Los presupuestos de CyL se votarán en las Cortes el 23 de diciembre: "Vamos a negociar sin condiciones previas"

Cuenta atrás para el debate de los presupuestos autonómicos para 2026 en las Cortes de Castilla y León. La Junta de Portavoces celebrada este jueves ha acordado que el debate y la votación de las cuentas tendrá lugar en un pleno que se celebrará los días 22 y 23 de diciembre en la Cámara, poco más de un mes después de las comparecencias de los consejeros para explicar las partidas vinculadas a sus departamentos, que tendrán lugar la semana del 10 al 14 de noviembre.

La tramitación de las cuentas en el Parlamento autonómico ha obligado, además, a reordenar el calendario de plenos del actual periodo de sesiones, el último de la XI Legislatura. El próximo 20 de noviembre tendrá lugar un pleno monográfico de debate y votación de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos, los días 25 y 26 de noviembre y 16 y 17 de diciembre tendrán lugar los últimos plenos ordinarios y, finalmente, los días 22 y 23 de diciembre se debatirán y votarán las cuentas autonómicas para 2026 en la Cámara.

Este jueves se han aprobado también otros plazos importantes de cara al debate de los presupuestos en las Cortes. El 17 de noviembre finalizará el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad −que PSOE, Unidas Podemos y Francisco Igea ya han anunciado que presentarán−, que se votarán y debatirán el día 20, y al día siguiente, el 21 de noviembre, finalizará el plazo de presentación de enmiendas parciales, que serán calificadas por la Mesa de la Comisión el día 28.

El Grupo Socialista, Unidas Podemos y el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ya han anunciado que presentarán enmiendas a la totalidad a los presupuestos y Vox esperará a las comparecencias de los consejeros. El líder del PSOECyL, Carlos Martínez, por su parte, ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, impulsar una mesa negociadora bilateral para aprobar unas "buenas" cuentas al considerar que los presupuestos presentados por el Gobierno autonómico son "infames".

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este mismo jueves, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que el Gobierno autonómico acude a las negociaciones con los grupos "sin condiciones previas" y con la intención de "alcanzar acuerdos".

"El año pasado se nos dijo que la pega era no haber presentado el presupuesto y luego negociado, este año se ha hecho así. Nos critican por una cosa y por la otra. Queremos sentarnos en una mesa y negociar y por nosotros va a quedar, ojalá alcancemos un acuerdo. No hemos recibido todavía ningún no, tampoco tenemos apoyos suficientes para aprobarlos", ha reconocido.

Una mesa bilateral

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha anunciado que su formación presentará una enmienda a la totalidad a las cuentas. "Estos presupuestos a nosotros no nos valen porque son infames, ya nacieron mal porque el proyecto de ley se presentó sin techo de gasto, se tuvo que devolver porque no había sección 20 y se presenta sin la Ley de Medidas, lo que quiere decir que Mañueco no tiene modelo fiscal y engaña a los castellanos y leoneses", ha afirmado.

Con todo, ha asegurado que van a "cumplir con el calendario de la tramitación parlamentaria" porque son "gente seria". Además, ha anunciado que Martínez ha pedido a Mañueco una mesa negociadora bilateral para aprobar "un buen presupuesto". "Queremos ver si el PP de verdad tiene voluntad de aprobar un buen presupuesto, donde además de gastos también hablemos de ingresos. Vamos a ver si de verdad quiere negociar y aprobar un buen presupuesto y si está por la labor", ha afirmado.

Por otro lado, Gómez Urbán ha anunciado que los socialistas van a abrir un diálogo "con todos los agentes sociales y económicos" con la responsabilidad "que no ha tenido el PP".

Vox, a la espera

El portavoz de Vox, David Hierro, ha asegurado que su formación esperará a las comparecencias de los consejeros, entre el 10 y el 14 de noviembre, para decidir si presentan o no una enmienda a la totalidad a las cuentas. "Vamos a ver primero las comparecencias de los consejeros a ver qué nos exponen, vamos a escucharlos y en función de si nos convencen o no nos convencen decidiremos si presentamos enmienda a la totalidad o no, siempre con sentido común", ha afirmado.

Con todo, Hierro ha cargado contra Mañueco por "utilizar las instituciones para hacer campaña electoral". "Si Mañueco quiere campaña electoral ya que disuelva las Cortes, que no utilice las instituciones para hacer el ridículo como está haciendo con los presupuestos. Disuelva las Cortes, deje la pantomima y vaya a la calle a ver el respaldo que tiene", ha afirmado.

Y ha recriminado al PP que les acusase de hacer "pinza con el PSOE" por votar en el último pleno una iniciativa del PSOE pidiendo el incremento de los sexenios a los profesores, una medida que ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). "El único que votó en contra fue el PP y hoy sale en el Bocyl eso mismo", ha señalado.

Igea presentará enmienda

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad porque los cálculos de los presupuestos "salen mal de entrada". "Se va a debatir este peculiar proyecto de presupuestos que ha tenido que presentarse dos veces, que viene sin Ley de Acompañamiento y que es prácticamente idéntico a las filminas que presentaron el año pasado por los pueblos. Esto siempre y cuando no haya enmienda a la totalidad y se devuelvan estos presupuestos", ha recordado.

Igea ha asegurado que los números no cuadran y que van a esperar "a que se vea la presentación capítulo por capítulo". "Una vez que se vea tomaremos una decisión al respecto", ha afirmado. Por otro lado, el procurador del Grupo Mixto ha recordado que se encuentran en ponencia en la Cámara la Ley de Violencia de Género y la Ley de Plazas de Difícil Cobertura, aunque ha considerado "difícil" que se llegue a su presentación en pleno al quedar solo dos sesiones ordinarias en la legislatura.

"Uno llega a este fin de legislatura personal y políticamente agotado, no creo que nadie crea que los presupuestos van a salir, todos sabemos que esto es una filfa y un juego en el que lo único que se hace es agotar la paciencia del adversario y los recursos de la administración pública. Intentaré mantener el debate en lo racional y en los números pero se hace muy difícil este final de legislatura porque ya es todo puro cálculo político y pura estratagema. Espero que esto acabe lo antes posible", ha afirmado.

La "decepcionante" comparecencia de Sánchez

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha anunciado también una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Junta porque son "mera propaganda" y "perpetúan la ideología del PP". "Mantienen la tónica de siempre, benefician a los que más tienen, regalan dinero a la educación privada en detrimento de la pública y menoscaban los servicios públicos. Los presupuestos no van a salir adelante, no se van a aprobar"; ha asegurado.

El también portavoz nacional de Podemos y secretario de Organización del partido ha aprovechado para calificar de "decepcionante" la comparecencia de este jueves del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado y ha asegurado que "tiene que dar muchísimas más explicaciones sobre el lacerante caso de corrupción el PSOE".

"Está eludiendo dar muchas explicaciones y es preocupante que el presidente del Gobierno evite explicar todos los casos de la trama de corrupción del PSOE. Sánchez no ha contestado ni explicado de forma adecuada ni suficiente por qué el PSOE usaba tanto dinero en efectivo y cuáles son los criterios por los que unas veces usaba efectivo y otras transferencia bancaria", ha añadido.

Además, ha recordado que tampoco ha explicado "por qué cesó a Ábalos como ministro de Transportes y lo mantuvo como diputado cuando había indicios muy graves y mas que evidentes de comportamientos corruptos por parte de Ábalos, Koldo y Cerdán y del resto de la estructura de la Secretaria de Organización del PSOE".

"Cuando Sánchez hablaba de la corrupción de Rajoy afirmó que el perdón no bastaba y que si uno tenía la máxima responsabilidad tenía que asumir las máximas responsabilidades. Después de un sangrante caso de corrupción en el corazón del PSOE nadie ha asumido responsabilidades y Sánchez tampoco", ha afirmado.

Por todo ello, ha considerado que la comparecencia ha sido "decepcionante". "No ha dado las explicaciones que tenía que haber dado y siguen quedando muchas incógnitas sobre un caso de corrupción que estaba en el corazón del PSOE. Que Cerdán esté en la cárcel y Ábalos de camino de la cárcel es grave y es igual de grave la corrupción del PSOE que la del PP. De hecho, es más grave la del PSOE porque el electorado de izquierdas penaliza mucho más la corrupción", ha subrayado.

Fernández ha considerado que "es necesario construir una alternativa al bipartidismo, limpia de corrupción, que no se deba a los bancos y que se deba unicamente a la ciudadanía".