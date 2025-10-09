Dos años de escándalos en el PSOE de Castilla y León con tres imputados: violencia de género, agresión sexual y malversación

El PSOE de Castilla y León ha vivido dos annus horribilis en un momento en el que aspira a reconquistar el poder en la Comunidad tras casi 40 años de ejecutivos del PP. Hasta tres procuradores del Grupo Socialista en las Cortes han sido imputados durante los últimos dos años por delitos que van desde la violencia machista, hasta la agresión sexual y la malversación.

Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) se ha declarado competente para investigar al procurador del Grupo Socialista José Luis Vázquez por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso (Segovia) entre 2007 y 2019.

Vázquez es el tercer imputado en esta legislatura en el Grupo Socialista y es que durante el año 2024 ya lo fueron el ex secretario general del Grupo, Ángel Hernández, por violencia de género, y el procurador salmantino Juan Luis Cepa, por agresión sexual a un menor. Los tres eran de la máxima confianza del ex secretario general del PSOECyL Luis Tudanca, ahora senador autonómico.

El 7 de febrero de 2024, dimitía el procurador soriano y hasta entonces secretario general del Grupo Socialista, Ángel Hernández, después de ser detenido tras gritar y golpear repetidamente la puerta de la vivienda de su pareja.

Hernández fue acusado de delitos de amenazas, acoso, coacciones y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, una situación especialmente complicada para el Grupo Socialista, que ha hecho de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género una de sus banderas políticas.

Cuando el PSOE aún no se había recuperado de las turbulencias generadas por la detención de Hernández, solo seis meses después, en agosto de 2024, dimitía el procurador salmantino Juan Luis Cepa, acusado de agredir sexualmente a un menor de edad al que había conocido a través de la aplicación de citas Grindr.

Ahora, la investigación sobre Vázquez ha supuesto un duro varapalo en un momento en el que el nuevo PSOECyL, comandado por Carlos Martínez, aspira a presentarse como alternativa al Gobierno del PP en la Junta en las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2026.

La detención de Ángel Hernández

El soriano Ángel Hernández, entonces secretario general del Grupo Socialista en las Cortes y muy cercano a Tudanca, fue detenido en febrero de 2024 tras, presuntamente, amenazar y golpear la puerta del domicilio de su entonces pareja sentimental, que era agente de la Policía Nacional.

El 5 de febrero de 2024, la Policía Nacional recibió un aviso a las 23:30 horas, que comunicaba que se estaban produciendo golpes repetidos y gritos en la puerta del domicilio. Tras ello, los agentes se personan en el lugar e identificaron al procurador soriano, al que se le traslado a dependencias policiales.

La detención de Hernández, que dimitió de todos sus cargos y se dio de baja en el partido, cayó como un jarro de agua fría en el PSOECyL ya que el entonces secretario general del Grupo siempre había destacado por su férrea defensa de la igualdad en sus intervenciones orales en las Cortes.

El pasado mes de junio se conoció que Hernández irá a juicio por maltrato y coacciones tras su comparecencia en el Juzgado de lo Penal de Soria. En concreto, fue acusado de cinco delitos, dos de ellos en el ámbito de la violencia sobre la mujer por coacciones y maltrato a la que fuera su pareja sentimental en febrero de 2024.

La Fiscalía de Soria pide una pena de tres años y nueve meses de cárcel para quien fuera secretario general del Grupo Socialista en las Cortes, al que acusa de cinco delitos: por coacciones y maltrato a la que fuera su pareja sentimental, otro de vejaciones injustas, otro de atentado contra agentes de la Policía y dos delitos leves de lesiones por agredirles durante su detención.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía ha reclamado en sus calificaciones previas una indemnización para los agentes de 2.560 euros en un caso y 120 en otro.

Agresión sexual a un menor

Cuando el PSOE aún no se había recuperado de las turbulencias generadas por la detención de Hernández, solo seis meses después, en agosto de 2024, dimitía el procurador salmantino Juan Luis Cepa, acusado de agredir sexualmente a un menor de edad al que había conocido a través de la aplicación de citas Grindr.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León abrió una causa por un presunto delito de agresión sexual a un menor, merced a una investigación que se inició en un Juzgado de Ciudad Rodrigo, y que elevó la causa al TSJ por ser el órgano competente para investigar a aforados.

Después de levantarse el secreto de sumario se citó a declarar en calidad de investigado al diputado autonómico. Ahora bien, dada la pérdida de su condición como aforado, el TSJ dejó, posteriormente, de ser competente y devolvió nuevamente la causa a Ciudad Rodrigo.

Cepa dimitió tras conocerse que estaba siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por esa presunta agresión sexual a un menor de 13 años. Aunque reconoció que había tenido esos contactos con el menor, se agarró a que pensaba que era mayor de edad, ya que para crear un perfil en la citada aplicación tienes que serlo.

"No he cometido ninguna agresión sexual. No he hecho nada y lo voy a demostrar", insistía entonces el procurador salmantino en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León. Otro duro golpe para el PSOE de Castilla y León en un momento muy delicado y, especialmente, para su entonces líder, Luis Tudanca, al que le quedaban pocos meses en el cargo.

Investigación sobre Vázquez

Cuando parecía que se habían calmado las aguas judiciales en el Grupo Socialista en las Cortes, este miércoles, el TSJCyL se ha declarado competente para investigar al procurador del Grupo Socialista José Luis Vázquez por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso (Segovia) entre 2007 y 2019.

La Sala de lo Civil y Penal, con informe favorable de la Fiscalía, ha aceptado la exposición motivada remitida por el Juzgado de Instrucción 5 de Segovia y ha abierto una causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al exalcalde, aforado ante el Alto Tribunal autonómico por su condición de parlamentario regional.

El TSJCyL ha considerado que existen indicios de que el investigado realizó nombramientos de personal y adjudicó servicios de manera discrecional, sin convocar los preceptivos concursos públicos. Se investiga, igualmente, el abono de subvenciones, facturas y gastos en combustible que autorizó el político pese a los reparos emitidos por la Intervención municipal.

En la causa, que se inició en 2023 en el Juzgado de Instrucción 5 de la capital segoviana, se investiga una pluralidad de hechos que se habrían producido durante un dilatado período de tiempo, comprendiendo una multiplicidad de actuaciones desarrolladas por los sucesivos regidores del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.

También se encuentran investigados el alcalde actual, Samuel Alonso, y una funcionaria. Asumida la competencia para investigar al procurador, el TSJCyL procederá a designar un magistrado que asumirá la instrucción de la causa.

Otro nuevo golpe para el PSOECyL vinculado a la anterior era Tudanca en un momento en el que la formación se encuentra centrada en ofrecer una alternativa política para tratar de desbancar al PP del Gobierno de la Junta después de casi 40 años de ejecutivos populares en la Comunidad. Un objetivo que podría verse lastrado por la cara factura judicial de estos dos últimos años.