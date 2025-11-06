Castilla y León prorroga hasta el 30 de noviembre la prohibición de ferias y mercados de ganado por la dermatosis nodular

La Junta de Castilla y León ampliará hasta el 30 de noviembre la suspensión de todas las ferias, mercados y cualesquiera concentraciones de ganado de la Comunidad con el objetivo de reforzar la prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que afecta al ganado vacuno. Este viernes se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la prórroga de esta medida ante el riesgo de transmisión de esta enfermedad.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que estas medidas, "oportunas y necesarias", se han alcanzado con un "amplio" acuerdo con las organizaciones agrarias, por lo que, ha señalado que existe un "nivel de conformidad bastante amplio".

Al respecto, el portavoz de la Junta ha afirmado que la dermatosis nodular se concentra dentro de Cataluña, pero ha advertido de que existe un riesgo "muy alto" de transmisión a otras comunidades autónomas, por lo que ha defendido la necesidad de limitar el movimiento de ganado para evitar el contagio entre las reses.

Además, Carriedo ha aclarado que estas prohibiciones permiten el movimiento de ganado de una única explotación, es decir, que tenga un "único código", ya que la Junta busca que no se mezclen los animales procedentes de varias granjas porque al regresar a las mismas podrían contagiar al resto.

De esta forma, el portavoz de la Junta ha señalado que esto permite celebrar festejos, como el Toro Jubilo de Medinaceli (Soria), previsto para el 15 de noviembre, si todos los animales que participan proceden de la misma explotación ganadera. En ese caso, ha señalado que interviene el astado, además de los mansos y otros.

La Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) es una enfermedad vírica de difusión principalmente vectorial por insectos, por lo que exige extremar la bioseguridad y reducir concentraciones que favorecen la transmisión indirecta. La DNC no afecta a los seres humanos ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.