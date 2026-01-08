Quiñones comparecerá el 14 de enero en las Cortes para dar explicaciones sobre los incendios del pasado verano

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una comparecencia en las Cortes de Castilla y León Rubén Cacho ICAL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparecerá finalmente el próximo miércoles, 14 de enero, en las Cortes de Castilla y León para dar explicaciones sobre los terribles incendios que asolaron la Comunidad el pasado verano. El Grupo Popular ha solicitado formalmente a la Presidencia de las Cortes de Castilla y León la convocatoria de la comparecencia del consejero, con el objetivo de realizar un balance completo y riguroso de la campaña de incendios.

Los populares han recordado que esta comparecencia se celebra en periodo extraordinario, por lo que la competencia para su convocatoria recae directamente en el presidente de las Cortes, y han subrayado que ha sido el propio Grupo Popular "quien ha dado el paso para impulsar este trámite, demostrando así su voluntad inequívoca de que el consejero acuda a la Cámara".

"El consejero siempre ha estado dispuesto a comparecer y a dar explicaciones", ha reiterado el portavoz del Grupo, Ricardo Gavilanes, que ha hecho hincapié en que "la voluntad de la Junta y del Grupo Popular nunca ha estado en duda". "Como demostración encontramos el pleno monográfico de agosto, donde el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dio todas las explicaciones, aun estando aún inmersos en la temporada estival", ha añadido.

Los populares también han recordado que el consejero Suárez-Quiñones ha abordado la cuestión de los incendios "tanto en los diversos plenos celebrados hasta la fecha como en comisión, por lo que los castellanos y leoneses han tenido siempre toda la información a su alcance".

"Entendemos que ahora es el momento adecuado para celebrar esta comparecencia: con la campaña finalizada y con la perspectiva necesaria para analizar datos, actuaciones y resultados con rigor", han subrayado desde el Grupo Popular.

Los populares han insistido en que esta comparecencia permitirá abordar la campaña de incendios desde "la responsabilidad, la transparencia y el análisis técnico" y han cargado contra el "oportunismo, el ruido político y el uso ideológico y electoralista" de esta convocatoria por parte de la oposición. "La Consejería de Medio Ambiente ha estado y está siempre abierta a dar cuenta de su gestión ante las Cortes", han remarcado desde el Grupo Popular.