Las Cortes, con el rechazo del PSOE, exigen al Gobierno que mejore la red eléctrica y baje los impuestos al sector primario

El Partido Popular ha sacado adelante en el pleno de las Cortes de Castilla y León de este miércoles, con el único rechazo del PSOE, dos Proposiciones No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno que mejore la red eléctrica conforme un mix energético "acorde a criterios técnicos" y que alivie las cargas fiscales de agricultores y ganaderos para fomentar "la viabilidad del sector" en Castilla y León.

La procuradora popular Lorena de la Fuente ha sido la encargada de presentar la primera iniciativa, instando a la Junta a que se dirija al Gobierno para que establezca medidas que "alivien las cargas fiscales" de los agricultores y ganaderos y fomente la "viabilidad del sector primario" de Castilla y León, garantizando unas "condiciones justas y sostenibles" al sector agrario.

Una PNL que ha contado con 51 votos favorables, los votos en contra de los 28 procuradores socialistas y dos abstenciones.

Además, en la iniciativa se exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que promueva y apoye cuantas medidas sean necesarias para garantizar la reforma del actual sistema de fiscalidad agraria, con una bajada real y efectiva de la presión fiscal que "asfixia" al sector agrario de Castilla y León.

De la Fuente ha denunciado las cada vez mayores "trabas burocráticas", exigencias "que no se corresponden con los precios ni con el aumento de los ingresos" y ha alertado del "cierre de explotaciones" y de la presión fiscal que está llevando a "una reducción preocupante del empleo agrario".

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha mostrado su apoyo a la iniciativa y ha asegurado que son necesarias "medidas que reduzcan la carga fiscal de agricultores y ganaderos" mientras que el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha criticado la "hipocresía" del PP.

"Son a la defensa de nuestros agricultores y ganaderos lo que Santiago Abascal al manejo del francés, no hacen absolutamente nada por ellos. Sistemáticamente votan a favor de los tratados de libre comercio que arruinan a nuestros agricultores y ganaderos. Hipocresía pura y dura", ha afirmado.

El procurador leonesista José Ramón García ha apostado por una "profunda revisión" del sistema fiscal agrario mientras que el viceportavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha criticado que el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 "han sido desplegadas desde Bruselas, donde Gobierna el PP".

"Han impulsado toda una batería de directivas, reglamentos, leyes y decretos con los que asfixian al campo con burocracia e impuestos inasumibles", ha denunciado, acusando a los populares de haber "permitido la entrada de productos de terceros países a los que no exigen los requisitos que pesan sobre nuestros productores".

"El Pacto Verde Europeo es la herramienta política y financiera con la que la Comisión Europea ha implantado la agenda de criminalización y asfixia al campo y tanto el PP como el PSOE la han apoyado y la han ejecutado en los gobiernos nacional y regionales", ha añadido.

Por su parte, la procuradora socialista Virginia Jiménez, ha criticado el "ejercicio de cinismo político" por parte del PP. "Pide al Gobierno lo que la Junta no hace y no tiene la más mínima intención de hacer", ha señalado.

Y ha recordado que el PP" lleva gobernando más de tres décadas y lo único que se ha cultivado es burocracia y abandono". Además, ha presumido de las "rebajas fiscales del Gobierno de España" a agricultores y ganaderos y ha recordado que estas "fueron rechazadas" por los populares.

Mejora de la red eléctrica

Las Cortes han aprobado este miércoles una PNL del PP instando al Gobierno a que oriente la política energética con la finalidad de garantizar el suministro en condiciones de calidad, seguridad y precio y que impulse las inversiones "necesarias" en infraestructuras de transporte eléctrico.

Una iniciativa que ha contado con 37 votos favorables, los 28 votos contrarios del PSOE y 16 abstenciones.

Las Cortes han instado a la Junta a que exija al Gobierno que "facilite el autoconsumo y el consumo en proximidad, apueste por el almacenamiento energético y conforme un mix energético acorde a criterios técnicos".

La iniciativa ha exigido al Ejecutivo que "atienda sin demora las peticiones realizadas por la Junta para el refuerzo de la red de transporte de electricidad en relación a la planificación 2025-2030".

Por otro lado, que convoque los concursos de acceso a la demanda en los nudos de la red de transporte así como los concursos de los nudos de transición justa, ubicados en Castilla y León, "que se encuentran bloqueados". Y que apruebe la regulación del mercado de capacidad en el sistema eléctrico que viabilice el desarrollo de los proyectos de almacenamiento energético a gran escala.

La procuradora socialista Rosa Rubio ha cargado contra la "hipocresía" del PP y ha acusado a los populares de "utilizar de manera zafia el apagón del 28 de abril" y de usar las Cortes para "hacer oposición al Gobierno".

Infraestructuras y frecuencias de AVE

Las Cortes han aprobado una PNL del PSOE instando a la Junta a ejecutar de forma prioritaria, antes de finalizar 2025, la redacción de los proyectos, así como la licitación y ejecución, de las infraestructuras pendientes en la Comunidad. Una iniciativa que ha contado con 48 votos favorables, 32 votos en contra y una abstención.

La procuradora socialista Rosa Rubio ha acusado al PP de haberse instalado en "el ruido, el barro, las mentiras y la manipulación". "Su gestión en movilidad ni está ni se le espera, les exigimos ejecutar de forma prioritaria, antes de finalizar 2025, la redacción de los proyectos", ha afirmado.

La iniciativa pedía también definir el nuevo sistema concesional de transporte de Castilla y León, licitar y adjudicar los contratos de las nuevas concesiones de transporte público, impulsar acuerdos con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para coordinar el Mapa Autonómico y Estatal e implantar el servicio de transporte a la demanda en todos los municipios.

Además, licitar los contratos de concesión del transporte metropolitano de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, ampliar e implantar el transporte metropolitano en la segunda corona del alfoz de Valladolid, garantizar un "transporte digno" a los vecinos del municipio vallisoletano de Renedo de Esgueva y a los vecinos de Medina de Rioseco, Villanubla y Fuensaldaña.

La procuradora de Vox Susana Suárez ha acusado a la Junta y al Gobierno de "no estar abordando los problemas de la red viaria". "Ambos contribuyen al aislamiento de Castilla y León", ha afirmado, asegurando que la responsabilidad "recae en PP y PSOE". "Defendemos el derecho de los habitantes del medio rural a una movilidad de calidad", ha señalado.

Por su parte, la popular Elena Rincón ha asegurado que la Junta "siempre ha defendido" que las inversiones en movilidad y logística son "esenciales" y ha hecho hincapié en que esas propuestas deben ajustarse "a la realidad de nuestras competencias y a la viabilidad económica".

"Nos sorprende que cuando pedimos la colaboración del PSOE para que el Gobierno asuma las inversiones que le corresponden su respuesta es siempre la misma: cero interés y cero apoyo a los ciudadanos de Castilla y León. No basta con las infraestructuras autonómicas, es necesaria una implicación del Gobierno en sus competencias", ha señalado.

Además, ha acusado al PSOE de ir "en contra de los intereses de Castilla y León" al "no apoyar el mantenimiento de las frecuencias de AVE y con esta moción quieren minimizar ese ridículo que hicieron votando en contra de mantener las paradas de AVE".

"Cuando hay que defender al medio rural, silencio o directamente ni se les espera, nosotros gestionamos, ejecutamos y priorizamos las inversiones de verdad", ha asegurado Rincón, señalando que la Junta "va a seguir trabajando por la mejora de las carreteras y la red logística".

"Seguiremos exigiendo al Gobierno de España que actúe. No es de recibo que vengan a pedir la lista de los deseos mientras miran para otro lado cuando las competencias son del Estado", ha zanjado, proponiendo una enmienda para introducir diversas inversiones del Gobierno de España que los socialistas no han aceptado.

Cierre de Azucarera

Las Cortes han aprobado por unanimidad una PNL del PSOE instando a la Junta a asumir "un papel activo y coordinado" desde las Consejerías de Industria, Comercio y Empleo y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ante el anuncio de la planta de Azucarera en La Bañeza.

Además, la iniciativa pedía al Gobierno autonómico implementar medidas de protección para el sector industrial del azúcar, mediar con Associated British Foods para trabajar en la búsqueda de soluciones y acordar también acciones de mediación entre la empresa Teleperformance en Ponferrada y los representantes de los trabajadores.

También poner en marcha, en un plazo de seis meses, un Plan de Reindustrialización para la provincia de León que promueva inversiones productivas y empleo estable, diseñar e implementar un Plan de Dinamización Socioeconómica para las zonas afectadas y ejercer una política industrial "activa y territorialmente equilibrada".

"Lo que está en juego es demasiado importante para esconderse tras excusas competenciales. Esto es justicia social y política útil, es lo que la ciudadanía espera de nosotros", ha asegurado la viceportavoz socialista, Nuria Rubio, que ha sido la encargada de presentar la iniciativa.

Y se ha preguntado donde está Mañueco cuando La Bañeza se echa a la calle y cuando las trabajadoras de Teleperformance" reclaman dignidad" y ha hecho hincapié en que su política "parte de la gente y de la lucha colectiva".

Igea ha mostrado su apoyo a la iniciativa pero ha denunciado que se haga política industrial "a corto plazo y no mirando hacia el futuro". Fernández también ha manifestado su apoyo a la iniciativa y ha asegurado que es "un grito desesperado a una provincia que se está muriendo ante la desidia y el abandono del Gobierno del PP".

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha asegurado que la provincia leonesa "está pasando grandes dificultades". "Dos crisis que la Junta no gestiona, solo mira hacia otro lado y ha intentado solventar el día a día sin pensar en que la solución tiene que ser mucho más reflexiva y adelantándose a los acontecimientos", ha señalado.

Santos ha asegurado que el mayor responsable es "el PP y sus 40 años de Gobierno" y que el PSOE "también tiene una responsabilidad, porque, a la vez que le exigen al Gobierno autonómico, tienen que ser reivindicativos con el Gobierno central".

La procuradora de Vox Fátima Pinacho ha señalado que la provincia de León ha sido "duramente castigada por décadas de políticas negligentes" y ha denunciado la "hipocresía" del PSOE.

"Son ustedes los que han sostenido durante años un modelo deslocalizador que antepone los intereses de las grandes multinacionales y de los burócratas de Bruselas que de los ciudadanos. Llevan décadas de políticas de liberalización comercial que han obligado a nuestros productores a competir en desigualdad de condiciones", ha señalado.

Pinacho ha asegurado que la planta de La Bañeza "es solo una víctima más de este modelo perverso que impusieron PP y PSOE".

"Exigen ahora lo que ni supieron ni quisieron hacer, porque han gobernado España durante más de 20 años. Resulta cínico que quienes aplauden la Agenda 2030 y el Pacto Verde vengan ahora a lamentar que se cierran industria, porque esas políticas son las que han condenado a nuestros productos a una competencia desleal", ha añadido.

En cuanto al ERE de Teleperformance, la procuradora de Vox ha señalado que responde a "un modelo de economía deslocalizada" impulsado por PP y PSOE "mientras despreciaban nuestra soberanía productiva y la industria nacional española".

"Ante cualquier anuncio de cierre empresarial la administración autonómica debe actuar con diligencia, no negamos que algunas de estas medidas puedan tener un efecto paliativo pero están lejos de atajar las verdaderas causas de la desindustrialización", ha zanjado.

La popular Beatriz Coelho ha asegurado que la Junta ha implementado "una estrategia activa para promover la transformación del ERE en ERTE y establecer coordinación con los ministerios implicados, Diálogo Social permanente y apoyo al cultivo de la remolacha económicamente y con infraestructuras de regadío".

"En Teleperformance es un ERE a nivel nacional y su tramitación se realiza frente al Ministerio de Trabajo pero aun así la Consejería se ha reunido con ellos. Los trabajadores no necesitan más retórica vacía. Es una PNL que no aporta nada nuevo y para una cosa que tenían que pedir, que es instar al Gobierno a que apoye la actividad de Azucarera, no lo han hecho", ha zanjado.