Castilla y León se desmarca de Extremadura: no adelantará las elecciones aunque no se aprueben los presupuestos

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha descartado este martes en Valladolid adelantar las elecciones autonómicas, previstas para el mes de marzo, si no logra aprobar los presupuestos de la Comunidad como ha anunciado la presidenta de Extremadura, María Guardiola.

Carriedo ha recordado que Castilla y León está en un escenario diferente al de Extremadura al subrayar que la legislatura está "prácticamente completada" con un mandato "al 90%". La Comunidad celebró las últimas elecciones en febrero de 2022, un año y tres meses antes que la región extremeña, que celebró sus últimos comicios en mayo de 2023.

Antes de participar en la jornada 'Retos y oportunidades en defensa: nuevos horizontes para la industria y la innovación', organizada por Fundación Cidaut, Carriedo ha dejado claro que el Gobierno autonómico trabaja para intentar obtener los apoyos de los grupos de la oposición en las Cortes para sacar adelante las cuentas de 2026, al no contar con la mayoría absoluta en la Cámara.

"Mano tendida"

"Vamos a ir con la mano tendida y haremos un esfuerzo de diálogo para aprobar unos presupuestos que estarán orientados a la calidad de los servicios públicos, el crecimiento económico, la creación de empleo y el compromiso con el mundo rural", ha afirmado.

El consejero de Economía y Hacienda ha añadido que la Junta trabajará en el plazo establecido para la elaboración de los presupuestos de Castilla y León, pese a que el Gobierno de España ha incumplido, por tercer año consecutivo, el calendario previsto en la Constitución para el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado.

Con todo, Carriedo ha señalado que hay datos de las cuentas nacionales "que serían buenos para las autonómicas" como "las retribuciones de los empleados públicos, el volumen de las entregas a cuenta, el escenario de déficit y su distribución entre las administraciones públicas". "Este bloqueo que hay en el país, que aprobó su último presupuesto en 2022, nos influye a todos", ha añadido.

Eso sí, ha dejado claro que la "firme voluntad" del Gobierno de Mañueco es contar con las cuentas en Castilla y León pese a las "dificultades" y presentar un presupuesto "útil" para los intereses de la Comunidad. Y ha señalado que se mantiene la fecha del 15 de octubre para presentar las cuentas, con el objetivo de que sirvan de "referencia" para quien sea elegido en los comicios de marzo.