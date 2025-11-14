Mañueco anima al sector turístico de Castilla y León a alcanzar la élite mundial: "Tenemos mucho potencial"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta, Mar Sancho, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, en la inauguración de la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur), este viernes en Valladolid

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha marcado un ambicioso objetivo durante la inauguración de la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) este viernes en Valladolid: que la Comunidad alcance la élite turística mundial. "Tenemos mucho potencial", ha afirmado, recordando que Castilla y León cuenta con un sector "muy potente, especializado y que apuesta por la innovación, calidad y experiencia".

Mañueco ha destacado que los presupuestos para 2026, que la Junta ha comenzado a negociar este viernes con los grupos de la oposición, persiguen "consolidar y mejorar" la proyección de la Comunidad, con más de 52 millones para protección del patrimonio y 57 para promoción de destinos turísticos.

"Contamos con establecimientos de primer orden y una oferta hostelera gastronómica y enológica de altísimo nivel, con alojamientos que nos han permitido alcanzar récords de ocupación y con muchísimos viajeros extranjeros", ha recordado el presidente de la Junta, que ha sacado pecho de una gastronomía "avalada por más de 6.000 restaurantes y 60 figuras de calidad".

Además, ha destacado las 17 Denominaciones de Origen y las nueve Rutas del Vino certificadas que convierten a la Comunidad "en el paraíso del enoturismo". "Es algo de lo que debemos presumir. Yo siento orgullo y Castilla y León siente orgullo del sector turístico de la Comunidad y os agradecemos vuestra contribución a la creación activa de más y mejor empleo", ha afirmado.

Un sector que bate récords

Mañueco ha asegurado que el sector turístico está "batiendo récords de afiliados a la Seguridad Social" y ha recordado que, en el mes de agosto de este año, se registró el "récord absoluto de la serie histórica" con más de 82.000 personas trabajando en este sector en la Comunidad. "En Castilla y León reunimos todas las fortalezas para consolidar nuestro liderazgo", ha señalado.

"Mucho que exhibir"

El presidente de la Junta ha destacado que en Intur "hay mucho que exhibir de nuestra gran riqueza patrimonial, gastronómica e histórica". "Los visitantes van a encontrar este escenario innovador, pudiendo hacer incluso uso de la realidad virtual, y vamos a explotar también la inteligencia artificial. Además, celebraremos de forma conjunta por segundo año consecutivo la feria Arpa, apoyando la imagen especial de Las Médulas", ha destacado.

Mañueco ha hecho hincapié en que, con la celebración de los dos eventos conjuntamente, el Gobierno autonómico tiene el objetivo de "sumar recursos y sinergias para posicionar a Castilla y León como un referente turístico y cultural de primer orden". "Las dos ferias, Intur y Arpa, quieren trasladar de manera conjunta todo ese potencial de patrimonio, de riqueza turística", ha afirmado, recordando que "en los últimos meses se han incrementado casi un 10% los visitantes extranjeros".

Entre las mejores

El presidente de la Junta ha asegurado que su Gobierno tiene "la ambición de colocar a Castilla y León entre las mejores comunidades de España en distintos ámbitos, también en turismo".

"Somos una tierra donde se hacen muy bien las cosas y vamos a seguir explotando todo nuestro potencial. Queremos seguir creciendo y consolidando nuestra oferta turística. Por poner un ejemplo, las Posadas Reales y las Rutas del Vino o la degustación de nuestros productos gastronómicos para insistir en que Castilla y León es un viaje que merece la pena, ahora más que nunca", ha afirmado.

Mañueco ha recordado que la Comunidad cuenta con tres ciudades y nueve bienes que son Patrimonio Mundial, espacios naturales "sin igual" y una oferta monumental, histórica, cultural y enogastronómica que "nos sitúa a la cabeza de España en destino rural".

"Somos también uno de los destinos preferidos para turismo mitológico, de ocio y tiempo libre, deportivo, de congresos, idiomático y religioso con nuestra Semana Santa o con las Edades del Hombre en Zamora. Además, contamos con 150 eventos locales denominados fiestas de interés turístico regional que suman atractivos en pueblos a lo largo y ancho de nuestra geografía y hoy mismo en el Bocyl hay 10 fiestas que se han aprobado esta misma mañana", ha afirmado.

"Gracias a los profesionales del sector vamos a trabajar para alcanzar la élite turística mundial, queremos seguir trabajando mano a mano con todos vosotros, con las empresas, trabajadores, autónomos y profesionales del sector para consolidar esta pujanza turística de la Comunidad para ir cada día más lejos. Cuento con vosotros como vosotros podéis contar conmigo y con el Gobierno de Castilla y León", ha zanjado el presidente de la Junta.