El PPCyL exige a Sánchez que adelante las elecciones para que los españoles "decidan el rumbo del país"

El secretario autonómico del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque de forma anticipada las elecciones generales para que los españoles "puedan decidir el rumbo de su país". Así lo ha expuesto en el marco del encuentro territorial que el PP de Segovia tuvo en la localidad de Turégano, junto a alcaldes y concejales de la zona.

Vázquez ha asegurado que el PP "tiene que hacer la defensa de la Constitución que no están haciendo otros partidos políticos, dividiendo a los españoles con políticas sectarias" y ha recordado que un gobernante "tiene que preocuparse de los intereses de todos los ciudadanos, no de sus propios intereses, que es lo que está haciendo el Gobierno de España”.

Frente a esta forma de hacer política, el secretario general del partido ha puesto en valor la actuación del Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco, que en los últimos años ha destinado 350 millones de euros a la provincia de Segovia, "de los cuales un 80 por ciento han ido destinados a las políticas sanitarias, de educación y de servicios sociales y dependencia".

En este sentido, la presidenta del Partido Popular de Segovia y senadora, Paloma Sanz, ha denunciado que Sánchez ha vuelto a subir los impuestos. "El Gobierno no encuentra socios para sacar adelante los presupuestos, ni para aprobar leyes, pero para lo que nunca tiene dudas es para subir los impuestos a los españoles", ha lamentado.

Frente a este "despropósito", Sanz ha recalcado que la propuesta del PP pasa por no subir los impuestos a los autónomos, aplicar ya lo que pide Europa, la franquicia de IVA para aquellos que facturan hasta 85.000 euros que les permitirá no pagar IVA y no tener que presentar declaraciones.

"También le pedimos al Gobierno que simplifique, que reduzca el número de declaraciones que tengan que presentar los autónomos a dos, una al semestre o una sola declaración si son nuevos autónomos", ha añadido la presidenta de los populares segovianos, quien ha finalizado su intervención diciendo que "lo que el PP propone son menos impuestos, más simplificación, menos papeles".

Compromisos con Segovia

Por su parte, el presidente del Comité Electoral del PP y Consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha realizado un balance de todos los compromisos adquiridos por el PP a nivel autonómico con los segovianos y que ya han visto la luz.

Algunas de esas propuestas son la nueva infraestructura hospitalaria, el Grado en Enfermería, el Centro de Salud de Cuéllar, el Segovia IV con más de 4.000 metros cuadrados y más de ocho millones de euros invertidos o la incorporación del robot Da Vinci en el Hospital. Además, ha avanzado que la Junta tiene prevista la bonificación de peajes en las autopistas AP-6, AP-51, AP-61, AP-71 y en estudio la AP-66, que ya tiene bonificación.