y su extensión en el medio rural, la garantía en el derecho a la vivienda y la firmeza en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción.

Hay que luchar contra los megaproyectos tóxicos como macrogranjas y plantas de biogás que imposibilitan el desarrollo sostenible y profundizar en la creación de nuevos derechos en Castilla y León, tenemos que hablar de renta básica, de trabajo garantizado, de derechos de las generaciones futuras, de la naturaleza, de nuevos derechos feministas y para las personas LGTBI.

"No quiero ponerme límites ni hacer cálculos cortoplacistas sobre un procurador más o un procurador menos, eso es una lógica derrotista"

Son tantos los desafíos políticos que tenemos por delante que no quiero ponerme límites ni hacer cálculos cortoplacistas sobre un procurador más o un procurador menos, eso es una lógica derrotista que a mi no me gusta y la ciudadanía lo que espera de los políticos es que aborden los problemas de la ciudadanía con valentía.

No basta con defender los derechos sino que también hay que impugnar los privilegios para garantizar esos derechos. Tenemos que ser ambiciosos para llevar a cabo las mayores transformaciones posibles en la Comunidad.

Si he dado el paso es porque creo que tenemos un proyecto para conseguir mucho más y no tenemos que conformarnos y no me adhiero a ese clima de resignación, derrotismo y cortoplacismo, hace falta un actor político que quiera cambiar las cosas y que sea el revulsivo que necesita la izquierda en Castilla y León porque llevamos 40 años perdiendo.

P.- ¿Cuáles son, a su juicio, los cambios que necesita Castilla y León con más urgencia?

R.- Hay un problema estructural que es el de la despoblación. Incluso en un momento de bonanza económica a nivel macro Castilla y León no tiene capacidad de atraer población y de dinamizar su economía. Es un problema que necesita una línea programática totalmente diferente a lo que se viene haciendo.

Esperar que con unas pocas subvenciones y estímulos fiscales se vaya a generar desarrollo económico en el medio rural es una equivocación, hace falta un liderazgo público de la economía. El mercado solo va allá donde hay rentabilidad y eso lo tiene que contrapesar el poder público con una mayor iniciativa pública.

Es necesario crear una empresa pública de servicios en el medio rural que se podría ligar a un programa de trabajo garantizado. En primer lugar, para crear empleo en el medio rural, que es lo que necesitamos para fijar población, y, en segundo, para satisfacer las necesidades del medio rural.

"Hace falta un proyecto atractivo para que la gente quiera quedarse en Castilla y León"

Muchas veces no llegan las pequeñas reparaciones y servicios y es imprescindible dar respuesta a esas necesidades. Hace falta un liderazgo público de la economía para revertir la tendencia de despoblación en el medio rural.

Además, hace falta un proyecto modernizador en Castilla y León. La Comunidad no se percibe de manera atractiva y hace falta un proyecto atractivo para que la gente quiera quedarse en Castilla y León y esto lo ligo mucho con la necesidad de una Ley que contemple un catálogo de derechos para las personas LGTBI.

Hace falta más innovación y más inclusión para que la gente quiera venir a Castilla y León. Mucha gente se va porque no puede trabajar y otra porque no encuentra atractivo vivir en la Comunidad y eso me parece dramático porque Castilla y León tiene muchas posibilidades.

Se pueden hacer muchísimas políticas públicas y solo implementando las mejores prácticas de todas las comunidades el margen de mejora de la Comunidad es impresionante y es una de las cosas que me ha motivado muchísimo a dar el paso. Me da mucho coraje que los responsables políticos no se pongan las pilas para impulsar las reformas que necesita Castilla y León.

P.- Hace 10 años Podemos llegó a contar con 10 procuradores en Castilla y León, ¿cree que la crisis del PSOE puede facilitar a la izquierda alternativa recibir el apoyo de los socialistas descontentos e incrementar su representación en las Cortes?

R.- Creo que lo primero es lanzar un mensaje de absoluta condena a la corrupción que llevan a cabo los dos principales partidos, el PSOE y el PP. Un mensaje de rotunda condena a quien se sirve de lo público para llenar sus bolsillos y los de sus empresas amigas, que muchas veces parece que se van de rositas.

En cuanto a que eso tenga alguna trascendencia electoral, a mí no me gusta el oportunismo. Yo no quiero aprovechar una situación de desgaste de un partido para pedir el voto para el mío; a Podemos se le tiene que votar por su proyecto, que pone en el centro los derechos de las personas e impugna las redes clientelares y los privilegios. No me gusta hacer leña del árbol caído.

"Condenamos rotundamente a quien se sirve de lo público para llenar sus bolsillos y los de sus empresas amigas, que muchas veces se van de rositas"

Pero por supuesto condenamos toda práctica de corrupción porque esto lanza un mensaje descorazonador y me indigna que alguien pueda dedicarse a la política para enriquecerse personalmente. Lo que Podemos tiene que hacer es un proyecto propio y ambicioso que sea atractivo para el conjunto del electorado progresista.

P.- Podemos ha señalado la “responsabilidad” de Sánchez en la presunta trama de corrupción por haber sido quien designó tanto a Cerdán como a Ábalos, ¿cree que el presidente debería dimitir y convocar elecciones anticipadas?

R.- Creo que de nada sirve que Sánchez pida perdón y adelante las elecciones, lo que tiene que hacer es llevar a cabo reformas profundas para evitar tramas de corrupción y no lo está haciendo.

Veo una situación de parálisis en el Gobierno y si esa situación de parálisis se prolonga llegará un momento en el que tendrán que convocarse las elecciones de manera anticipada. Pero creo que es el momento de hacer las reformas que Sánchez no está haciendo.

Hay que endurecer las prohibiciones de contratar para las empresas contratistas que participan en tramas de corrupción y hay que intensificar los mecanismos de fiscalización, que claramente han fallado.

"Si Sánchez sigue sin hacer reformas y esto se prolonga en el tiempo, debería adelantar las elecciones"

Y hace falta una serie de reformas que pongan límites a los poderes económicos porque si la democracia no funciona es porque el poder económico se ha concentrado tanto que está imponiéndose a los poderes públicos y eso provoca un fraude democrático.

Sánchez debería aprovechar este momento para acabar con esta forma de gobierno que es la corrupción, que revela una forma de funcionar del poder económico que se traduce en que se impone al poder público. Sánchez debería llevar a cabo esas reformas para democratizar el poder privado y blindar el poder público.

Si sigue sin hacer esas reformas y esto se prolonga en el tiempo, Sánchez debería adelantar las elecciones y dejar paso a una fuerza política como Podemos que si que está poniendo encima de la mesa las transformaciones que España necesita, con un proyecto pacifista y alternativo al bipartidismo.

P.- ¿Cómo valora los primeros meses de Carlos Martínez al frente del PSOECyL?, ¿considera que podrán entenderse tras las próximas elecciones autonómicas a pesar de la crisis nacional de los socialistas?

R.- Como líder de un partido no me gustaría que los líderes de otros partidos me evaluasen, porque evaluar es muy complejo y muy ingrato y lo sé como profesor. Pero antes de ser líder de Podemos Castilla y León me sorprendió esa vocación de pacto del PSOE con el PP y me transmitió algo de desánimo y contribuyó a que diera un paso adelante.

"La vocación del PSOECyL de pactar con el PP me transmitió desánimo y contribuyó a que diera un paso adelante"

Era un elemento más que conformaba ese clima de resignación contra el que yo me quiero rebelar. Una de sus primeras propuestas fue ofrecer al PP un pacto para los presupuestos cuando Mañueco ha dicho que no quiere llevar a cabo más iniciativas legislativas el resto de la legislatura, que en Castilla y León ya está agotada.

P.- Podemos ha sido muy crítico también con la anunciada política de aumento del gasto militar del Gobierno, ¿considera suficiente el gesto de Sánchez negándose al aumento del 5%, como exigía la OTAN, y abogando por un incremento de tan solo el 2,1%?, ¿cree que Sumar debió salir del Gobierno debido a esta cuestión?

R.- Sánchez ha firmado el incremento del 5% porque el intercambio epistolar con Mark Rutte no altera el acuerdo que ha firmado el Gobierno. Este es un proyecto erróneo porque el rearme y el militarismo no garantiza la paz y la seguridad sino que incrementa la espiral belicista en un momento en el que España y Europa podrían tener un liderazgo en el mundo para defender la paz.

Este rearme es nefasto y supone aceptar las órdenes de Donald Trump, que tiene un claro proyecto autoritario y antidemocrático, y estamos aceptando sus imposiciones. A nivel económico, además, las cantidades de las que estamos hablando ponen en cuestión el ya maltrecho Estado del Bienestar e implican recortes sociales.

"El rearme es nefasto y estoy decepcionado con los socios de Gobierno, habría que pedir la salida de la OTAN"

Con respecto a los socios de Gobierno, estoy decepcionado porque he visto incluso alegría por una política de gestos en el marco de la OTAN cuando creo que lo que habría que hacer con claridad es pedir la salida de España de la OTAN y oponerse con rotundidad a cualquier aumento del gasto militar. En ese sentido he sentido una cierta decepción.

P.- ¿Cree que ha cambiado algo la gestión de la Junta desde que Vox salió del Gobierno en julio de 2024?, ¿cómo valora este año de Gobierno del PP en minoría?

R.- Desde el punto de vista comunicativo es verdad que el Gobierno de coalición entre PP y Vox tuvo un impacto reputacional muy negativo para Castilla y León porque contribuyó a estigmatizar aún más a la Comunidad como un territorio conservador y poco atractivo para vivir. Además, los titulares que se veían cada día contribuían a estigmatizar aún más a Castilla y León.

Desde la ruptura del Gobierno de coalición yo no he visto un cambio de proyecto político sustancial aunque quizás si se ha reducido el impacto reputacional comunicativo, pero desde el punto de vista político yo no veo diferencias sustanciales entre PP y Vox y esto tiene que ver con el origen antidemocrático del Partido Popular, que no ha sabido rectificarlo.

"El problema de Castilla y León son las derechas, no unas siglas u otras, y sus alianzas con determinadas redes clientelares"

Es un partido fundado por un ministro de la dictadura y esas raíces franquistas no las han erradicado. Además, Vox no deja de ser una escisión del PP y vienen de un mismo tronco común. Por eso yo creo que el problema de Castilla y León son las derechas, no unas siglas u otras, y especialmente las alianzas de las derechas con determinadas redes clientelares.

El ejemplo de la televisión autonómica con un entramado claramente ilegal, con una renovación a última hora de unas licencias que ya están viciadas en origen, creo que ese es el gran problema que tiene Castilla y León, porque potencialidades tiene muchísimas.

El margen de mejora a nivel de industrialización es viable porque tenemos una estructura industrial que no parte de la nada, pero el problema es esa promiscuidad entre el poder público y el poder económico muy ligada a los intereses urbanísticos y de la contratación pública. Eso es algo que tenemos que priorizar en Castilla y León a la hora de democratizar todas las estructuras de poder.

P.- Podemos se ha caracterizado por su defensa férrea de la memoria histórica, ¿cómo valora que el PP finalmente tumbase la Ley de Concordia que había acordado con Vox?

R.- La Transición tiene muchas deficiencias desde el punto de vista democrático, solo hay que ver los privilegios que tiene la Iglesia católica, hay elementos que perviven y quiero aprovechar para reafirmar la necesidad de una Ley de Memoria Democrática en Castilla y León porque el Decreto es insuficiente y no hay que conformarse con que no se haya aprobado la Ley de Vox.

Hace falta una Ley de Memoria Democrática para salvaguardar la dignidad de todas las personas que lucharon por la democracia y para acabar con el miedo en Castilla y León porque hay mucha gente con miedo a hacer políticas de izquierdas en la administración y en el sector privado.

"Hace falta una Ley de Memoria Democrática para evitar los brotes de franquismo que se están produciendo en ciertos sectores de la juventud"

Y también para evitar los brotes de franquismo que se están produciendo en ciertos sectores de la juventud que están recogiendo un discurso autoritario y de connivencia con la dictadura. La memoria democrática permite avanzar en democracia y me gustaría lanzar un mensaje a la juventud, porque es la gran olvidada de las políticas públicas de Castilla y León.

Hay que acercarse a la juventud y tomarse muy en serio sus percepciones y crear oportunidades de empleo para los jóvenes. Tenemos una juventud muy preparada en la Comunidad pero que no encuentra empleos estables en Castilla y León y por eso se va a otras comunidades y países. Hay que poner el foco en la juventud porque eso es lo que va a permitir revertir la despoblación.

P.- ¿Cómo valora el periodo de Pablo Fernández al frente de Podemos Castilla y León y como procurador en las Cortes?, ¿será continuista o le gustaría ir por un camino diferente en algún aspecto?

R.- La trayectoria de Pablo Fernández ha sido muy positiva para Podemos en Castilla y León, que no ha dejado de tener representación en las Cortes mientras en otras comunidades autónomas se ha perdido. Fernández ha hecho bien muchas cosas para lograr eso.

Hay que agradecerle su trabajo porque es una de las personas con mayor capacidad de trabajo que he conocido, tiene la actividad política en la cabeza las 24 horas y nunca se ha equivocado de bando, en ninguna votación, conflicto social o causa. Nunca se ha puesto de lado de los poderosos y siempre ha defendido a la gente humilde.

"En el espacio del cambio hemos vivido una etapa de liderazgos con demasiado peso y creo que es el momento de los proyectos colectivos"

Luego, como suele decirse, cada maestrillo tiene su librillo, el proyecto de Podemos es sólido y tiene vigencia más allá de las personas, pero mi estilo es propio y la gente podrá percibir algunas diferencias. Pero creo que lo importante en los partidos son los proyectos.

En el espacio del cambio, después del 15-M, hemos vivido una etapa en la que daba la sensación de que había liderazgos con demasiado peso y creo que es el momento de las organizaciones y los proyectos colectivos. Tenemos que conjugar mucho más la primera persona del plural que por algo es la que da nombre al partido, Podemos.