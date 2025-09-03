Irene Cortés, directora de Protección Civil: "Quiñones ha perdido las mismas horas de sueño que todo el dispositivo"

Agosto de 2025 pasará a la historia como el mes más trágico de la historia de Castilla y León en materia de incendios forestales. Más de 166.000 hectáreas han sido arrasadas, 204 pueblos desalojados y 30.000 vecinos desplazados, dejando un rastro de viviendas destruidas y vidas perdidas en la lucha contra las llamas.

La Comunidad ha enfrentado una oleada de más de 200 fuegos, un fenómeno sin precedentes agravado por la extrema sequedad del terreno, fuertes vientos, tormentas secas, altas temperaturas y una abundante vegetación que actuó como combustible. Unos incendios que se han cobrado las vidas de los voluntarios Abel Ramos y Jaime Aparicio y del bombero Nacho Rumbao.

La gestión de los fuegos ha generado, además, un terremoto político en la Comunidad, con fuertes críticas a la gestión del Ejecutivo autonómico. Este defendió su operativo, atribuyendo la gravedad de los fuegos a condiciones meteorológicas extremas y acciones humanas, mientras exigía más recursos al Gobierno de España.

Sin embargo, la oposición y el Ejecutivo central criticaron la gestión autonómica, señalando supuestos "recortes" en prevención y "precariedad laboral" de los bomberos, y denunciando, además, la "inactividad" de recursos estatales, como puestos de mando que supuestamente no habrían sido utilizados.

La tensión escaló con protestas ciudadanas y la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en las Cortes, donde la oposición exigió su dimisión y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su "incompetencia". Una crisis que ha marcado, además, el inicio del curso político y la precampaña electoral en la Comunidad.

La directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, Irene Cortés, en el cargo desde 2019, ha desempeñado un papel fundamental en la gestión de la crisis y en la lucha contra los terribles incendios que han asolado la Comunidad este verano.

Cortés atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para hacer balance de una tragedia para la que, según indica, "no había previsiones" ante unas condiciones meteorológicas que han complicado "enormemente" las tareas de extinción de los fuegos.

La responsable de Protección Civil y Emergencias niega que hubiese medios estatales "parados", defiende la labor del consejero Suárez-Quiñones y pide "mejorar la coordinación" entre el Estado y las comunidades asegurando que, tras finalizar la temporada de incendios, en el mes de octubre, se evaluará la gestión y se incorporarán "medidas de mejora" en la misma.

Pregunta.- Castilla y León ha sufrido unos incendios devastadores durante el mes de agosto, con una superficie calcinada de unas 170.000 hectáreas, más de la mitad del total del país. ¿Cómo han vivido estas últimas semanas?

Respuesta.- Ha sido un mes largo. Los incendios empezaron el 17 de julio en la provincia de Ávila y en aquel momento lo vivimos como cualquier otro episodio de incendios forestales, pero conforme fue adentrándose el mes de agosto la situación y las circunstancias cambiaron, con multitud de incendios en diferentes provincias e incluso varios en la misma provincia.

La situación ha sido de mucha tensión, de muchísimo trabajo y de pocas horas de sueño. Confluyen dos direcciones generales, la que yo dirijo, la Agencia de Protección Civil y Emergencias, y la Dirección General de Medio Natural. Durante todo el año estamos perfectamente coordinados y en estas situaciones aún más y mucho más en contacto.

Hemos estado analizando la situación, movilizando medios, en nuestro caso los puestos de mando avanzado, las unidades de apoyo logístico, organizando las evacuaciones y los albergues en coordinación con agrupaciones de voluntarios, Cruz Roja y la Guardia Civil.

Activamos siempre, de forma protocolaria, al equipo de intervención psicológica en emergencias porque en estas localidad la gran mayoría de las personas evacuadas son mayores y las emergencias suelen producirse por la noche y estas personas se desestabilizan bastante. Por ello, activamos a los psicólogos de la Junta para que les presten esa primera atención.

A partir de ahí, hacemos el seguimiento de estas personas y permanecen evacuados hasta que la situación mejora, y hay que seguir prestándoles todo lujo de atenciones. Por otro lado, coordinamos todos los servicios de emergencias.

Hemos activado a los bomberos urbanos que han venido a dar apoyo a los pueblos en coordinación con el jefe de extinción, de tal forma que los agentes forestales se han encargado del fuego forestal y de proteger a las localidades se han encargado los bomberos urbanos.

Además, somos el nexo de unión entre el Centro Nacional de Emergencias y la Junta y las comunicaciones de activación del Sistema Europeo de Emergencias y la solicitud de activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se hacen a través del Centro Coordinador de Protección Civil.

Todos estos han sido todos los días a todas las horas los recursos y los medios movilizados por parte de la Agencia.

P.- ¿Eran conscientes de que podía suceder una tragedia de estas dimensiones, estaba en sus previsiones, o ha sido algo totalmente sorpresivo?

R.- No estaba en nuestras previsiones bajo ningún concepto. Es cierto que desde los incendios de la Sierra de la Culebra de 2022 que eran, hasta ahora, los más devastadores conocidos en la Comunidad, nosotros redoblamos esfuerzos en el dispositivo de extinción y también en las tareas de prevención.

Teníamos preparado todo para una situación similar e incluso un poco peor que la de la Sierra de la Culebra pero no teníamos previsto que sucediera lo que ha sucedido. Lo que ha condicionado por encima de todo han sido las condiciones meteorológicas.

No habíamos vivido una ola de calor tan intensa y tan sostenida y prolongada en el tiempo por lo menos desde que yo me puse al frente de esta Dirección General, en 2019, y eso ha dificultado enormemente las tareas de extinción.

A esas altísimas temperaturas, además, les han acompañado unas rachas de viento endemoniadas que por las noches se activaban con una virulencia terrible e incendiaban aquellas zonas que se habían apagado durante la mañana. Era como luchar contra un titán y alguno de los miembros del dispositivo decía que era como parar una ola gigante con las manos.

Generan su propia climatología, hacen incluso remolinos dentro del propio incendio y alcanzan unas velocidades que arrasan con lo que tienen en medio y es imposible que nadie se meta a apagarlo porque corren riesgo las vidas de los miembros del dispositivo y, por encima de todo, lo que hay que proteger son las vidas de las personas de los pueblos afectados y del dispositivo.

P.- ¿Es la mayor tragedia a la que se han tenido que enfrentar en la Comunidad?

R.- Yo he tenido buena suerte en cuanto a la experiencia adquirida pero mala suerte en cuanto a que ha sido una tras otra.

En 2019 fueron las mayores inundaciones jamás conocidas, en 2020 llegó la pandemia, que fue un fenómeno que nos puso a prueba a todos los sistemas de Protección Civil, muy sostenido en el tiempo y con un gran volumen de personas fallecidas, y aquello ha sido, hasta ahora, de las peores tragedias que he podido vivir desde que estoy al frente de esta Dirección General.

P.- ¿Cree que se ha hecho todo lo posible ante la crisis o que se podía haber hecho más?, ¿han tenido medios suficientes?

R.- Lo teníamos dimensionado de tal manera que eramos capaces de enfrentarnos a una situación como la de la Sierra de la Culebra e incluso peor, pero, teniendo en cuenta las circunstancias, llegó un momento en el que se hizo necesaria la activación de medios extraordinarios y por eso hicimos la petición al presidente del Gobierno.

Pero no por insuficiencia del propio dispositivo, sino porque las circunstancias eran tan terribles que hacían imposible acometer estos incendios. Y no solo ha sucedido en Castilla y León, a Galicia y a Extremadura le pasó lo mismo y en Francia, recientemente, pasó lo mismo.

Es algo que, desgraciadamente, está ocurriendo y que viene motivado por cambios en la meteorología que no se habían vivido nunca. Es muy difícil prepararte para algo tan absolutamente descomunal.

P.- ¿Cómo valora el papel del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la gestión de la crisis y las peticiones de dimisión por parte de la oposición?

R.- Tanto el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, han estado desde el minuto uno de forma colegiada dirigiendo el Cecopi autonómico en todos los incendios que ha habido en la Comunidad.

Creo que ha hecho su trabajo, que ha perdido las mismas horas o más de sueño que el resto del dispositivo y creo que ha hecho denodadamente su trabajo, de la mano y en coordinación con el delegado del Gobierno. Considero que esas peticiones de dimisión están fuera de lugar.

P.- ¿Cómo valora el papel de los voluntarios en esta crisis?

R.- Las capacidades de los voluntarios de Protección Civil son muy valiosas pero en catástrofes tan grandes como estas lo que nosotros tenemos es una figura jurídicamente reconocida que son los agentes colaboradores, que no pueden enfrentarse al incendio de forma directa, autónoma ni individualizada pero si pueden hacerlo a las órdenes del jefe de extinción.

La voluntariedad es loable y muy positiva en muchas ocasiones, pero de forma coordinada. Los voluntarios al servicio del dispositivo deben estar bajo las órdenes del profesional que sabe perfectamente cómo va el viento o cómo se puede dar la vuelta, por ejemplo.

Es el que sabe, y el voluntario si hace lo que el profesional dice no se va a equivocar ni poner en riesgo nunca y va a ayudar al dispositivo con tareas que los profesionales no pueden hacer porque tienen que afrontar otro tipo de tareas de otra envergadura.

P.- ¿Considera que la cooperación con el Gobierno de España ha sido suficiente o podría haber sido más fluida?

R.- Siempre se puede mejorar y en momentos de crisis la realidad es que se producen siempre disfunciones. Me resulta raro que se active antes el mecanismo europeo de respuesta que la propia respuesta del Ejército de nuestro país y otra cosa que me parece fea es cuestionar la cantidad de medios que se solicitan.

Tu solicitas una serie de medios y se ofrecen los que estén a disposición, eramos conscientes de que había más comunidades en esa situación, pero entrar en disquisiciones de si se ha pedido mucho o poco no me parece que sea el momento ni me parece que las emergencias deban politizarse.

Luego en el terreno trabajamos todos de forma muy coordinada, en Castilla y León han trabajado medios extranjeros, europeos e incluso de fuera de Europa, de todas las comunidades, la UME, la Guardia Civil, los bomberos, en colaboración y coordinación con voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja.

En el terreno ni hay descoordinación ni malos entendidos, se trabaja extraordinariamente bien. Todo lo demás me parece que para la gestión de la emergencia no es útil y sobra.

P.- Ha existido una gran polémica en cuanto a los medios, ya que el Gobierno acusó al Ejecutivo autonómico de tener medios estatales parados mientras solicitaba más y Mañueco, a su vez, pedía a Sánchez movilizar todos los recursos solicitados que no habían llegado, ¿cuál fue la realidad?

R.- No ha habido medios parados en ningún momento. Si acaso, algún medio aéreo en algún momento ha podido estar parado porque había tal cantidad de humo que no se podía volar. Pero en cuanto esas condiciones de visibilidad mejoraban, los aviones despegaban y hacían su trabajo de forma incansable y continuada.

La cantidad de medios aéreos que hemos tenido sobrevolando nuestra Comunidad y, especialmente, en la provincia de León, si no hubiera coordinación habríamos tenido ahí una serie de emergencias de otro tipo de dimensiones terroríficas, y no ha ocurrido.

La acusación fue totalmente falsa, en ninguna cabeza cabe que si estamos solicitando medios, una vez que los tenemos aquí estén parados. Los medios han estado a disposición del dispositivo y a merced de las condiciones climatológicas y de las condiciones del propio incendio, y en cuanto la seguridad estaba asegurada todos los medios que podían actuar actuaban.

P.- ¿Cree que esta crisis ha terminado desembocando en un nuevo enfrentamiento político entre el Gobierno y la Junta, y, en sentido amplio, entre PSOE y PP?, ¿cómo lo valora?

R.- Creo que hay determinados temas que deben estar fuera de la discusión política. Lo importante era, en un primer momento, apagar los incendios y salvar a las personas que estaban en riesgo y, ahora mismo, la prioridad número uno de la Junta es atender las necesidades de las personas afectadas.

En el último Consejo de Gobierno ya se movilizaron varios millones de euros para ayudar a las personas que tienen problemas en sus viviendas y ahora mismo estamos centrados en eso, en que las personas afectadas tengan, en el menor tiempo posible, una ayuda para seguir adelante y que las actividades que se han visto afectadas vuelvan a funcionar.

P.- La directora de Protección Civil, Virginia Barcones, ha estado en el punto de mira del PP durante esta crisis y su vicesecretario, Elías Bendodo, llegó a calificarla de “pirómana”, ¿cree que se ha sido injusto con ella?, ¿cómo valora su figura en la crisis?

R.- Yo con Virginia Barcones mantengo una relación profesional, correcta y fluida y en esta crisis hemos estado en contacto permanentemente. Esa es la realidad de los hechos y corresponde bastante bien a lo que pienso de la gestión de las emergencias y de la idea que tengo del desempeño de mi cargo como directora de Emergencias de Castilla y León.

P.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, propuso este lunes la creación de una agencia estatal de emergencias, ¿cree que podría ayudar a gestionar mejor futuras crisis?

R.- Crear órganos no es sinónimo de que se resuelvan los problemas que existen. Yo creo que es un órgano que debiera estar creado hace mucho tiempo y en el resto de las comunidades autónomas existe. En emergencias es fundamental coordinarse y colaborar y si no tienes ese órgano estás carente de algo que es imprescindible.

Pero lo importante es conocer los medios y recursos del Estado, sus capacidades y estudiar cuáles son las vías de puesta a disposición, en qué situaciones, niveles y con qué características y establecer un sistema de comunicación fluido y bidireccional entre las comunidades y el Estado, de forma que no se imponga una sobre otra.

Creo que eso es en lo que debiera centrarse. A la luz de los hechos podemos determinar que es verdad que al Estado le faltaban medios, puesto que va a crear una agencia, pero que no piense que solo creando una agencia se resuelve el problema, porque el problema es mucho más complicado y hay que tener mucho cuidado y mucha comunicación porque son cuestiones que afectan a la gente.

En el ámbito de la Comunidad, esto lo hacemos de forma muy medida con todos los ayuntamientos y las diputaciones y esto tiene que ocurrir entre las comunidades y el Estado. La coordinación entre comunidades también es muy buena y fluida, nosotros hemos tenido medios de muchas autonomías, y ahora tendríamos que mejorar la coordinación entre el Estado y las comunidades.

P.- Mirando hacia el futuro, ¿la experiencia de esta grave crisis va a suponer algún cambio en la gestión de emergencias en Castilla y León?, ¿tienen en mente alguna iniciativa a corto o medio plazo?

R.- De momento tenemos que esperar a que acabe la campaña de incendios, que se va a prolongar hasta octubre, y después, como tras cada emergencia, se hace una evaluación de la gestión de la misma.

Siempre se tiene margen de mejora porque con las emergencias que son nuevas y tan grandes siempre hay cosas que te sorprenden, que se acometen durante la emergencia de la mejor forma posible pero que, una vez transcurrida la emergencia, evalúas y te das cuenta de que hay otras formas de gestión mucho mejores.

Por supuesto que haremos esa evaluación y con toda seguridad se incorporarán medidas de mejora, sin ninguna duda.