La dermatosis nodular amenaza al sector bovino: "Pierden mucha producción láctea y el cuero no vale nada"

La dermatosis nodular bovina es una enfermedad muy contagiosa que afecta al ganado vacuno. Provoca en los animales fiebre y nódulos en la piel, mucosas y órganos internos. Una patología que no existía en España y que ya suma 9 focos en Cataluña. El primer caso se detectó el 3 de octubre en Girona.

Esta rápida expansión desde Francia alerta al sector español. El presidente de Asaja, Pedro Barato, exige a la Unión Europea una actuación "inmediata, coordinada y ambiciosa" para controlar la enfermedad.

Según explica a El Español - Noticiascyl el catedrático de Enfermedades Infecciosas y Epidemiología de Sanidad Animal de la Universidad de León, Pedro Rubio, la dermatosis nodular bovina "no provoca una alta mortalidad, entre 4 y 5%, pero sí graves pérdidas económicas". Los animales afectados "pierden muchísimo porcentaje de producción láctea, tienen muchos signos clínicos y el cuero no vale nada".

Las pérdidas para los ganaderos afectados y las granjas cercanas son graves. Además de las consecuencias en las vacas infectadas se exige el sacrificio de todos los animales de las explotaciones con casos confirmados. Se delimita una zona de seguridad con movimientos restringidos tanto para el ganado como para los productos.

Esta enfermedad es nueva en nuestro país. "Nadie somos expertos en España, porque no lo habíamos visto aquí hasta ahora. Es lo que se llama una enfermedad emergente, es decir, una enfermedad nueva", asegura Rubio. "Parece que ha llegado desde Egipto, Israel y Oriente Medio. Pasó a Turquía, después ha pasado a países balcánicos, Italia, Francia y ha llegado aquí".

Formas de contagio

Acotar su expansión es complicado. Además del contagio por contacto con reses infectadas este virus suele transmitirse a través de insectos. Un tipo de contagio que provoca que la enfermedad llegue a lugares donde nunca se había detectado, como es el caso de España.

"Los insectos que vuelan, generalmente viven en zonas muy limitadas, pero ocasionalmente el viento puede llevarlos a muchos kilómetros de distancia. Un insecto que esté infectado también puede viajar en un vehículo, en un autobús, en un camión, donde sea, y así puede trasladarse a muchos kilómetros".

Esta sería la explicación del salto de la dermatosis nodular bovina de Francia a España "aunque los brotes que ha habido en Francia están bastante lejos de la frontera".

La vacunación es la estrategia más efectiva, que se completa con medidas de bioseguridad en las explotaciones afectadas y en un rango de seguridad. En el caso de Cataluña la limitación se extiende a un radio 50 kilómetros del foco de contagio.

También se exige desinfectar de forma obligatoria todos los vehículos que salgan de las granjas con casos confirmados. Se prohíben las concentraciones ganaderas en el perímetro afectado y que los animales que estén dentro de lo acotado participen en ferias o sean transportados vivos fuera de la zona.

Dermatosis nodular bovina. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Vacunación

La buena noticia para el sector ganadero de vacuno es que la vacunación es efectiva ante el virus de la dermatosis nodular bovina. "Se puede controlar con la vacunación junto al resto de medidas", tranquiliza el catedrático de la Universidad de León. "En los Balcanes se ha conseguido controlar. Se llegó a erradicar, aunque luego volvió a aparecer".

Cataluña desarrolla una rápida campaña de vacunación de los animales dentro del área de contención. La Generalitat ha solicitado al fondo de reserva de la Unión Europea nuevos lotes de vacunas para poder llegar a todas las reses. Se han aplicado dos lotes "con la máxima celeridad", según comunican las autoridades catalanas, y confirman que serán suficientes para todos los animales incluidos en el radio de 50 kilómetros del primer foco.

También juega a favor la época del año en la que el virus ha saltado a nuestro país. "Estamos en otoño y vamos hacia el frío. Y cuando hay frío hay menos insectos, menos mosquitos. Entonces es más favorable, es más fácil la erradicación ahora que si apareciera en mayo. Pedro Rubio es contundente y asegura "que se va a erradicar" en España en poco tiempo.

Este virus no afecta a los humanos. No pueden contagiarse ni por contacto con animales enfermos ni por consumir ningún tipo de producto ganadero.

Esta nueva amenaza para el sector ganadero está afectando al precio de la carne de vaca. La incertidumbre sobre cómo evolucionará esta crisis de la dermatosis nodular bovina ha dejado en compás de espera los precios.

Algo que se ha reflejado en la última sesión de la Lonja de Salamanca que mantuvo los precios mientras se espera con preocupación por si los brotes detectados en Cataluña se extienden a otras comunidades autónomas.