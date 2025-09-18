Sin agua y 20 horas trabajando: IU pide sanciones a las empresas contratadas por la Junta para los incendios

Izquierda Unida ha presentado una denuncia ante la Inspección Territorial de Trabajo de Castilla y León por las supuestas "múltiples irregularidades" laborales de varias empresas contratadas para la prevención y extinción de incendios en la Comunidad.

La organización señala incumplimientos en jornada, descanso, equipos de protección y avituallamiento.

Según la denuncia, empresas como Taher, Estudios y Trabajos Forestales, Oficina Técnica Demontes, IGM, Ingeniería y Gestión Medioambiental, UTE Matinsa, Foresa, Demontes, Infosa, Orthem, Hozono Global, Acciona, Eulen y Tragsa habrían incumplido la normativa básica en materia laboral. Izquierda Unida solicita sanciones a aquellas con licitaciones vigentes con la Junta.

La organización alerta sobre jornadas de hasta veinte horas seguidas, falta de equipos de protección adecuados y avituallamiento escaso o tardío.

En un caso, la denuncia indica que "una de las brigadas llevaba un botellín pequeño de agua y medio bocadillo para todo el día". También se han utilizado "Equipos de Protección Individual usados en un incendio del día anterior".

Estas condiciones habrían provocado trabajadores deshidratados y con calambres por el sobreesfuerzo realizado durante las labores de extinción.

Además, Izquierda Unida denuncia carencias en las "bases" desde las que operan los profesionales, que no cumplirían "los requisitos mínimos exigidos a todo lugar de trabajo por la ley de prevención de riesgos laborales".

El escrito detalla la falta de vestuarios suficientes, botiquines de primeros auxilios y ventilación adecuada.

"No son, desde luego, lugares adecuados para que alguien que viene de extinguir un incendio pueda darse una ducha, curarse pequeñas heridas y descansar", afirma la organización.

Izquierda Unida pide el levantamiento de Actas de Infracción a las empresas y la imposición de las sanciones legales pertinentes.

Además, IU insiste en su crítica a la privatización del operativo de incendios y reclama que la extinción sea gestionada por un servicio cien por cien público, reformando el modelo actual.