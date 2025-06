Mañueco se desmarca de Mazón y Prohens y rechaza pactar con Vox: "CyL funciona perfectamente sin ustedes"

El pleno de las Cortes de Castilla y León de este martes ha estado marcado por la resaca del terremoto político nacional del pasado fin de semana, con la convulsa Conferencia de Presidentes del pasado viernes y la manifestación del domingo contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en Madrid, y ha certificado la ruptura total entre PP y Vox en la Comunidad.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado pactar con los de Abascal y ha calificado de "chantaje" las condiciones del partido para negociar los presupuestos que sí ha aceptado el PP en la Comunidad Valenciana, Baleares y la Murcia después de que el portavoz del partido, David Hierro, le haya preguntado por qué no las había aceptado en Castilla y León.

"Castilla y León funciona perfectamente sin ustedes en el Gobierno, nadie les echa de menos. Los ataques que usted hace a este Gobierno y al PP al único que benefician es a Sánchez. Lo que más beneficia a Sánchez es la obsesión de Vox contra el PP", ha zanjado Mañueco, rechazando llegar a un acuerdo con los de Abascal y desmarcándose de sus homólogos populares.

El PSOE, por su parte, ha recriminado a Mañueco que acudiera a la Conferencia de Presidentes a "crispar" y a defender los intereses del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y le ha vuelto a pedir que adelante las elecciones autonómicas mientras que el presidente de la Junta ha hecho hincapié en la necesidad de que se adelanten las generales ante el "deterioro institucional".

Un pleno en el que Sánchez ha sido el epicentro del debate, ya que Mañueco ha acusado a Vox de beneficiar al presidente del Gobierno con sus ataques al PP mientras los de Abascal le han acusado de "mantener la política" de los socialistas y el PSOE ha reiterado su defensa férrea del jefe del Ejecutivo y de sus políticas.

Doble petición de elecciones

Mañueco y la portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, han protagonizado un tenso cara a cara en el que ambos han pedido sendos adelantos electorales, en el caso de la representante del PSOE, de las elecciones autonómicas y, en el caso del presidente de la Junta, de las generales.

Gómez Urbán ha recriminado al presidente de la Junta que acudiese a la Conferencia de Presidentes del pasado viernes a "defender los intereses de Feijóo" y a "crispar y reventar" el acto. "Si su objetivo hubieran sido los intereses de Castilla y León hubiera apoyado la propuesta del Gobierno", le ha espetado.

La portavoz socialista ha asegurado que "es tal la obsesión con el Gobierno" por parte del Ejecutivo autonómico que "boicotea lo que es bueno para Castilla y León".

"Usted es un peligro para esta tierra y no aporta nada a Castilla y León. Su deslealtad es tal que el domingo, mientras 20.000 vecinos y vecinas del Bierzo se manifestaban en contra de sus recortes en Sanidad, usted estaba en Madrid haciendo el carnaval y apoyando a Feijóo", ha señalado.

Además, ha asegurado que, "a la vista de la gente que acudió a la manifestación, los españoles tienen claro donde está la mafia".

"¿Desmantelar la sanidad pública es mafia o democracia?, ¿ganar unas primarias con opacidad es mafia o democracia?, ¿ser el presidente de la Comisión de Ética y Garantías cuando aparecieron los mayores casos de corrupción del PP es mafia o democracia?", le ha preguntado Gómez Urbán a Mañueco.

La portavoz socialista ha recordado al presidente de la Junta que en la trama eólica están imputados "16 exaltos cargos del PP" y le ha preguntado si el PP "es mafia o democracia".

"Usted ya no aporta nada a Castilla y León, si no aporta apártese, deje de hacer daño a Castilla y León, acabe ya con esta agonía, convoque elecciones autonómicas y márchese para su casa", ha señalado Gómez Urbán.

Mañueco ha cargado contra los socialistas por "hablar de seguidismo mientras hacen seguidismo a Óscar Puente, el que está escondiendo las inversiones para Castilla y León".

"Maltratan a las personas de Castilla y León eliminando paradas de autobuses y las paradas de AVE en Segovia, Medina del Campo y Sanabria ayer mismo y ustedes aplauden, es lamentable", ha señalado, asegurando que fue a la Conferencia de Presidentes a defender "los intereses" de la Comunidad.

"En función de sus intereses políticos, Sánchez tiene unos criterios u otros que tienen dos denominadores comunes: benefician a los socios separatistas y atacan injustamente a Castilla y León", ha asegurado, y ha pedido que Sánchez adelante las elecciones autonómicas ante esos "ataques" y el "deterioro institucional y político" de España.

Además, ha asegurado que también acudió a la cita del pasado viernes "a pedir el apoyo a los trabajadores de la Azucarera de La Bañeza y que se oponga al ERE, a pedirle dinero para la educación de 0 a 3 años, a que tomara medidas para que haya más profesionales sanitarios en toda España, a pedirle más redes de energía y una financiación autonómica justa y solidaria".

"Respecto de la propuesta de vivienda de Sánchez, es un mal chiste, es improvisación, esa propuesta se queda corta y si tuviéramos que aplicarla en Castilla y León tendríamos que reducir la mitad de las viviendas que estamos construyendo", ha afirmado.

Mañueco ha asegurado que "Sánchez solo está preocupado de la vivienda que le interesa a él, que es la Moncloa". "Por eso esa propuesta sobre la vivienda ha sido simplemente una cortina de humo porque la vivienda que le interesa es la Moncloa, aunque sus fontaneros hagan mucho ruido", ha zanjado.

Las condiciones de Vox

Mañueco ha calificado de "chantaje" las condiciones de Vox para negociar los presupuestos autonómicos que sí ha aceptado el PP en la Comunidad Valenciana, Baleares y la Región de Murcia después de que el portavoz de los de Abascal, David Hierro, le haya preguntado por qué no las había aceptado en Castilla y León.

"Cuando leía la pregunta pensaba que esto tenía que ser un error, porque esto son las Cortes de Castilla y León, estamos en Castilla y León y tenemos que pensar, trabajar y tomar decisiones por las personas de Castilla y León", ha afirmado.

Hierro le ha dicho que "no tiene vergüenza" y le ha mostrado las condiciones para negociar las cuentas públicas que Mañueco arrugó y tiró al suelo en las Cortes el pasado mes de marzo, recordando que en ellas figuraban las mismas exigencias que han aceptado los gobiernos populares de la Comunidad Valenciana, Baleares y la Región de Murcia.

"Figuraba el rechazo explícito a las políticas de reparto de inmigrantes de Sánchez, la defensa de igualdad entre los españoles, los avances en la calidad de los servicios públicos y una inversión en Sanidad acorde con lo que pagan en los impuestos los ciudadanos", ha señalado Hierro.

El portavoz de Vox, además, ha recriminado a Mañueco que acudiese a la Conferencia de Presidentes a "defender las propuestas que le presentó Vox" y que no ha aceptado negociar. "¿Qué diferencia hay entre que usted acepte lo mismo que han aceptado en Valencia, Murcia y Baleares?, ¿por qué usted no puede aceptar lo mismo?", le ha dicho.

Y le ha preguntado "por qué no puede rechazar la inmigración ilegal y derogar la memoria histórica" y por qué "tiene condenados a los agricultores y ganaderos de Castilla y León aceptando un Pacto Verde Europeo que han votado con el PSOE en Bruselas".

"Usted ha decidido seguir otro camino, regar con millones en publicidad institucional, financiar a las ONGs que favorecen el efecto llamada y dejar la Comunidad en manos de los sindicatos de izquierda hipotecando con 2.100 euros los próximos años. Usted está vendiendo la Comunidad para dejarla en manos de la izquierda", le ha espetado.

Y se ha anticipado a la respuesta del presidente de la Junta. "Ahora os dirá que salimos huyendo de los gobiernos. Cumplir la palabra dada no es salir huyendo, salir huyendo es cuando salió usted quemando rueda de la Sierra de la Culebra. Usted ha elegido el camino de la izquierda, de seguir manteniendo la política ideológica del PSOE", ha zanjado.

Mañueco, por su parte, ha asegurado que no se "somete" a "las imposiciones ni a los chantajes" de Vox para justificar su rechazo a la aceptación de las condiciones de los de David Hierro.

"Hacemos las cosas pensando en la gente de Castilla y León, ustedes estaban aquí hace unos meses y decían lo bien que se hacían las cosas en el Gobierno autonómico", le ha recordado, asegurando que "tuvieron la oportunidad de trabajar desde dentro en el Gobierno en la elaboración del presupuesto pero prefirieron darse a la fuga".

"Después le ofrecimos sentarse en las mesas a dialogar, a trabajar y ustedes decidieron no sentarse, no dialogar y no trabajar. Es lamentable lo suyo, que tristeza", ha añadido.

Mañueco ha asegurado que Vox "no tiene criterio" en Castilla y León y que solo se dedica a "cumplir las órdenes de sus capitanes en los despachos de Madrid. Además, les ha acusado de haber "abandonado sus compromisos" con las personas de Castilla y León.

"Castilla y León funciona perfectamente sin ustedes en el Gobierno, nadie les echa de menos. Los ataques que usted hace a este Gobierno y al PP al único que benefician es a Sánchez. Lo que más beneficia a Sánchez es la obsesión de Vox contra el PP", ha zanjado Mañueco, desmarcándose de sus homólogos populares de la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia.

La Conferencia Sectorial de Transportes

Mañueco ha exigido en el pleno de las Cortes de este martes al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que convoque la Mesa Sectorial de Transportes para avanzar en los proyectos de explotación del transporte de viajeros por carretera, algo que, dijo, "se está retrasando por el mapa estatal".

Así se ha pronunciado el presidente de la Junta en respuesta una pregunta del portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que le ha cuestionado por la fecha en la que estarán licitados los contratos para las concesiones de las rutas del transporte público de viajeros por carretera.

"Desde la Junta estamos trabajando para desarrollar los proyectos de explotación pero el mapa estatal está retrasando esta situación.Le hemos pedido al Ministerio que convoque cuanto antes la Conferencia Sectorial para dar pasos firmes en este terreno porque el transporte público es algo muy importante para la Comunidad", ha afirmado Mañueco.

Además, ha informado de que un total de 6.331 menores de 15 años de Castilla y León han solicitado ya Buscyl, la tarjeta para el servicio de transporte gratuito que está implantando desde el 1 de junio la Junta de Castilla y León.

"El transporte público para este Gobierno es una prioridad y por eso va a ser gratuito el autobús dependiente de la Junta para todos los empadronados", ha recordado.

El "maltrato institucional" a León

El PSOE ha lamentado el “maltrato institucional” a la provincia de León del que ha culpado a la Junta de Castilla y León, que a través de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha replicado que dedicará una inversión total de 269 millones a la provincia en 2025, lo que supone un aumento del 17,7 por ciento.

De esta forma ha contestado Carriedo a la pregunta formulada por la viceportavoz socialista, Nuria Rubio, sobre si la Junta está "dando una respuesta a la situación social, económica y territorial de la provincia de León".

Carriedo ha sacado pecho de los beneficios que repercute para el territorio leonés formar parte de Castilla y León para contar con "la mejor educación de España, el mejor sistema de dependencia y el segundo mejor sanitario".

Rubio ha lamentado que la Junta no esté dedicando "ni una mala palabra ni una buena acción" a la "situación dramática" que vive León con el posible cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza o el ERE de Teleperformance en Ponferrada, que supondrá la pérdida de 350 empleos directos y 200 indirectos "si no lo remedia" la Junta.

Y es que León es, según Rubio, "una provincia que agoniza" sin tener "ni un solo plan ni política industrial" de la Junta para León, a lo que se une la manifestación de más de 20.000 personas en El Bierzo para pedir "una sanidad pública digna".

Además, ha denunciado que, mientras se celebra esa movilización, Mañueco estuviera en Madrid "de parranda, en una manifestación sobre mafia y democracia". "Dejen de hacer el ridículo y convoquen ya elecciones", ha zanjado.