Alerta en Castilla y León por una dana que provocará fuertes lluvias y bajas temperaturas este fin de semana

Las borrascas que circulan por el Atlántico Norte van generando frentes como el que este miércoles cruza la Península, que desde primeras horas está dejando lluvias en el suroeste y en la franja central, incluyendo varias zonas de Castilla y León, donde en los cielos habrá presencia de nubes altas y medias. Esta situación frontal provocará un descenso general de las temperaturas, tanto en la Península como en Canarias, donde también se producirá alguna lluvia débil y ocasional.

Según ha indicado el experto de Meteored José Miguel Viñas, el frente está asociado a una profunda borrasca situada al norte de las Islas Británicas. Durante el fin de semana muchas zonas del continente quedarán libres de precipitaciones y con temperaturas más cálidas de lo normal. Ahí la excepción será la Península Ibérica, donde lloverá y hará fresco.

Formación de una dana

Este jueves, un nuevo frente, asociado a otra borrasca, se irá acercando por el Atlántico. Irá aportando nubes a la vertiente atlántica peninsular y a últimas horas dejará precipitaciones abundantes en el oeste de Galicia, pudiendo también producirse algunas en otras zonas del noroeste y extremo oeste de la Península, incluyendo varias provincias de Castilla y León.

A primeras horas se formarán nieblas por bastantes zonas del interior peninsular. Serán persistentes en ambas mesetas, el valle del Ebro y en el interior de Cataluña. Las temperaturas serán algo más bajas en el Mediterráneo y se mantendrán parecidas en el resto de España.

El viernes, el nuevo frente empezará a cruzar la Península, dejando precipitaciones abundantes en la mitad occidental. Se producirán nevadas en los Montes de Toledo y en el Sistema Central, con la cota de nieve situada entre los 1.200 y los 1.400 metros en el noroeste peninsular y entre los 1.500 a 1.800 m en la zona centro.

Las temperaturas bajarán al paso del frente y como consecuencia de la formación de una pequeña dana en el entorno del Golfo de Cádiz, que el fin de semana se mantendrá situada en la vertical de Marruecos.

Fuertes precipitaciones

Tanto el sábado como el domingo, la presencia de la dana al sur de la Península propiciará que se produzcan chubascos, con algunas tormentas, en el entorno de Alborán; a lo largo del litoral mediterráneo andaluz, Ceuta, Melilla y también en la Región de Murcia. En la zona de influencia de la dana (sur y Mediterráneo) las temperaturas tenderán a bajar, subiendo ligeramente por el cuadrante noroeste de la Península.

Los primeros días de la próxima semana la dana se irá desplazando por la zona sur del Mediterráneo Occidental, desde Marruecos hacia el norte de Argelia y Túnez, afectando también a Baleares. Con esta situación se prevé un episodio de lluvias en la fachada mediterránea peninsular y el archipiélago balear, con posibilidad de que descarguen chubascos tormentosos localmente fuertes.