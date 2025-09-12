La Junta aumenta hasta el 75% las ayudas a la creación de nuevas empresas en zonas afectadas por los incendios

El incendio de Fasgar, en la provincia de León Peio García / ICAL

La Junta de Castilla y León ha publicado este viernes, 12 de septiembre, en el Bocyl, la modificación de las bases reguladoras en lo que tiene que ver con la línea de ayudas que están destinadas a la creación de empresas.

Ayudas que son gestionadas por la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (Icecyl).

Una modificación que contempla que las empresas que se constituyen en las localidades afectadas por los incendios forestales de 2025, puedan acceder al porcentaje máximo de la ayuda del 75% sobre el coste subvencionable.

Con esta medida, se incrementa la ayuda que partía del 35% en una medida que busca incentivar la recuperación económica en las zonas más castigadas por los incendios.

El Gobierno autonómico quiere reforzar así el compromiso con el desarrollo territorial equilibrado y también con la resiliencia empresarial.

Promover el emprendimiento

Después de la catástrofe con los incendios que se ha vivido en diversos puntos de Castilla y León, principalmente en las provincias de Zamora y León, con esta línea de subvenciones se pretende promover el emprendimiento.

También facilitar la financiación de proyectos de inversión, apoyando la adquisición de activos materiales e inmateriales, así como los gastos necesarios para la puesta en marcha de nuevas actividades económicas.

Unas ayudas que se pueden solicitar a través de la web de la Junta de Castilla y León y el plazo comienzan este sábado, 13 de septiembre, para mantenerse hasta el 31 de diciembre de 2025.

114 millones

La ayuda forma parte del plan extraordinario de 47 medidas y una dotación inicial de 114 millones de euros que incluye actuaciones para reparar viviendas, infraestructuras, caminos rurales y patrimonio cultural.

El objetivo es garantizar la sostenibilidad de los negocios a corto plazo y crear condiciones favorables para el desarrollo económico en el medio rural tras los incendios.