Todos los partidos se unen para que la Junta reconozca la categoría profesional de bombero forestal antes de 2026

Todos los grupos de las Cortes de Castilla y León han exigido en el pleno de este miércoles por unanimidad al Gobierno autonómico que reconozca la categoría profesional de bombero forestal antes de que acabe el año. Además, se ha aprobado por mayoría la petición de que el operativo contra incendios sea "público, permanente y estable durante todo el año".

Una Proposición No de Ley (PNL) en este sentido, presentada por el Grupo Socialista, ha sido aprobada con 36 votos favorables y 44 abstenciones, de PP y Vox, mientras que el punto dos de la iniciativa, el relativo al reconocimiento de la categoría profesional de los bomberos forestales, ha contado con 80 votos favorables, la unanimidad de los procuradores de la Cámara.

El procurador socialista Pedro González ha denunciado, en la presentación de la PNL que mientras los bomberos forestales "se jugaban la vida, Mañueco estaba de vacaciones en Cádiz y no volvió hasta que la cosa se estaba complicando y mucho" y que el consejero Quiñones "estaba comiendo en Gijón, porque, según dijo, tiene la mala costumbre de comer".

"El operativo contra incendios también come y si es posible de una manera digna. El PP ha sido irresponsable y a Mañueco y Quiñones no les interesa nada lo que aquí se debate. Cada año el número de hectáreas quemadas es mayor que el anterior y se puede afirmar con rotundidad que Mañueco es el peor presidente de la historia de Castilla y León", ha afirmado.

La iniciativa del PSOE instaba a la Junta a transformar el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta en "un operativo público, permanente y estable durante todo el año", antes del 31 de diciembre de 2025 y a reconocer la categoría profesional de bombero forestal en Castilla y León antes de que acabe el año.

También a aprobar la actualización del Decreto que regula el sistema de guardias en el plazo de un mes y cubrir antes del 31 de diciembre de 2025 la totalidad de las plazas de agentes medioambientales dotadas presupuestariamente.

Además, los socialistas exigían a la Junta que incrementase los medios materiales, con una modernización del equipamiento, y una planificación eficiente basada en criterios técnicos y una mayor coordinación y formación continua, dentro del operativo y en otros cuerpos de emergencia.

Por último, a proceder antes del final del año a la cobertura de las plazas existentes en las Relaciones de Puestos de Trabajo correspondientes a personal funcionario técnico y administrativo en los Servicios Centrales y Territoriales de Medio Ambiente que permanecen vacantes.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha mostrado su apoyo a la iniciativa de los socialistas y el representante del Grupo Mixto Francisco Igea ha asegurado que reconocer la categoría profesional de bombero forestal "es clave" y ha pedido al PSOE que permita que ese segundo punto de la PNL se vote por separado para retratar al PP.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, también ha apoyado la iniciativa y ha denunciado la "catástrofe" y el "desastre" de la gestión del Gobierno del PP de los incendios de este verano. "Seguimos demandando un operativo 100% público y permanente durante todo el año y con condiciones dignas y el reconocimiento de la categoría de bomberos forestales", ha afirmado.

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha garantizado también su voto favorable a la iniciativa del PSOE y ha hecho hincapié en que al Gobierno de la Junta "le importa tres narices lo que se apruebe en las Cortes". "Le dan el papel de fallida a la Comunidad, el que siempre he considerado que tiene", ha señalado.

El viceportavoz de Vox, Iñaki Sicilia, ha vinculado la tragedia de este verano a "las políticas del bipartidismo". "Los gobiernos de PP y PSOE se han limitado a mover dinero, cargos y cuotas de poder y no han evitado los problemas que pueden surgir a los ciudadanos. Es más, no es que no los hayan evitado, es que los han causado", ha afirmado.

Sicilia ha afirmado que los equipos de extinción son los que han sufrido esa "incompetencia" y ha asegurado que el PSOE, en su iniciativa, trae medidas "interesantes". Además, Vox ha presentado una serie de enmiendas de adición que, a juicio de Sicilia, "van a la raíz del problema".

El procurador del Partido Popular, José Alberto Castro, ha acusado al PSOE de utilizar los incendios "para hacer el mayor daño posible, utilizando incluso la mentira". "Lo más importante es poner en valor a los que se juegan la vida y hay que agradecerles que se jueguen la vida, pero no pueden basar sus críticas en la mentira", le ha espetado a los socialistas.

Castro ha recordado que la Ley de Bomberos Forestales es estatal y ha asegurado que la iniciativa del PSOE es "un brindis al sol". "Luchemos por conseguir un mejor operativo. Tenemos más medios, más presupuesto, hay que seguir trabajando para mejorar, siéntense a mejorar con nosotros y vamos a reconocer la categoría de bombero forestal porque es una obligación", ha señalado.

Una nueva PAC

Las Cortes han aprobado también este miércoles una PNL del PP instando a la Junta a requerir al Gobierno a que rechace la propuesta de marco financiero plurianual presentada por la Comisión Europea que supone "la desaparición de una PAC diferenciada y dotada con fondos propios Feaga y Feader y oponerse a su aprobación en el Consejo de la UE".

Una iniciativa que ha contado con 51 votos favorables, un voto en contra y las 28 abstenciones del PSOE.

La PNL insta, además, al Gobierno a oponerse al recorte presupuestario de los fondos destinados a la PAC y a exigir una dotación de fondos para el periodo 2028-2034 equivalente a la dotación del periodo 2021-2027, incrementando su dotación "para tener en cuenta los efectos de erosión presupuestaria generados por la inflación".

La iniciativa de los populares también apuesta a defender una nueva PAC que "priorice a la agricultura y ganadería profesional como base fundamental sobre la que se articula el sector agrario de Castilla y León eliminando, entre otras cuestiones, criterios tales como la degresividad".

También exigir "cuantas medidas sean necesarias" para que la nueva PAC "garantice la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector agrícola y ganadero, atendiendo a las necesidades de Castilla y León".

Por último, a convocar, de forma "urgente y prioritaria", una Conferencia Sectorial entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas en la que se analice de forma "detallada" la propuesta comunitaria.

También para que se fije "una posición férrea en defensa del campo español, recogiendo los intereses y reivindicaciones de Castilla y León y de su sector agrario, contenidas en la declaración conjunta entre la Junta y las opas en el Consejo Agrario del 21 de mayo de 2025".

Extensión de la cobertura 5G

También ha salido adelante en la sesión plenaria de este miércoles en la Cámara autonómica una iniciativa de los populares exigiendo al Gobierno que "cumpla con los compromisos" establecidos en la Estrategia España Digital 2026 para que "el 100% de la población de Castilla y León, viva donde viva, tenga cobertura real de banda ancha móvil de 100 Mbps en 2025.

La iniciativa, que ha contado con 51 votos favorables, 28 en contra y una abstención en la votación de este miércoles, exigía también que la cobertura 5G llegue a todas las zonas rurales y de población dispersa de la Comunidad".