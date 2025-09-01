Castilla y León inicia septiembre con cinco incendios activos: ninguno de gravedad por primera vez en tres semanas

Castilla y León ha arrancado septiembre con una noticia que devuelve cierta calma a los montes de la Comunidad: por primera vez en más de tres semanas no hay ningún incendio forestal en los niveles de gravedad que suponen riesgo para personas o bienes.

Según datos de la Junta, este lunes permanecían activos cinco incendios, todos ellos declarados hace más de dos semanas y que han arrasado miles de hectáreas en las provincias de León y Zamora.

Sin embargo, todos ellos se mantienen ya en nivel cero, lo que ha permitido a Medio Ambiente rebajar la situación operativa del Plan Infocal al nivel 1.

Esta medida refleja que la presión sobre el dispositivo autonómico se ha reducido tras un agosto marcado por jornadas de máxima exigencia.

Los grandes fuegos, en fase de control

El incendio de Fasgar (León), declarado el 8 de agosto, bajó esta mañana a nivel cero, mientras que el segundo foco surgido el 19 de agosto en Colinas del Campo de Martín Moro también se mantiene en ese mismo estado.

En Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba, las brigadas de extinción han logrado controlar el perímetro, y en Porto-La Baña, en la frontera de Zamora y León, el fuego sigue activo pero igualmente en nivel cero.

El balance de hoy confirma además que algunos de los grandes incendios que marcaron agosto están ya controlados. Entre ellos, los de Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Yeres, La Uña, Caín de Valdeón, Garaño y Berlanga del Bierzo, en León; Cipérez y Candelario, en Salamanca; y Becerril de Campos y Astudillo, en Palencia.

Nuevos focos durante la jornada

La tregua, sin embargo, no significa ausencia de fuego. Este lunes se han declarado ocho nuevos incendios en la Comunidad.

Cuatro de ellos han quedado ya controlados. Se trata de Perales (Palencia), Mogarraz (Salamanca) y Donjimeno y Martiherrero (Ávila), mientras que los otros cuatro han sido extinguidos con rapidez: Pozal de Gallinas y Ciguñuela, en Valladolid, y dos en la provincia de Segovia, uno en San Miguel de Bernuy y otro en la estación de El Espinar.

Con septiembre recién estrenado, Castilla y León se asoma a un escenario distinto: menos tensión, más control y la esperanza de que los grandes incendios que han marcado este verano empiecen a quedar atrás.

El operativo Infocal, después de tres semanas al límite, encara ahora una etapa de menor presión, pero mantiene la guardia alta, consciente de que la campaña aún no ha terminado.