Fuerte descenso del paro en CyL: La tasa cae al 8,68% con 7.000 desempleados menos que hace un año

Castilla y León continúa cosechando buenos datos de empleo. La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2025, difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes, registra una nueva caída del desempleo.

El paro ha descendido en la comunidad autónoma en un 6,6% tras los meses de verano y son 100.500 las personas que buscan un empleo.

La comunidad autónoma se anota un fuerte descenso en el número de parados respecto al dato de hace un año. En 12 meses son 7.000 personas las que han encontrado un empleo en Castilla y León.

El número de ocupados se ha incrementado un 0,95% en el último trimestre. La tasa de actividad se sitúa en el 54,95%.

Es un comportamiento mejor que la media nacional. En España también ha bajado el paro en 140.000 personas este último trimestre, un 5,1%. Castilla y León mejora en estos momentos en dos puntos la media española en tasa de paro que se sitúa en el 10,45%. Esto supone 17 décimas menos que el trimestre anterior y 2,61 millones de parados.

El mayor incremento del paro este trimestre se ha registrado en Andalucía, con 65.500 desempleados más, y el descenso más pronunciado en la Comunidad de Madrid con 60.700 parados menos.