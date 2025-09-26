Castilla y León presentará alegaciones a la propuesta de planificación eléctrica del Gobierno con horizonte 2030

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado que el Gobierno de España ha dado un plazo al Gobierno autonómico para presentar alegaciones y observaciones y justificar "qué inversiones que no están incluidas son más necesarias" en la propuesta de planificación eléctrica del Ejecutivo con horizonte 2030.

Así se ha pronunciado Carriedo tras una reunión con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, sobre la planificación del transporte energético en Castilla y León en la que también ha participado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

"Ha sido una reunión extensa y larga, hemos podido transmitir nuestras ideas y el detalle de las iniciativas que tenemos y donde son imprescindibles las actuaciones. Castilla y León es una comunidad generadora de energía y, a su vez, consumidora de energía, porque tenemos un gran peso del sector industrial"; ha recordado.

Y ha hecho hincapié en que lo que quiere el Gobierno autonómico es "que la energía que se genera en la Comunidad sirva para el desarrollo de Castilla y León, para atraer proyectos industriales y que esos proyectos por valor de 15.000 millones de euros salgan adelante con las infraestructuras que son imprescindibles".

"Hemos tenido la ocasión de repasar al detalle esas infraestructuras, se nos ha dado un plazo para presentar alegaciones y observaciones, vamos a aprovechar ese plazo, algunas actuaciones más o menos podrían estar orientadas y otras tendremos que irlas perfilando para mejorar la dotación y la cuantificación", ha detallado.

Presentación de documentación

Carriedo ha señalado que "tenemos que poner en valor la importancia de aumentar el peso de las inversiones según están previstas".

"Tendremos un plazo de algunas semanas para presentar documentación justificativa de qué proyectos industriales existen, cuáles tienen necesidad de estas inversiones y esperamos que estas propuestas que vamos a hacer ya con más detalle una vez que conozcamos la singularidad de cada una de las zonas sean bien recibidas por el Ministerio y puedan llevarse a cabo"; ha afirmado.

El portavoz de la Junta ha apuntado que "se inicia un periodo de presentar documentación y de justificar qué inversiones que no están incluidas son más necesarias".

"Hemos tenido ocasión de explicar nuestras propuestas, hemos encontrado al otro lado a personas con el tiempo suficiente para poder escuchar qué es lo que estamos pidiendo y ahora se abre la oportunidad para que formulemos con detalle cuáles son las iniciativas", ha insistido.

Con todo, ha considerado que "para valorar la situación de la reunión hay que esperar unas semanas". "Si finalmente estas propuestas que vamos a hacer se incluyen entenderemos que la reunión ha sido útil y nuestro deseo es que ahora que entraremos al detalle se nos escuche, se nos entienda y se incorporen esas iniciativas", ha zanjado.