En el último año 5.273 personas encontraron trabajo en Castilla y León tras una ligera bajada del paro en septiembre

El paro descendió en Castilla y León durante el mes de septiembre un 0,16%. Esto supone que 156 personas de la comunidad autónoma encontraron un empleo. Este dato rompe la tendencia que se había registrado durante julio y agosto, cuando el desempleo subió a nivel autonómico.

Durante el último año el desempleo bajó en Castilla y León un 5,10%. Hay 5.273 parados menos que en septiembre de 2024 según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La Junta de Castilla y León hace una valoración positiva de estas cifras y considera que son consecuencia de la "estabilidad" que genera el gobierno autonómico. El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, ha subrayado como "nunca habíamos tenido un mes de septiembre desde que tenemos datos en el cual tuviéramos menos de 100.000 personas desempleadas". El dato actual es de 98.023 parados en Castilla y León.

Blanco destaca una buena evolución a lo largo de 2025 porque "desde que empezó el año más de 9.000 personas han salido de las listas del desempleo, una media de 94 cada día".

La contratación ha subido un 2,54% respecto a la cifra registrada en agosto. Es el segundo peor dato de toda España, con una media nacional de 8,49%. El número de contrataciones indefinidas aumentó en la comunidad un 4,4%.

Para Jesús Blanco es reseñable cómo "Castilla y León sigue disminuyendo la brecha de género, de las 5.000 que han salido en un año más de 3.000 son mujeres".

Temporada de verano

El sector que más empleo ha creado durante septiembre ha sido la agricultura, seguido de la industria y la construcción. El paro aumenta en el sector servicios, tras el final de la temporada de verano.

En este sentido, CCOO valora positivamente el dato del paro del mes de septiembre pero considera que "persiste un abuso excesivo de la temporalidad" en el sector servicios.

Para Javier Moreno, secretario de Empleo y Migraciones de CCOO en Castilla y León “aunque los datos puedan parecer positivos, reflejan una realidad que no cambia: seguimos dependiendo de la estacionalidad y se sigue destruyendo con demasiada facilidad cuando finalizan determinadas campañas".

La patronal CEOE también realiza una valoración positiva de este ligero descenso del paro, sobre todo porque se produce "en un mes tradicionalmente negativo para el empleo debido al fin de la campaña estival y la consiguiente finalización de numerosos contratos ligados a esta temporada".

Aun así matizan que hay factores que están frenando la inversión empresarial en la comunidad, como "la incertidumbre política y económica, la elevada presión fiscal, la rigidez normativa y la inestabilidad institucional".

Aumenta en cuatro provincias

Por provincias, el paro desciende en la mayor parte de las provincias. Las bajadas más fuertes se han registrado en Valladolid, con una caída del 1,83%, y en Segovia, donde baja un 1,78%.

El número de parados aumenta en Ávila, Palencia, Salamanca y Zamora. La subida más pronunciada es la de Ávila con un 2,13%, seguido de Salamanca que marca un 1,38%, y de Zamora que anota 1,07% de desempleados más.

El desempleo también bajó a nivel nacional un 0,20%. Una cifra ligeramente más alta que la autonómica. Comportamiento similar en la interanual, en el total de España en el último año el paro cayó un 5,97%.

Es la primera vez que el paro desciende en un mes de septiembre a nivel nacional, con la excepción de 2020, año de la pandemia de covid.

Las comunidades donde más descendió el paro en septiembre fueron Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana. El desempleo subió en ocho autonomías, con un mayor aumento en Andalucía, Galicia y Asturias.