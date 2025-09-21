Llamas irá a las primarias de Podemos para presidir la Junta y descarta una coalición con IU: "Es muy improbable"

Encuentro con la militancia de Podemos en Castilla y León Miriam Chacón / ICAL

Miguel Ángel Llamas, coordinador autonómico de Podemos, ha confirmado este domingo, 21 de septiembre en Valladolid, que se presentará al proceso de primarias para ser el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, mirando ya a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo de 2026.

Llamas ha asegurado también que su partido se encuentra “con mucha fuerza” de cara a unos comicios en los que espera acabar con cuatro décadas “perdidas” de gobiernos del PP en Castilla y León.

“Podemos Castilla y León va ir con mucha fuerza a las elecciones de 2026 y me voy a presentar a las primarias que tendrán lugar en las próximas semanas para ser el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León”, ha afirmado.

Carga contra el PP

Miguel Ángel Llamas ha añadido que los gobiernos del Partido Popular “están marcados por las privatizaciones”, también por el “deterioro de los servicios públicos” y “la despoblación”.

“También por una corrupción que está enquistada. Hay muchos problemas como el de la vivienda, la falta de atención adecuada en Sanidad y el deterioro en la Educación pública”, ha añadido.

Desde Podemos Castilla y León apuestan por “propuestas para provocar el cambio político” en la Comunidad y ha añadido que hace unas semanas a Mañueco “debates a la portuguesa” que pasan por ser “cara a cara” en los que “participan todos los grupos políticos”, sin recibir propuestas y piden a “todos los partidos aceptar la propuesta”.

Si se aceptan estos debates, añade, “van a aportar mucho a Castilla y León”.

Sobre Martínez y Mañueco

“En el electorado progresista de Castilla y León está la sensación de una inercia derrotista impregnada en el PSOE. El cambio es posible y Podemos lo va a impulsar. Me gustaría que Carlos Martínez debatiera para que la ciudadanía perciba quien tiene el papel que la Comunidad necesita”, ha afirmado Llamas.

Todo refiriéndose al discurso del secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, en el día de ayer, en el que también anunció que se presentará a las primarias de los socialistas para ser “el presidente y alcalde de Castilla y León”.

Ha añadido que Mañueco “está muy cómodo” y que cree que “si debatiese” la ciudadanía “vería sus carencias” y ha animado al presidente de la Junta a “aceptar esos debates a la portuguesa”.

También ha hecho mención a los incendios y que Mañueco “se atreva a confrontar”.

Izquierda Unida

“Creo que es muy improbable que haya una coalición. En Podemos Castilla y León estamos abiertos al diálogo con todo el mundo, pero, dado el escenario estatal, no tendría mucho sentido que hubiera una coalición con los socios estatales del PSOE”, ha afirmado Llamas sobre la posible coalición con Izquierda Unida para las elecciones.

Ha añadido que el PSOE “está abrazando el rearme” y que “habla del genocidio de Gaza con una calculadora electoral” apostando por los problemas de la ciudadanía como “la vivienda”.

“En este escenario no tendría mucho sentido una coalición. En Podemos Castilla y León somos demócratas y hablamos y debatimos con todo el mundo y queremos hacer una coalición con la ciudadanía, con la gente que ha parado La Vuelta o con los que apuestan por la Sanidad pública”, ha finalizado Llamas.