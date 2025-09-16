Ya se pueden pedir las ayudas para reponer vallados dañados por los incendios en Castilla y León: plazos y requisitos

La Junta de Castilla y León ha publicado este lunes el formulario de declaración responsable para poder acceder a la ayuda para la reposición de los cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios de este verano, de acuerdo con la medida número 10 del Plan de Recuperación del Gobierno autonómico.

Las declaraciones se podrán presentar hasta el 15 de octubre por parte de los titulares públicos (entidades locales), privados y perceptores de la solicitud única de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) 2025 con vallados que hayan sufrido daños por los incendios y que se encuentren incluidos en la relación oficial de municipios afectados.

Entre otros requisitos, será necesario disponer de las imágenes georreferenciadas y de un plano que acredite los daños sufridos en los vallados. No obstante, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural llevará a cabo los controles oportunos para verificar las declaraciones presentadas.

Este formulario se suma al modelo de declaración responsable que se encuentra ya disponible para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, la muerte de ganado o la pérdida de colmenas con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena, de acuerdo con la medida número 8 del Plan de Recuperación.

La declaración se encuentra disponible en el siguiente enlace web: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285557033067/Propuesta