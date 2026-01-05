Castilla y León cierra el año 2025 con una fuerte bajada del paro: 5.286 desempleados menos que en 2024

Castilla y León cierra el año 2025 con una fuerte bajada del paro. La Comunidad registró a finales del ejercicio 2025 un total de 102.005 desempleados, lo que supone un descenso del 4,93% en comparación con 2024, con 5.286 parados menos, frente a un descenso nacional del 5,94%, con una bajada en 152.048, hasta los 2,4 millones.

Los datos que facilita la Junta indican que el mes de diciembre de 2025, sin embargo, no fue bueno, puesto que el desempleo en la Comunidad creció un 0,4%, y sumó 402 parados respecto a noviembre, frente a una reducción en España del 0,67%, con 16.291 menos.

Por sexos, el número de varones desempleados se situó a finales de 2025, en 41.623 y el de mujeres, en 60.382, con reducciones respecto a 2024 del 4,89 y 4,95%, respectivamente. En el mes de diciembre, respecto a noviembre, el paro masculino aumentó un 2,85%, frente a un descenso del femenino del 1,23%.

En cuanto al análisis de los grupos de edad, los parados menores de 25 años eran 8.139 a finales del año pasado, frente a los 93.866 mayores de esa edad, con rebajas anuales del 3,12 y 5,08%, respectivamente. El desempleo de los más jóvenes descendió en la comparativa mensual un 4,53%, mientras que en el grueso con mayor edad se elevó un 0,85%.

Por sector económico y en la comparativa anual, el en colectivo de sin empleo anterior (9.670 personas), se contrajo un 10,6%; mientras que en la construcción (6.033), bajó un 9,05%; en la agricultura (4.080), un 7,65%; en los servicios (73.889), un 3,97%; y en la industria (8.333), un 1,78%. En relación a noviembre, bajó el paro en el colectivo sin empleo anterior un 2,57%, y en el primerio, un 0,17%; y aumentó en construcción un 5,07 por ciento; en industria un 2,13%; y en servicios un 0,27%.

Por provincias, el paro bajó en 2025, en relación a 2024, en Salamanca (16.159), un 7,23%; en Zamora (8.211), un 6,34%; en Ávila (8.183), un 5,86%; en Burgos (13.453), un 5,25%; en León (20.689), un 5,07%; en Segovia (4.777), un 4,56%; en Soria (2.628), un 3,56%; en Valladolid (21.628), un 3,04%; y en Palencia (6.277), un 1,68%.

En cuanto a la variación mensual en el último mes del ejercicio, el desempleo solo descendió en Ávila, 2,08 por ciento; en Zamora, 0,19 por ciento; y en Salamanca, 0,08 por ciento. Por el contrario, se elevó en Palencia, 2,07 por ciento; Segovia, 1,83 por ciento; Soria, 1,74 por ciento; Burgos, 1,19 por ciento; Valladolid, 0,53 por ciento; y León, 0,36 por ciento.

15.225 nuevos afiliados

Castilla y León sumó durante el año 2025, un total de 15.225 nuevos afiliados a la Seguridad Social, hasta un total de 994.923 al cerrar el ejercicio, lo que representa un alza del 1,55 por ciento en relación a 2024, frente a un crecimiento en España del 2,3 por ciento, hasta los 21,8 millones.

El mes de diciembre no tuvo un buen comportamiento, sin embargo, ya que los coribantes al sistema mermaron un 0,19 por ciento en la Comunidad, con una reducción en 1.872 respecto al mes anterior, cuando en el conjunto nacional crecieron en 19.180, un 0,09 por ciento más.

El mayor número de afiliados a la Seguridad Social estaba inscrito en el Régimen General, con 812.154 personas, seguido por el de autónomos, con 182.761, y el del Carbón, con siete.

Por provincias, durante el pasado año, todos los territorios de Castilla y León ganaron afiliados a la Seguridad Social, con especial intensidad en Salamanca y Segovia, donde aumentaron un 2,34 y un dos por ciento, respectivamente, hasta los 67.341 y 132.144.

Además, crecieron en Zamora (62.198), un 1,76 por ciento; en Burgos (158.499), un 1,73 por ciento; en Ávila (58.004), un 1,65 por ciento; en Palencia (67.200), un 1,48 por ciento; en Valladolid (236.809), un 1,37 por ciento; en León (170.790), un 1,29 por ciento; y en Soria (41.937), un 0,04 por ciento.

En cuanto al último mes del año, los afiliados al sistema solo avanzaron en Ávila, 0,4 por ciento; Valladolid, 0,25 por ciento; y Salamanca, 0,01 por ciento. Por el contrario, menguaron en Segovia, 1,77 por ciento; en Soria, 0,72 por ciento; en Palencia, 0,54 por ciento; en Zamora, 0,36 por ciento; en León, 0,21 por ciento; y en Burgos, 0,16 por ciento.