UPL-Soria Ya y el Grupo Mixto solicitan una comisión de investigación sobre los incendios forestales

El Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya y el Mixto en las Cortes regionales han registrado hoy la solicitud para la creación de una comisión de investigación sobre los incendios forestales producidos este verano en Castilla y León para “intentar esclarecer absolutamente todo lo que ha pasado”.

Lo hacen porque según ellos “tiene los fundamentos necesarios para saber que lo que se está ocultando es muy grave” y que “significa” que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, “no han sido capaces y hoy han perdido la oportunidad de asumir las responsabilidades políticas”.

Así lo ha confirmado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que se suma de esta manera a la propuesta realizada hace unos días por el PSOE de Castilla y León. “Hemos registrado ya esta comisión para depurar las responsabilidades del PP, y en especial de Mañueco y del señor Quiñones”.

Además, el portavoz nacional también ha confirmado que irá a Fiscalía por “la gestión criminal y negligente”, realizada por Mañueco.

“Vamos a esclarecer todo lo que ha pasado, lo que se está ocultando es muy grave. La actuación del presidente y del consejero es grave y, por eso, vamos a exigir estas responsabilidades”.

Además, "haber desmantelado el operativo de prevención y extinción de incendios deviene en que estos son cada vez más devastadores".

“Es necesario que comparezca también el consejero Suárez-Quiñones”, ha añadido el procurador no adscrito, Francisco Igea, que critica que de las palabras de Mañueco “nunca ha salido su nombre ni su gestión”.

El portavoz de UPL en las Cortes, Luis Mariano Santos, aseguró que existen “argumentos más que suficientes” para la puesta en marcha de una Comisión de Investigación que “pueda depurar responsabilidades y esclarecer todo lo que ha pasado”.

Ceña consideró que “por supuesto que hay plazo” para poder celebrarla, a pesar de que las elecciones autonómicas se convocarán para marzo de 2026. “Simplemente entra un escrito en la Mesa de las Cortes y se decide si esta comisión se lleva adelante o no. Si la apoya, desde luego que hay plazo, de sobra. Tenemos cuatro meses para llevarla adelante y no tiene por qué haber palos en las ruedas. Nosotros queremos saber lo que ha pasado para solucionarlo de cara al futuro, porque hoy hemos oído un montón de excusas, nada concreto”, manifestó.

Una comisión que también llevará el nombre del PSOE o eso parece. En este caso, el secretario general, Carlos Martínez, ha comentado que ya Daniel de la Rosa, lo anunció hace unos días.

“Íbamos a esperar a la celebración de esta sesión, pero en este caso, damos la bienvenida al resto de los grupos políticos, es necesario seguir porque hay que dar muchas más explicaciones. Necesitamos que se reconozcan los errores”, ha afirmado.

Vox será el único partido de la oposición que no registre esta comisión, ya que según ha confirmado a este medio, “está judicializado, que la investigación la haga el juzgado, como hemos dicho siempre”.