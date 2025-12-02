Castilla y León, la segunda CC.AA. de España donde más crece el paro

Castilla y León ha cerrado el mes de noviembre con un total de 101.603 parados registrados. Esto supone un aumento en 1.035 personas, con un avance del 1,03% respecto a octubre, frente a un descenso en el conjunto nacional del 0,77%, hasta los 2.424.961 desempleados.

Castilla y León ha sido la segunda autonomía con un aumento relativo mayor de paro en noviembre, solo por detrás de Islas Baleares donde el desempleo se disparó en un 9,15%, según los datos que ha difundido hoy el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A pesar de esto, la región redujo sus listas de parados en 5.125 personas en la comparación interanual, con una rebaja porcentual del 4,8%, aunque peor también que la media para el conjunto de las autonomías del menos 6,23%.

Las listas de paro contabilizaron en el undécimo mes del año 40.469 parados y 61.134 desempleadas, que suponen subidas mensuales del 2,24 para los hombres y del 0,24 por ciento para las mujeres. En relación al mismo mes del año pasado, el desempleo masculino descendió un 5,08 por ciento, y el femenino, un 4,61 por ciento.

En cuanto a los grupos de edad, cabe destacar que en noviembre había en la Comunidad, 8.525 parados menos de 25 años, que representan una reducción del 0,42 por ciento respecto al dato de octubre, y del 2,57 por ciento en comparación al mismo mes de 2024. Por lo que se refiere a los mayores de 25 años, se registraron en noviembre 93.078 parados, un 1,16 por ciento más que en octubre, pero un cinco por ciento menos que un año antes.

Por sectores productivos, y en relación al mes anterior, el paro solo descendió en el colectivo de sin empleo anterior un 0,17 por ciento, hasta los 9.925 desempleados. Por el contrario, aumentó más en la agricultura, un 1,62 por ciento, con 4.087 parados; seguido el primario, por la construcción, un 1,34 por ciento, con 5.742; los servicios, un 1,21 por ciento, con 73.690; y la industria, un 0,36 por ciento, con 8.159.

En relación a 2024, el paro se redujo en todos los sectores, con especial intensidad en el colectivo de sin empleo anterior, un 10,31 por ciento; la construcción, un 8,99 por ciento; y la agricultura, un 8,26 por ciento. Asimismo se contrajo un 3,83 por ciento en los servicios, y un 1,43 por ciento en la industria.

Datos por provincias

Por provincias y en relación a octubre, el desempleo descendió solo en Salamanca, un 0,35 por ciento, hasta los 16.172. Por el contrario, creció más en Soria, un 3,24 por ciento, hasta los 2.583 desempleados, seguida por León, un 2,6 por ciento, con 20.615; Segovia, un 2,4 por ciento, con 4.691; Zamora, un 2,17 por ciento, con 8.227;

Un 1,46 por ciento en Ávila, con 8.357; un 0,32 por ciento en Valladolid, con 21.513; y un 0,11 por ciento en Burgos, con 13.295. En Palencia, su número permaneció estable en 6.150.

En relación a noviembre de 2024, el paro se redujo en todas las provincias, un 7,2 por ciento en Salamanca; un 6,72 por ciento en Segovia; un 6,58 por ciento en Zamora; un 6,51 por ciento en Soria; un 5,8 por ciento en Burgos; un cinco por ciento en León; un 3,88 por ciento en Ávila; un 2,36 por ciento en Valladolid, y un 0,21 por ciento en Palencia.

Valoración de la Junta

La consejera de Comercio, Industria y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, ha indicado que se trata de una evolución positiva, de una creación de empleo de forma "prolongada, sostenida en el tiempo".

Asimismo, ha contextualizado los datos del mes de noviembre, un mes "históricamente malo para el desempleo", ya que finalizan los trabajos de agricultura, hostelería y servicios y, por tanto, ha señalado que se trata de un mes negativo para el empleo.

Sin embargo, ha celebrado que de toda la serie histórica de nuestra Comunidad Autónoma es "el mejor mes de noviembre si atendemos a esos datos". "Es el mes de noviembre de toda la serie histórica que menos parados hay en nuestra Comunidad Autónoma".

En relación a los datos interanuales, ha señalado que se mantiene esa tendencia de creación de empleo y que hablamos ya con este mes de "55 meses continuados de reducción del paro en términos interanuales". Además, ha apuntado, el descenso se produce con distintas intensidades, pero en todas las provincias y en todos los colectivos.