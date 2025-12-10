Las Cortes piden al Gobierno derogar la Ley de Vivienda y exigen medidas para que la peste porcina no llegue a CyL

Las Cortes de Castilla y León vivieron esta mañana de miércoles un pleno centrado en la vivienda y en las medidas de protección frente a la peste porcina africana, en el que la mayoría de PP y Vox ha sido decisiva para sacar adelante sus iniciativas y frenar las propuestas del PSOE.

Un día después de que Mañueco diera explicaciones sobre la trama eólica, el aspecto más destacado de la sesión fue la aprobación, con los votos de PP y Vox, de una proposición no de ley para instar al Gobierno central a derogar la Ley Estatal de Vivienda de 2023.

La procuradora del Grupo Popular Mercedes Cófreces ha defendido que la normativa está generando “inseguridad jurídica, reducción de la oferta de alquiler y precios en máximos históricos”.

Ha subrayado además que, desde 2017, el precio de venta y de renta se habría incrementado un 70 % y que siete de cada diez jóvenes no pueden emanciparse por el coste del alquiler.

Cófreces ha recordado que, según los datos oficiales, “el precio de venta y de alquiler se ha incrementado un 70% en los últimos ocho años”, situando a miles de jóvenes y familias en una situación límite. Los alquileres ya superan los 1.187 euros mensuales de media en España, mientras que la compraventa alcanza los 2.153 €/m²

“En España, disponer de un empleo ya no garantiza acceder a una vivienda. Esta es la realidad que Pedro Sánchez no quiere ver”, ha denunciado la portavoz.

Cófreces ha defendido el modelo de la Junta, que ha invertido más de 1.000 millones de euros en esta legislatura en políticas de vivienda, construyendo y rehabilitando 3.000 viviendas públicas, de las que 2.000 son de alquiler y 1.000 de venta, y ayudando a más de 40.000 familias a pagar el alquiler.

Minutos antes, la Cámara había rechazado otra PNL, esta vez del PSOE, que planteaba la creación de un consorcio autonómico de vivienda y suelo junto a ayuntamientos y diputaciones, además de una nueva ley autonómica y la recuperación de la promoción pública.

Los votos en contra de PP y Vox tumbaron esta iniciativa, escenificando dos modelos enfrentados sobre la política de vivienda en la Comunidad.

Peste porcina

En el ámbito agrario, el pleno también aprobó una PNL del Grupo Popular con once medidas destinadas a evitar la entrada en Castilla y León del foco de peste porcina africana detectado en jabalíes en Cataluña.

La iniciativa recibió el respaldo de Vox, UPL-Soria, Por Ávila y los dos procuradores no adscritos, mientras que el PSOE y Unidas Podemos votaron en contra y Francisco Igea optó por abstenerse.

El popular Óscar Reguera, que rechazó todas las enmiendas de la oposición, defendió la gestión de la Junta en esta materia y cargó contra el ministro Luis Planas, a quien acusó de haber actuado en el pasado con “tibieza” y “pachorra”, y de reaccionar ahora “tarde y mal” ante los primeros positivos en España.

La sesión se completó con el rechazo, nuevamente con los votos de PP, Vox y los procuradores no adscritos, de otra PNL del PSOE que pedía garantizar por ley la gratuidad de los libros de texto y el material curricular para Primaria, ESO y FP básica.

El socialista Fernando Pablos criticó el actual programa RELEO PLUS, que aseguró deja fuera “a la mitad” del alumnado y mantiene su presupuesto “congelado” desde hace cuatro años.

La ‘popular’ María del Carmen Sánchez Bellota no aceptó “lecciones” de los socialistas y rechazó la iniciativa por ser “recurrente”, “obsoleta” y una enmienda a la totalidad a la equidad.

De esta forma, criticó la “gratuidad universal sin barreras” económicas del PSOE, ya que argumentó es “ideológica” y supone un “despilfarro”.

En su opinión, pretende cambiar lo que funciona por una ley que lleve su firma por una cuestión de “simbolismo” y defendió el programa de la Junta que aseguró garantiza que ningún niño se quede sin libros por falta de recursos.