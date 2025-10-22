Bronca en el Senado: Rollán llama al orden a la segoviana Lirio Martín y Alicia García denuncia “una falta de respeto”

La sesión de este miércoles en el Senado se ha convertido en un auténtico rifirrafe político tras la intervención de la senadora socialista por Segovia, Lirio Martín.

En un debate que trataba cuestiones presupuestarias de ámbito nacional, Martín ha aprovechado su turno de palabra para lanzar duras acusaciones contra el Gobierno de Castilla y León, al que ha acusado de “incumplir la ley en sus propios presupuestos autonómicos” y de estar vinculado a “la mayor trama de corrupción con 75 millones de euros en mordidas”, en alusión a la trama eólica.

Ante esta situación, el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, se ha visto obligado a llamarla al orden en dos ocasiones por desviarse del tema y por mantener un tono bronco impropio del debate parlamentario.

“Señoría, cíñase a la cuestión”, advirtió Rollán mientras la senadora insistía en su discurso contra el Ejecutivo autonómico, elevando el tono y acusando al Partido Popular de haber incorporado “la mentira” como principio ético.

Bronca en el Senado: Rollán llama al orden a Lirio Martín y Alicia García denuncia “una falta de respeto”

Lejos de reconducir su intervención, Martín ha insistido en sus ataques al PP: “La mentira es un recurso legítimo para gobernar”, exclamó, en un gesto que provocó visibles gestos de desaprobación entre los senadores populares y que obligó nuevamente al presidente a intervenir para restaurar el orden.

Posteriormente, la senadora por Ávila, Alicia García (PP), ha tomado la palabra para denunciar lo sucedido: “La intervención de la senadora ha sido una tomadura de pelo, una falta de respeto y, en sus propias palabras, una anomalía parlamentaria”. García también alertó de otro incidente que calificó de “extrema gravedad”.

En este caso, el secretario general del Grupo Socialista, Juan Espadas, se habría dirigido al presidente Rollán diciéndole en varias ocasiones “¿de qué vas?”, algo que la senadora popular consideró “profundamente amenazante”.

"Ha nacido una estrella"

La tensión fue palpable en la Cámara Alta, con los escaños socialistas visiblemente incómodos mientras desde las filas populares se pedía respeto institucional hacia la tercera autoridad del Estado. “Están nerviosos porque son el Gobierno de la corrupción”, reprochó la abulense García entre aplausos de su bancada.

Y antes de terminar, García también quiso lanzar un dardo al líder socialista en Castilla y León. "Lo que es cierto es que ha nacido una nueva estrella, una senadora de Castilla y León que va a competir con el secretario general socialista que no remonta ni en las encuestas".

Mientras que el PSOECyL ha arremetido contra el presidente del Senado por no permitir el debate.