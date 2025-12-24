Ya es realidad: los funcionarios de Castilla y León tendrán sorpresas en su nómina de enero en 2026

Imagen de archivo de dos funcionarias de la Junta de Castilla y León

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado en su edición de este miércoles, 24 de diciembre, el incremento de retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, también de sus organismos autónomos para el 2025.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobaba, en su reunión del 18 de diciembre, el decreto-ley que establece el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público autonómico para los años 2025 y 2026.

Una medida que contempla un aumento del 2,5% en 2025 y un 1% en 2026, con posibilidad de realizar un ajuste adicional del 0,5% si la inflación alcanza el 1,5% o más el próximo año.

Los importes correspondientes al año 2025 se van a abonar en enero, cuando ambos incrementos ya se verán reflejados en las nóminas de los empleados públicos.

El 2026 llegará con sorpresa, por tanto, en forma de subida de salarios, para los funcionarios de Castilla y León.