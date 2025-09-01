Castilla y León amplía este lunes la tarjeta Buscyl: transporte público gratuito para todos los empadronados
Desde este 1 de septiembre, los ciudadanos de la Comunidad optan a viajar sin pagar en las más de 2.600 rutas que gestiona la Junta.
Más información: Estas son todas las rutas de bus gratuitas en Castilla y León a partir del 1 de septiembre
El calendario marca el 1 de septiembre y eso significa que la nueva tarjeta Buscyl ya es una realidad para todos los empadronados en Castilla y León. Tras su estreno el pasado 1 de julio para menores de 15 años, desde hoy una de las medidas estrella del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ya está operativa para la población en general.
Cualquier persona empadronada puede viajar gratis en cualquiera de las más de 2.600 rutas de autobús metropolitano e interurbano que gestiona la Junta de Castilla y León a través de más de 240 concesiones gestionadas por 111 empresas.
Fue durante el pasado debate de estado de la Comunidad cuando Mañueco anunció la medida, que se ha ido implementando de manera progresiva y con la que la Junta espera alcanzar los 15 millones de viajes anuales. Se trata de una nueva tarjeta personal y nominativa, que ha de solicitarse a través de www.buscyl.es y que incorpora un código QR.
Aunque en un principio iba a contar con un formato físico, que han llegado a emitirse 400 ejemplares, el pasado 26 de agosto el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz, descartó esta posibilidad ante la avalancha masiva de solicitudes.
La decisión viene motivada ante el hecho de que la versión digital permite "extender la gratuidad de manera más ágil y homogénea" y garantizando que estos beneficios "lleguen cuanto antes a todos los ciudadanos".
En concreto, son ya más de 190.000 las personas, 150.000 de ellas mayores de 15 años, las que la han solicitado. Desde la pasada semana, la tarjeta en formato digital se ha ido entregando a aquellas peticiones que han sido verificadas, por lo que se espera que este 1 de septiembre sean 130.000 los viajeros que puedan hacer ya uso de ella.
La tarjeta de Buscyl se recibe a través del correo electrónico que se haya facilitado durante el trámite. El código QR que aparece en la misma ha de ser validado en el terminal del autobús de titularidad autonómica. No obstante, el consejero explicó que quien no aportase un email recibiría el mismo a través de correo postal.
Este lunes arranca la gratuidad general para empadronados en las rutas metropolitanas de Valladolid, Salamanca, Burgos, Segovia y León y unas 200 interurbanas, 50 por provincia, en Ávila, Palencia, Zamora y Soria. Al proceso se irán incorporando más a partir del 15 de septiembre y se culminará en todos los servicios autonómicos a final de mes.
De esta manera, la implantación se ha dividido en tres fases. Una primera a partir de este lunes, la segunda a partir del día 15 y la última desde el 30 de septiembre.
Cabe resaltar que la nueva tarjeta Buscyl convivirá con los bonos del transporte metropolitano, que seguirán en vigor, con el fin de llevar a cabo una transición ordenada y sin contratiempos para los usuarios habituales de este servicio. Dicha vigencia ha sido ampliada sin fecha final, hasta que llegue la plena implantación del sistema ITS de Buscyl.
La nueva tarjeta, además, tendrá una doble función. Aparte de servir como título gratuito para empadronados, podrá igualmente funcionar como monedero recargable para no empadronados o para pagar la tarifa de los acompañantes, según se explicó durante la presentación el pasado mes de mayo.
Para el consejero titular de la Consejería competente, la gratuidad del transporte metropolitano e interurbano de titularidad autonómica supone una "medida útil" y ya avanzaba en julio que era "bien acogida", ya que "alivia la económica familiar, fija población, mejora la accesibilidad y garantiza el derecho a la movilidad con independencia del lugar de residencia".
Se calcula que casi 300.000 menores de 15 años pueden beneficiarse de esta medida, además del resto de la población empadronada en Castilla y León, que supera los 2,4 millones de habitantes.
De esta manera, las más de 2.600 rutas de transporte de viajeros por carretera de titularidad autonómica por provincias pueden ser consultadas a continuación:
Ávila
Burgos

Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
