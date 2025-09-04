Vox tumbará la comisión de investigación sobre los incendios en Castilla y León: "Deben investigarlo los jueces"

Vox tumbará la comisión de investigación sobre la gestión de los incendios de este verano por parte de la Junta de Castilla y León solicitada en las Cortes autonómicas por el Grupo Mixto y por el Grupo UPL-Soria ¡Ya!. El portavoz de la formación, David Hierro, ha asegurado que "deben investigarlo los jueces" al ser un tema "demasiado importante y grave" y estar "judicializado".

El rechazo de Vox a la iniciativa, que se suma a la previsible oposición del PP −que ha recordado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya dio explicaciones en el pleno extraordinario de la pasada semana− impedirá que la comisión de investigación salga adelante, a pesar del apoyo de PSOE, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto a la iniciativa.

Así lo ha anunciado el partido este jueves tras la Junta de Portavoces en la que se ha ordenado el pleno de los próximos martes y miércoles, 9 y 10 de septiembre, en el que el PSOE pedirá la reprobación y el cese del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Por su parte, el PP exigirá al Gobierno de España que retire la condonación de la deuda y Vox presentará una iniciativa contra la inmigración "ilegal y masiva". Además, se votará la toma en consideración de la Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida, presentada por el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández.

"Mañueco ya ha comparecido"

El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, ha justificado su rechazo a la comisión de investigación sobre los incendios en el hecho de que el presidente de la Junta "ya ha comparecido" en las Cortes, en referencia al pleno extraordinario del pasado viernes.

"Esa comisión no es en absoluto procedente y la Junta está centrada en la reconstrucción, en ayudar a los afectados por los incendios y así se está demostrando día tras día con las ayudas que se están aportando. El reglamento establece que hay 15 días para la oposición y el PP se va a oponer en ese plazo", ha señalado Gavilanes.

El portavoz del PP se ha congratulado de que la situación de los fuegos en la Comunidad "ha mejorado considerablemente" y ha defendido que "el operativo siempre ha estado a la altura, funciona y la Junta siempre ha estado ahí, desde el primer día, y Mañueco no va a abandonar a nadie".

"Se han adoptado medidas económicas para ayudar a todos los afectados por estos desgraciados incendios. El operativo es bueno y ha estado a la altura y hay un tema muy importante que es que se han dado los condicionantes meteorológicos más extremos", ha recordado.

Además, ha hecho hincapié en que este mismo jueves se ha aprobado un paquete de medidas "por ocho millones de euros" y ha recordado que el jueves pasado se aprobó otro paquete. "La Junta responde y está siempre al lado de los afectados por los incendios. PSOE y Vox están utilizando un problema tan grave a nivel nacional para adelantar la campaña electoral", ha afirmado.

El portavoz popular ha presentado también una Proposición No de Ley (PNL) que llevará su grupo al pleno de la próxima semana instando a la Junta a que inste al Gobierno a que retire al anteproyecto de ley para la condonación de la deuda.

"Es un acuerdo bilateral entre Sánchez y ERC y deriva de ese pacto que existió para que fuera investido el presidente del Gobierno. El Grupo Popular no va a consentir que en Castilla y León se pague un chantaje de estas características", ha asegurado.

Gavilanes ha asegurado que el PP "defiende una financiación transparente, multilateral, que esté en el Consejo de Política Fiscal y Financiera" y que "lo normal es que todo esto se debata entre todas las comunidades".

"Sánchez ha desoído todas las advertencias de las comunidades y ha optado por imponer esta condonación de deuda, no se puede premiar el endeudamiento en detrimento de las comunidades que han actuado con responsabilidad, como Castilla y León", ha dicho, criticando que el PSOE de Sánchez está avalado también por el PSOECyL que "con su silencio cómplice".

"El PP no va a mirar hacia otro lado y Castilla y León no va a pagar privilegios. Si Sánchez continúa en esta senda se acudirá por parte de la Junta al Tribunal Constitucional", ha zanjado.

La reprobación de Quiñones

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha anunciado que su grupo no se opondrá a la creación de la comisión de investigación solicitada por el Grupo Mixto y UPL-Soria ¡Ya!, que finalmente decaerá por la oposición de Vox, y ha presentado una PNL con la que pedirán la reprobación y el cese de Quiñones en el próximo pleno.

"No hay motivos para mantenerle como consejero y no debería haber seguido en su puesto tras el desastre de 2022 con el incendio de la Sierra de la Culebra y Mañueco lo mantuvo. Quiñones es el responsable del operativo pero el último responsable es Mañueco", ha afirmado.

Gómez Urbán ha asegurado que "sobran los motivos para que después del pleno del martes haya una reprobación al consejero y que, a continuación, cese en su cargo". "El Gobierno autonómico es un Gobierno decadente y la obsesión de Mañueco en hacer oposición continuamente al Gobierno repercute en que los ciudadanos paguen constantemente las consecuencias", ha lamentado.

Además, ha anticipado que apoyará la toma en consideración de la Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida presentada por Fernández, recordando que los socialistas no se han opuesto "casi nunca" a la toma en consideración de ninguna norma. "Hemos hecho enmiendas porque entendemos que hay aspectos que se pueden mejorar", ha apuntado.

Vox tumbará la comisión

El portavoz de Vox, David Hierro, ha anunciado que su grupo votará en contra de la solicitud de la comisión de investigación sobre la gestión de los incendios de este verano recordando que el tema está "judicializado" y que deben investigarlo "los jueces y los tribunales".

"Vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, es una cuestión demasiado importante y demasiado grave, porque ha habido muertes, y la responsabilidad sobre eso la tienen que dirimir los tribunales, no una comisión de investigación de un grupo de procuradores. Es lo que siempre hemos defendido", ha insistido Hierro.

Además, ha anticipado que su grupo va a pedir la comparecencia de Quiñones y del director general de Patrimonio Natural para "que den explicaciones y haya responsabilidades políticas" aunque ha hecho hincapié en que "son los ciudadanos los que tienen que determinar la responsabilidad de los políticos a la hora de votarles". "Tendrán la oportunidad en marzo", ha recordado.

Hierro ha cargado también contra Mañueco por acusarles de hacer "electoralismo" a cuenta de los terribles incendios de este verano.

"El único que habla de elecciones es él, solo sabe hablar de elecciones, encuestas y votos, es a lo que se lleva dedicando desde hace tiempo y no entendemos esa soberbia y chulería con la que se refiere a las víctimas y que utilice expresiones como la que utilizó ayer al decir "poner toda la carne en el asador", ha criticado.

Además, ha presentado una PNL en la que exigirá a la Junta que luche contra la inmigración "ilegal y masiva" que su grupo llevará al pleno de la próxima semana. "La inmigración es lo que más preocupa a los españoles y Vox está para dar voz a lo que preocupa a los españoles y vamos a volver a llevar a las Cortes medidas contra la inmigración masiva e ilegal", ha recordado.

El portavoz de Vox ha recordado que a Castilla y León "van a llegar 783 menas que van a ser repartidos por toda la Comunidad" y que "estamos viendo lo que pasa y la realidad de las calles".

"En pleno centro de Valladolid hay navajazos por la noche o que en las puertas del Corte Inglés hay bandas organizadas que se dedican a pegar machetazos. Eso está pasando aquí ya y no podemos dar la espalda a la realidad", ha insistido.

"Mañueco decía que a Castilla y León pueden venir los menas que hagan falta porque somos un territorio solidario y de acogida. ¿Cuántos menas hacen falta en Castilla y León señor Mañueco? Esa es la cuestión y lo que preocupa a los ciudadanos", ha zanjado.

Fernández pide "voluntad política"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha considerado que sería "bochornoso y lamentable" que Vox no apoyase la comisión de investigación sobre los incendios, antes de conocer la posición de los de David Hierro.

"Si hay números suficientes para que se pueda apoyar esperemos que se ponga en marcha lo antes posible y que antes de que acabe septiembre esté constituida y se puedan llevar a cabo las sesiones en octubre y noviembre, y si la cosa va rauda antes de que se disuelvan las Cortes puede haber un dictamen. Es una cuestión de voluntad política", ha afirmado, aunque la comisión finalmente decaerá.

Además, ha anunciado que va a preguntar a Quiñones en el pleno si piensa asumir su "responsabilidad política" y dimitir después de la "catastrófica, negligente y criminal gestión de los incendios forestales que ha perpetrado, con cuatro muertos y 180.000 hectáreas arrasadas".

"Quiñones no puede seguir ocupando su puesto en la Consejería, la gestión criminal que ha llevado a cabo ha traído las consecuencias desoladoras que todos hemos visto y que son consecuencia de las decisiones políticas del PP que lleva años desmantelando y precarizando el operativo", ha afirmado.

Y ha recordado que "el máximo responsable de todo esto es Mañueco". "Volvemos a pedir un operativo 100% público, perfectamente dotado, operativo todo el año y con condiciones dignas para sus trabajadores y trabajadoras. Con un operativo así los efectos de los fuegos no serían tan devastadores", ha recordado.

Fernández ha anunciado que en el próximo pleno se votará la toma en consideración de la Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida. "Es exactamente la misma que en su día presentó Francisco Igea, que ha sido el impulsor de esta proposición de ley, que al PP siempre le pareció mal y que luego, sorprendentemente, en el pleno votó en contra esgrimiendo argumentos absolutamente absurdos", ha afirmado.

El portavoz de Podemos, además, ha acusado al PP y a Mañueco de anteponer "sus intereses" a los de la Comunidad por oponerse a la condonación de la deuda.

"El hecho de que el Gobierno vaya a condonar la deuda a las comunidades es una muy buena noticia porque eso supone que las comunidades van a tener más recursos para los servicios que gestionan. Es absolutamente bochornoso y revela el jaez de gente como Mañueco", ha afirmado.

Además, ha pedido "abrir el melón de la financiación autonómica, que sea justa, equitativa y que permita a todas las comunidades tener un suelo mínimo de ingresos para financiar la educación, la sanidad y los servicios sociales".

"Es ineludible llevar a cabo una reforma fiscal que acabe con los privilegios fiscales de determinadas comunidades como la de Madrid, que lleva a cabo un dumping fiscal que perjudica a las comunidades vecinas como Castilla y León y que impida que se eliminen el impuesto de patrimonio y de sucesiones y donaciones en algunas comunidades", ha zanjado.

Igea carga contra Mañueco

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea se ha mostrado convencido, antes de conocer la postura de Vox, de que la comisión podría "llegar a buen puerto antes de que termine la legislatura".

"Hasta enero hay aún mucho tiempo y hay semanas para conocer lo básico y para analizar lo básico. Es bueno que los parlamentos controlen la labor del Ejecutivo y Quiñones tiene que explicar muchas cosas sobre el funcionamiento del operativo y las decisiones equivocadas, pero le gustan más los conciertos que las comisiones", ha afirmado.

Sobre la Ley de Derechos y Garantías, ha asegurado que esperaran las "explicaciones y el sentido del voto" del PP. "Es uno de los casos más vergonzosos de la utilización de los derechos de las personas al final de su vida como una venganza personal. Esperemos que el PP haya superado sus rabietas", ha afirmado.

Además, ha anunciado que preguntará a Mañueco "si respalda o no la acción del consejero de Medio Ambiente en los incendios del mes de agosto".

"Hay poca gente como él eliminando compañeros de partido y de Gobierno, hay decenas de personas que pueden dar fe de la habilidad de Mañueco desembarazándose de compañeros molestos de partido y de Gobierno y estamos asistiendo a un grado de refinamiento difícilmente superable. Le van a hacer ciudadano de honor de Córcega o de Sicilia a este paso", ha zanjado.