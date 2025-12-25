Mañueco coincide con Felipe VI en que la "convivencia se cuida cada día" y aboga por la "política de los hechos, alejada del ruido"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acudido al llamamiento del Rey Felipe VI para "cuidar cada día" la convivencia en nuestro país, después de que el monarca, durante su tradicional discurso de Navidad, avisase de que esta es "un legado imperecedero".

El máximo representante de la Comunidad, a través de su perfil en X (antes Twitter), ha querido destacar que comparte la reflexión del Rey porque "la convivencia no se hereda, se cuida cada día".

Y se hace, según ha destacado, "con confianza, diálogo y respeto" con el objetivo de fortalecer "nuestro proyecto común". Así ha sido la reacción del presidente de la Junta al discurso de Felipe VI, que por primera vez se puso de pie en una intervención ante los ciudadanos en la que apeló a la Transición y a la Constitución de 1978, en contra del auge de los "extremismos y radicalismos".

Comparto la reflexión de Su Majestad el Rey Felipe VI: La convivencia no se hereda, se cuida cada día. Con confianza, diálogo y respeto se fortalece nuestro proyecto común. Aquí, en #CastillayLeón, apostamos por la política de los hechos, alejada del ruido. ¡Feliz Nochebuena! — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) December 24, 2025

Por último, Mañueco ha destacado que en Castilla y León, en consonancia a ese llamamiento para cuidar la convivencia, se apuesta "por la política de los hechos, alejada del ruido".