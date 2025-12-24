Mañueco felicita la Navidad con una imagen escultórica de la Catedral de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha difundido en este día de Nochebuena su mensaje de felicitación de la Navidad con una imagen de la Catedral de Zamora, con la que ha querido trasladar sus buenos deseos a los ciudadanos de la Comunidad.

Junto a la estampa, ha acompañado un mensaje de fe, esperanza y deseo de un futuro mejor: “Que la fe y la esperanza en el mensaje de amor y paz que nos trae el Niño Jesús fortalezca la ilusión por todo lo bueno que está por llegar. ¡Feliz Navidad y próspero 2026!”, ha señalado.

La imagen elegida para la felicitación está cargada de simbolismo, justo en el año en que Zamora acoge la magna exposición de Las Edades del Hombre: uno de los dos grupos escultóricos del Nacimiento situados en la capilla de San Ildefonso o del Cardenal de la Catedral de Zamora, uno de los espacios más reconocibles del templo zamorano.

Que la fe y la esperanza que nos trae el Niño Jesús llenen nuestros corazones de amor, paz y gratitud, y mantengan viva la ilusión por todo lo bueno que está por llegar.



¡Feliz Navidad y próspero 2026! pic.twitter.com/ddQIVf2NaQ — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) December 24, 2025

La escena representa el nacimiento de Jesús, con la Virgen María y San José adorando al Niño, rodeados de ángeles y pastores. El conjunto fue tallado por Juan de Montejo el Viejo y policromado por Alonso de Escobar en el año 1598.

Con esta elección, Mañueco ha vinculado su felicitación navideña a una imagen profundamente arraigada en la tradición religiosa y al patrimonio artístico de Castilla y León, utilizando una escena del Nacimiento que forma parte de la historia y la identidad cultural de Zamora.