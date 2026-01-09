Pollán niega que el PP solicitase la comparecencia de Quiñones en las Cortes: "Será a petición del resto de grupos"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, saluda al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, en una imagen de archivo Campillo ICAL

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha negado este viernes que el Grupo Popular solicitase la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como afirmaron los populares en un comunicado esta misma semana, y ha asegurado que la misma se producirá el próximo 14 de enero a petición del resto de grupos.

Pollán ha recordado que una solicitud de comparecencia de Suárez-Quiñones fue registrada por Vox el 5 de septiembre y que, posteriormente, el 3 de diciembre, el Grupo Socialista registró otra solicitud de comparecencia. "Son estas comparecencias las que se ha pedido sustanciar en el periodo extraordinario abierto en la primera quincena de enero a solicitud de la mayoría absoluta de los procuradores", ha detallado.

Y ha hecho hincapié en que hasta el 31 de diciembre de 2025, último día del periodo ordinario de sesiones, la convocatoria de la comparecencia era potestad exclusiva de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, presidida por el Grupo Popular. "Nunca se produjo", ha añadido.

El presidente de las Cortes ha señalado que la comparecencia del consejero tendrá lugar el 14 de enero "por petición de los grupos parlamentarios Socialista, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Mixto al ser los solicitantes de la apertura de un periodo extraordinario para su sustanciación". "Es decir, todos los grupos salvo el Popular", ha insistido.

Además, ha recordado que la apertura del periodo extraordinario solicitado fue acordado por la Mesa de Cortes el 22 de diciembre y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 del Estatuto de Autonomía y del artículo 66.3 del Reglamento de las Cortes, el presidente procedió a convocar la sesión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente.

"La fecha del 14 de enero se fijó por razones de ordenación de la actividad parlamentaria y por deferencia institucional al compareciente, teniendo en cuenta la disponibilidad por él comunicada", ha señalado Pollán.

El presidente del Parlamento autonómico ha asegurado que en el Registro de las Cortes, dentro del período extraordinario de sesiones, "no hay constancia de ninguna solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente por parte del Grupo Popular". "Sumado a lo anterior, demuestra la falsedad de que el impulso de la convocatoria corresponda a tal grupo", ha zanjado Pollán.