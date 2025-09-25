La Junta exigirá al Gobierno que desbloquee las inversiones en la red eléctrica para que lleguen proyectos por 15.000 millones

La Junta de Castilla y León exigirá al Gobierno de España, durante su reunión con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, de este viernes, que desbloquee las inversiones en la red eléctrica para que lleguen proyectos por 15.000 millones. Así lo ha anunciado este jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Carriedo ha recordado que Castilla y León "tiene dos circunstancias, es una comunidad industrial y líder en generación de energía renovable en España".

"Queremos que la energía que consumimos se conecte cada vez más con la que generamos, que la energía que se genera en Castilla y León sirva para el desarrollo industrial de la Comunidad. En esta posición tiene encaje esta reunión en la que vamos a manifestar nuestra opinión", ha señalado.

El portavoz de la Junta ha recordado que en Castilla y León hay proyectos industriales por valor de 15.000 millones y que les han trasladado "que el principal obstáculo es la garantía del suministro eléctrico".

"Le vamos a pedir al Gobierno que se desbloqueen las inversiones en redes eléctricas para favorecer el suministro eléctrico para que estas inversiones se puedan llevar a cabo, especialmente en las comunidades que somos claramente generadoras de energía eléctrica", ha insistido.

Carriedo ha recordado que la Comunidad genera energía eléctrica pero que el sector industrial de Castilla y León "tiene que tener garantizadas sus necesidades desde el punto de vista del consumo de energía".

"Hay 15.000 millones que están pendientes de las inversiones. Queremos que Castilla y León, que es una potencia en el sector industrial, pueda tener un mayor futuro todavía por nuestra capacidad de generación de energía renovable", ha zanjado el portavoz del Gobierno autonómico.