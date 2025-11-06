Fin de semana frío y gris en CyL: un nuevo frente dejará heladas y lluvias abundantes

Las lluvias continuarán siendo las protagonistas del tiempo este fin de semana. Este viernes llegará a la península un nuevo frente que dejará lluvia abundante en gran parte del país.

Desde primera hora volveremos a ver los cielos cubiertos. Un día gris que terminará siendo lluvioso en toda la zona de centro. Además, se producirá una nueva bajada de las temperaturas que dejará nieve en las zonas de montaña. Habrá que prestar atención al viento, pueden registrarse rachas fuertes. Las temperaturas mínimas rondarán los 5 grados y las máximas no superarán los 12 en Castilla y León.

El sábado las lluvias se irán desplazando hacia el este del país y tomará más protagonismo el frío. En Castilla y León, se mantendrán las precipitaciones en las zonas de montaña de la Cordillera Cantábrica y del Sistema Central. Las temperaturas mínimas estarán entre los 1 y 3 grados. Las máximas serán suaves, con unos 15 grados en la mayor parte del territorio.

La previsión para el domingo es que durante la mañana tendremos un tiempo más estable en Castilla y León. Sin embargo por la tarde pueden volver las lluvias. Será una mañana gélida, con los termómetros rondando los 0 grados en todas las provincias de la comunidad. Las mínimas más bajas se esperan en las provincias de Burgos y Soria con previsión de hasta -3 grados según la AEMET.