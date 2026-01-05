Mañueco saca pecho del descenso del paro en Castilla y León en 2025: "Políticas serias que se demuestran con hechos"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sacado pecho este lunes del descenso del paro en la Comunidad en 2025, después de conocerse que Castilla y León ha cerrado el año con 5.286 desempleados menos que en 2024, con un descenso del 4,9%. "Políticas serias que se demuestran con hechos y con datos", ha afirmado Mañueco en una publicación en su cuenta de la red social X.

El presidente de la Junta ha asegurado que la Comunidad confirma en 2025 "la fortaleza de un ciclo largo y estable de creación de empleo y descenso del paro". "Con más mujeres incorporadas al mercado laboral y más oportunidades para los jóvenes", ha añadido Mañueco en su publicación.

Castilla y León ha cerrado el año 2025 con una fuerte bajada del paro. La Comunidad registró a finales del ejercicio 2025 un total de 102.005 desempleados, lo que supone un descenso del 4,93% en comparación con 2024, con 5.286 parados menos, frente a un descenso nacional del 5,94%, con una bajada en 152.048, hasta los 2,4 millones.

Los datos que facilita la Junta indican que el mes de diciembre de 2025, sin embargo, no fue bueno, puesto que el desempleo en la Comunidad creció un 0,4%, y sumó 402 parados respecto a noviembre, frente a una reducción en España del 0,67%, con 16.291 menos.

Además, Castilla y León sumó durante el año 2025, un total de 15.225 nuevos afiliados a la Seguridad Social, hasta un total de 994.923 al cerrar el ejercicio, lo que representa un alza del 1,55% en relación a 2024, frente a un crecimiento en España del 2,3%, hasta los 21,8 millones.

El mes de diciembre no tuvo un buen comportamiento, sin embargo, ya que los cotizantes al sistema mermaron un 0,19% en la Comunidad, con una reducción en 1.872 respecto al mes anterior, cuando en el conjunto nacional crecieron en 19.180, un 0,09% más.