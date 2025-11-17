El invierno se adelanta en Castilla y León: una masa de aire ártico traerá hasta -5 °C y nieve en algunas capitales

Se adelanta el invierno en Castilla y León. Una masa de aire ártico de origen marítimo traerá un ambiente plenamente invernal a buena parte de España, incluida Castilla y León. El climatólogo Samuel Biener, experto de Meteored, ha advertido de que se esperan nevadas a cotas relativamente bajas en la Comunidad acompañadas de un marcado descenso de las temperaturas.

Hasta el sábado, el modelo europeo prevé acumulaciones de más de 50 cm de nieve en zonas altas y expuestas a los vientos del norte de la Cordillera Cantábrica, más de 20 cm en la divisoria pirenaica y más de 10 cm en el Ibérico norte, mientras que en el resto, las nevadas serán más discretas, aunque ciudades como Segovia, Ávila o Burgos podrían llegar a ver nieve.

Las heladas serán muy intensas en áreas de montaña, con valores que podrían descender hasta los -10 o -12 °C, y varias capitales registrarán mínimas de 0 °C o inferiores: en Soria, Burgos o Teruel podrían rondar los -4 o -5 °C. Incluso en el Mediterráneo se notará el frío, con temperaturas nocturnas por debajo de los 10 °C.

Chubascos y tormentas

Antes de la llegada del aire ártico, una vaguada asociada a los restos de Claudia dejará este lunes y este martes chubascos y tormentas, especialmente intensos en el Estrecho y Baleares.

El lunes, el flujo de norte provocará precipitaciones en el norte de Galicia, la vertiente cantábrica, el Sistema Ibérico y el Pirineo, con nevadas en las principales cordilleras y un descenso acusado de las temperaturas, sobre todo de las mínimas. Aunque será un primer aviso, el modelo europeo prevé que a partir del martes se abra un pasillo de vientos del norte procedentes del Ártico que reforzará el ambiente plenamente invernal.

El chorro polar presentará una fuerte ondulación, con una dorsal anticiclónica alzándose en el Atlántico norte y una gran vaguada extendiéndose por Europa. Entre ambos sistemas se canalizará un marcado flujo de norte que arrastrará una masa de aire ártica marítima hacia buena parte del continente y también hacia nuestro país.

Descenso generalizado

Este episodio se notará especialmente entre el miércoles y el sábado, con un descenso térmico intenso y generalizado. Según los modelos, el viernes será probablemente el día más frío, con la isoterma de -4 °C a 1500 metros alcanzando el Pirineo y la vertiente cantábrica, valores muy destacables para mediados de noviembre.

Baleares, entre jueves y viernes se esperan aguaceros localmente fuertes debido a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, que además generará un temporal de tramontana. La presencia de aire muy frío en altura favorecerá también el desarrollo de chubascos en el Sistema Central, la submeseta norte, el Sistema Ibérico y zonas del este peninsular, con una cota de nieve que descenderá por debajo de los 1000 metros.

En Canarias el enfriamiento será más suave, aunque el flujo de norte-noreste traerá chubascos moderados a las islas de mayor relieve. A partir del sábado, el giro del viento al oeste y la llegada de una masa de aire más templada permitirán que las temperaturas comiencen a recuperarse tanto en la Península como en ambos archipiélagos.