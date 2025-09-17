Vox no garantiza su apoyo a Mañueco tras las elecciones de marzo: "Lleva demasiado tiempo despreciándonos y todo cuenta"

Vox no garantiza su apoyo al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León, previstas para el 15 de marzo. El portavoz de la formación en las Cortes autonómicas, David Hierro, se ha mostrado rotundo este miércoles. "Lleva demasiado tiempo despreciándonos y todo cuenta", ha afirmado.

Hierro ha recordado que las encuestas "no hablan de pactos" y que lo único que dicen es que Vox "no para de crecer" y ha acusado al PP y a Mañueco de estar "muy alejados de la realidad". "Lleva despreciando a Vox año y medio desde que salimos del Gobierno", ha insistido, recriminándole, además, su "giro a la izquierda" desde que gobierna en solitario.

"Lo que tienen que saber los ciudadanos de Castilla y León es que Vox no defrauda y si dice una cosa la cumple, hasta el punto de abandonar los sillones, cosa que no ha hecho ningún partido en la democracia, para cumplir nuestra palabra", ha recordando, haciendo referencia a su salida del Ejecutivo autonómico tras la aceptación del reparto de menas del Gobierno en julio de 2024.

Y ha insistido en que Mañueco lleva "mucho tiempo despreciando a Vox" hasta el punto de haber "atacado" al presidente del partido, Santiago Abascal, en el último pleno de las Cortes. "Al final todo cuenta. No sé para qué se va a presentar el PSOE a las elecciones si ya tiene al PP, porque toda la política de izquierda la cumple Mañueco", ha denunciado.

Hierro ha rechazado las acusaciones de que Vox pacta con el PSOE y ha asegurado que son los populares quienes lo hacen.

"Por más que digan nosotros no pactamos con el PSOE, el que pacta con el PSOE es el PP. No encontrarán a Vox firmando ningún acuerdo con el PSOE y sin embargo sí que conocemos la foto de González Pons muy contento con Bolaños en Bruselas, que es donde tienen un pacto", ha recordado.

Un anuncio "surrealista"

Además, el portavoz de Vox ha calificado de "indignante y surrealista" que fuese el secretario autonómico del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, y no el presidente de la Junta quien anunciase este martes la fecha de las elecciones autonómicas.

"No me ha quedado claro si las elecciones son el 13 o el 15 de marzo, luego dijo que no lo había dicho él y que había sido poseído por el espíritu de Mañueco. El PP ha perdido el norte y ya no sabe distinguir entre Gobierno y partido, es muy parecido al PSOE", ha afirmado.

Hierro ha asegurado que ambas formaciones "llevan tantos años los unos y los otros que al final solo les importa tener el poder para hacer crecer su partido e intentar mantener los puestos que reparten dentro de su partido". "Ese es el nivel del PP", ha zanjado.

La "farsa" del PP

El portavoz de Vox ha denunciado también el informe de no conformidad de la Junta, en acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 11 de septiembre, con la proposición de Ley que presentó Vox solicitando la moratoria total para los expedientes que se abran a partir de la aprobación de esta Ley para los proyectos de energía eólica y fotovoltaica en Castilla y León.

"Nos sorprende porque lo que estamos pidiendo es algo muy lógico y de sentido común, un mapa de afección para intentar evitar la proliferación masiva de parques eólicos y plantas fotovoltaicas en nuestra Comunidad. No sabemos a que está jugando el Gobierno de Mañueco", ha señalado Hierro.

Además, ha recordado que es una Ley que ha aprobado de forma muy parecida el Gobierno del PP en La Rioja y que tiene por objetivo "proteger el paisaje y el medio rural". "Aquí la Junta a la primera ocasión de posicionarse ha emitido un informe contrario a lo que en otra comunidad gobernada por el PP fueron ellos los que lo propusieron", ha señalado.

Y ha insistido en que esa es "la realidad y la farsa total del PP, que dice una cosa en un sitio y hace otra cosa en otro". "Nos preocupa que, para Mañueco, lo que es bueno en otros sitios nunca es bueno para Castilla y León. Hemos visto a Mañueco tirar al suelo de la Cámara las propuestas de Vox porque decía que eso no servía para la Comunidad", ha recordado.

Y ha hecho hincapié en que para Murcia, por ejemplo, "sirve el cierre de centros de menas pero aquí no sirve, hay que abrirles, en Murcia sirven las pruebas de edad para los menas pero en Castilla y León eso no vale, en La Rioja sirve hacer un mapa de afección de parques eólicos y en la Comunidad no vale".

El "negociete" y la trama eólica

"No entendemos a qué está jugando Mañueco pero vemos que es lo que pretende, el negociete. Porque una de las principales justificaciones que hace el informe de no aceptación es que la Junta va a dejar de ingresar por tasas que cobran a las empresas que desarrollan este tipo de proyectos y el negociete lo tienen las empresas que están plantando por todos lados sus proyectos", ha afirmado.

Hierro ha señalado que el PP "lleva muchos años con su negociete" y ha hecho referencia al juicio de la trama eólica que se ha iniciado esta semana.

"Estamos viéndoles desfilando por los juzgados estos días y por eso les parece muy mal la proposición de Ley que hemos presentado en las Cortes. Además, nos ha sorprendido mucho que el PP en Castilla y León haya tomado todos los argumentos que utilizaron los promotores de las empresas energéticas para intentar paralizar la Ley de La Rioja", ha apuntado.

Y ha calificado de "curioso" que "el PP de Castilla y León que está en los juzgados esté poniéndose del lado de las promotoras y no de los ciudadanos". "Feijóo y Mañueco están a defender sus intereses, los intereses que les han llevado a los juzgados. Mañueco era secretario general del PPCyL en la etapa en la que ocurrió la trama eólica y todo nos lleva a lo mismo", ha insistido.

Además, ha asegurado que "ni siquiera se han leído la Ley, solo han mirado los números, cuánto dejaría de ingresar la Junta y cuánto dejarían de ingresar las empresas por el beneficio de la producción de esa energía". "No entendemos cómo el PP mira sus intereses en vez de los ciudadanos", ha señalado.

El "desastre" de las autonomías

Hierro ha hecho hincapié también en que el informe demuestra "el desastre de la España de las autonomías", a cuya existencia se opone Vox, porque "habla de la competencia entre comunidades para acoger estos proyectos".

"En Castilla y León ya somos los primeros, ¿cuántos más necesitamos?, ¿vamos a llenar todo el campo de paneles solares y torres eólicas para echar a los agricultores y ganaderos de nuestros pueblos?. Se niegan a poner un límite a todo eso porque es su negociete", ha insistido.

El portavoz de Vox ha denunciado la competencia entre las autonomías "para ver cuál es la que más molinos y paneles solares pone". "No lo entendemos, la competencia debe estar en el beneficio de los ciudadanos y una proliferación sin control de estos proyectos no tiene ningún beneficio para los ciudadanos, únicamente para los partidos y para las empresas", ha afirmado.

A pesar del informe de la Junta, Hierro ha recordado que ahora la proposición de Ley va a la Mesa, que la tiene que calificar, y ha señalado que "si la Mesa dice que cumple los requisitos puede ir a pleno". "Si es favorable esa votación se rechazaría el informe e iría a pleno", ha zanjado el portavoz de Vox en las Cortes.