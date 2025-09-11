Castilla y León destina ya más de dos millones a reparar viviendas dañadas por los incendios: llegan más ayudas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha informado este jueves sobre el avance de las medidas extraordinarias puestas en marcha para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales registrados este verano.

Los Acuerdos 34/2025 y 37/2025 contemplan un total de 47 actuaciones dirigidas a atender a las personas, reparar infraestructuras, apoyar a familias y empresas, y favorecer la reactivación económica y social de los municipios damnificados. De ellas, 30 se encuentran ya ejecutadas o en fase de ejecución.

Hasta el 10 de septiembre, 34 ayuntamientos habían remitido información a la Consejería de la Presidencia sobre daños en infraestructuras. En diez de ellos, la Junta financiará directamente la reparación a través de la medida 6 del plan. Además, se han habilitado solicitudes de ayuda en la web institucional y el servicio 012 ha gestionado 536 consultas relacionadas con los incendios.

Apoyo a autónomos, pymes y empleo

La Junta ha aprobado 31 nuevas ayudas de 5.500 euros para autónomos y pymes cuya actividad se vio interrumpida, por un importe de 170.500 euros. En total, ya son 64 los beneficiarios con 352.000 euros concedidos.

También se reforzarán las subvenciones para la creación de empresas en localidades afectadas, se han abierto líneas de financiación bonificada y se ha ampliado el programa RENACEL, que permitirá contratar a 225 desempleados en 114 municipios con una inversión superior a los 2,5 millones de euros.



Asimismo, se han aprobado nuevas bases para incrementar las ayudas al autoempleo, conciliación y fomento del empleo estable, y se publicarán en breve las ayudas extraordinarias para trabajadores en ERTE por un importe inicial de 250.000 euros.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de 1,83 millones de euros a nueve familias de Guardo (Palencia) para reparar viviendas y edificaciones dañadas. Estas ayudas se suman a los 252.000 euros ya destinados en Cubo de Benavente (Zamora), superando los 2 millones. En total, 235 inmuebles resultaron afectados por los incendios en la Comunidad.



Además, se han destinado casi 3 millones de euros a labores de desescombro y consolidación de viviendas y 2 millones más para la reparación de sistemas de abastecimiento de agua potable en cinco provincias.

En materia de infraestructuras, se han sustituido señales dañadas en carreteras de Ávila, Salamanca y Zamora, y se han reparado firmes en varias vías, entre ellas la CL-505 en Ávila. En telecomunicaciones, se ha trasladado el centro emisor de Ribadelago a San Martín de Castañeda, restableciéndose el servicio.

Ayudas al sector ganadero

Un total de 530 explotaciones ganaderas han recibido ayudas directas de 5.500 euros. La Junta ha distribuido 5,6 millones de kilos de alimento para casi 62.000 cabezas de ganado y ha instalado 69 abrevaderos. Además, se ha acordado con las organizaciones agrarias una línea de ayudas para la reposición de vallados, con un máximo de 5.000 euros por beneficiario.

Servicios sociales y apoyo a familias

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha concedido ayudas de 500 euros a 361 familias desalojadas, con una inversión total de 180.500 euros. También se mantienen las ayudas de emergencia para realojar a los afectados y se han autorizado subvenciones directas a 25 ayuntamientos para afrontar gastos derivados de la atención a personas desalojadas.

En el ámbito cultural, la Junta mantiene abiertas ayudas para la recuperación del patrimonio dañado y prepara una campaña de promoción turística en las zonas afectadas. En Las Médulas, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, se avanza en el plan de recuperación coordinado con el CSIC y otras instituciones. La Junta ya ha comprometido 2,4 millones de euros para actuaciones en el Aula Arqueológica y el Mirador de Orellán.