Castilla y León amplía este lunes la tarjeta Buscyl: transporte público gratuito para todos los empadronados

El calendario marca el 1 de septiembre y eso significa que la nueva tarjeta Buscyl ya es una realidad para todos los empadronados en Castilla y León. Tras su estreno el pasado 1 de julio para menores de 15 años, desde hoy una de las medidas estrella del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ya está operativa para la población en general.

Cualquier persona empadronada puede viajar gratis en cualquiera de las más de 2.600 rutas de autobús metropolitano e interurbano que gestiona la Junta de Castilla y León a través de más de 240 concesiones gestionadas por 111 empresas.

Fue durante el pasado debate de estado de la Comunidad cuando Mañueco anunció la medida, que se ha ido implementando de manera progresiva y con la que la Junta espera alcanzar los 15 millones de viajes anuales. Se trata de una nueva tarjeta personal y nominativa, que ha de solicitarse a través de www.buscyl.es y que incorpora un código QR.

Aunque en un principio iba a contar con un formato físico, que han llegado a emitirse 400 ejemplares, el pasado 26 de agosto el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz, descartó esta posibilidad ante la avalancha masiva de solicitudes.

La decisión viene motivada ante el hecho de que la versión digital permite "extender la gratuidad de manera más ágil y homogénea" y garantizando que estos beneficios "lleguen cuanto antes a todos los ciudadanos".

En concreto, son ya más de 190.000 las personas, 150.000 de ellas mayores de 15 años, las que la han solicitado. Desde la pasada semana, la tarjeta en formato digital se ha ido entregando a aquellas peticiones que han sido verificadas, por lo que se espera que este 1 de septiembre sean 130.000 los viajeros que puedan hacer ya uso de ella.

La tarjeta de Buscyl se recibe a través del correo electrónico que se haya facilitado durante el trámite. El código QR que aparece en la misma ha de ser validado en el terminal del autobús de titularidad autonómica. No obstante, el consejero explicó que quien no aportase un email recibiría el mismo a través de correo postal.

Este lunes arranca la gratuidad general para empadronados en las rutas metropolitanas de Valladolid, Salamanca, Burgos, Segovia y León y unas 200 interurbanas, 50 por provincia, en Ávila, Palencia, Zamora y Soria. Al proceso se irán incorporando más a partir del 15 de septiembre y se culminará en todos los servicios autonómicos a final de mes.

De esta manera, la implantación se ha dividido en tres fases. Una primera a partir de este lunes, la segunda a partir del día 15 y la última desde el 30 de septiembre.

Cabe resaltar que la nueva tarjeta Buscyl convivirá con los bonos del transporte metropolitano, que seguirán en vigor, con el fin de llevar a cabo una transición ordenada y sin contratiempos para los usuarios habituales de este servicio. Dicha vigencia ha sido ampliada sin fecha final, hasta que llegue la plena implantación del sistema ITS de Buscyl.

La nueva tarjeta, además, tendrá una doble función. Aparte de servir como título gratuito para empadronados, podrá igualmente funcionar como monedero recargable para no empadronados o para pagar la tarifa de los acompañantes, según se explicó durante la presentación el pasado mes de mayo.

Para el consejero titular de la Consejería competente, la gratuidad del transporte metropolitano e interurbano de titularidad autonómica supone una "medida útil" y ya avanzaba en julio que era "bien acogida", ya que "alivia la económica familiar, fija población, mejora la accesibilidad y garantiza el derecho a la movilidad con independencia del lugar de residencia".

Se calcula que casi 300.000 menores de 15 años pueden beneficiarse de esta medida, además del resto de la población empadronada en Castilla y León, que supera los 2,4 millones de habitantes.

De esta manera, las más de 2.600 rutas de transporte de viajeros por carretera de titularidad autonómica por provincias pueden ser consultadas a continuación:

Ávila

Viñegra de Moraña - Ávila Navalguijo - El Barco de Ávila Neila de San Miguel - El Barco de Ávila El Barquillo - El Barco de Ávila Neila de San Miguel - El Barco de Ávila, por Junciana Cisla - Pascualgrande Ávila - Riofrío Ávila - Aldea del Rey Niño - Ávila Madrigal de las Altas Torres - Ávila, por Sanchidrián Madrigal de las Altas Torres - Ávila, por Tiñosillos Arévalo - Ávila, por Pajares de Adaja Ávila - Magazos Arévalo - Ávila, por Tiñosillos Magazos - Arévalo San Esteban de Zapardiel - Arévalo Cabizuela - Arévalo Cabizuela - Hernansancho - Ávila Mirueña de los Infanzones - San Pedro del Arroyo Mamblas - Chaherrero Ávila - Horcajo de las Torres Navalperal de Pinares - El Tiemblo Ávila - Serranillos, por Villanueva de Ávila Ávila - Serranillos, por Puente Morisco Ávila - Navaluenga Hoyocasero - San Juan de la Nava Segovia - Ávila Segovia - Ávila, por Navas de San Antonio Segovia - Vegas de Matute - Ávila Fontiveros - Arévalo Fuente el Sol - Arévalo Palacios - Arévalo Ávila - Pedro Rodríguez Béjar - Piedrahita Medina del Campo - Madrigal de las Altas Torres Astorga - Sanchidrián La Virgen del Camino (Aeropuerto) - Sanchidrián Oseja de Sajambre - Adanero San Bartolomé de Pinares - Ávila San Juan del Olmo - Ávila (la ida a la demanda) Narrillos del Álamo - Ávila, por Carpio Medianero Cabezas del Villar - Ávila Candeleda - Ávila Maello - Velayos - Ávila El Barco de Ávila - Ávila Puerto Castilla - El Barco de Ávila Ávila - Las Navas del Marqués La Cañada - Ávila Pedro Bernardo – Ávila Sotillo de la Adrada – Ávila Linares de Riofrío – Piedrahita El Barco de Ávila – Ávila El Barco de Ávila – Piedrahita El Bohodón - Arévalo Gutierremuñoz-Arévalo Montuenga - Arévalo I Coto de Puente Viejo - Arévalo Adanero - Arévalo Madrigal de las Altas Torres-Arévalo Horcajo de las Torres - Arévalo Cabizuela-Arévalo Montuenga-Arévalo II San Estéban del Valle-Arenas de San Pedro Villarejo del Valle-Arenas de San Pedro Santa Cruz del Valle-Arenas de San Pedro Mombeltrán-Arenas de San Pedro Cuevas del Valle-Arenas de San Pedro Guisando-Arenas de San Pedro San Martín de la Vega-Ávila Navacepeda de Tormes-Ávila San Miguel de Serrezuela-Ávila Gamonal de la Sierra-Ávila Pradosegar-Ávila Villatoro-Ávila Salobralejo-Ávila Blacha-Ávila MENGAMUÑOZ-ÁVILA (IES JORGE SANTAYANA e IES ALONSO MADRIGAL) Santa Cruz de Pinares-Ávila San Estebán de los Patos-Ávila Riocabado-Ávila Maello-Ávila SIGERES-ÁVILA MARTIHERRERO-ÁVILA RIOFRIO-ÁVILA Aldea del Rey Niño-Ávila NAVARREDONDA DE GREDOS-EL BARCO DE ÁVILA NAVACEPEDA DE TORMES-EL BARCO DE ÁVILA La Horcajada-Barco de Ávila Medinilla-El Barco de Ávila Navalguijo-Barco de Ávila Santiago de Aravalle-Barco de Ávila La Aldehuela-Barco de Ávila Puerto Castilla-Barco de Ávila Cabizuela-Fontiveros Serranillos-Navaluenga Navalosa-Navaluenga San Juan de la Nava-Navaluenga Navalacruz-Navaluenga Villanueva del Campillo-Piedrahita MERCADILLO-PIEDRAHITA Puente Congosto-Piedrahita LA LASTRA-PIEDRAHITA CABEZAS DE BONILLA-PIEDRAHITA Narros de Saldueña-San Pedro del Arroyo SIGERES-SAN PEDRO DEL ARROYO VILLATORO-MUÑANA NAVADIJOS-MUÑANA Hoyo de Pinares-Cebreros COTO DE PUENTE VIEJO-SANCHIDRIAN EL BARRACO - ÁVILA Navalacruz-Burgohondo EL HERRADÓN - SAN BARTOLOMÉ DE PINARES ÁVILA - LA COLILLA EL CONVENTO DE DURUELO - BLASCOMILLÁN PEDRO BERNARDO-ARENAS DE SAN PEDRO LANZAHITA-ARENAS DE SAN PEDRO HERREROS DE SUSO-FONTÍVEROS EL ARENAL-ARENAS DE SAN PEDRO HERNANSANCHO-LAS BERLANAS Canales - Arévalo Constanzana - Arévalo La Estación - Arévalo Martín Muñoz de las Posadas - Arévalo Montejo de Arévalo - Arévalo Palacios de Goda - Arévalo San Vicente de Arévalo - Arévalo Sinlabajos - Arévalo Villanueva de Gómez - Arévalo Aldeavieja - Ávila Cabañas - Ávila El Barraco - San Juan de la Nava Gallegos de San Vicente - Ávila La Rinconada - Ávila La Rinconada - El Barraco Marlín - Ávila Muñochas - Ávila Narrillos de San Leonardo - Ávila Pajares de Adaja - Ávila Salobral - Ávila San Bartolomé de Pinares - Ávila San Pascual - Ávila Sanchorreja - Ávila Urraca-Miguel - Ávila Avellaneda - Barco de Ávila La Zarza - Barco de Ávila Molinos - Barco de Ávila Navacepeda - Barco de Ávila Navalmoro - Barco de Ávila Navasequilla - Barco de Ávila Ortigosa - Barco de Ávila Puerto - Barco de Ávila Riofraguas - Barco de Ávila San Bartolomé de Béjar - Barco de Ávila Calas de Burguillo - Burgohondo Hoyocasero - Burgohondo Navalacruz - Burgohondo Serranillos - Burgohondo Villanueva de Ávila - Burgohondo Cebreros - Navaluenga El Hoyo de Pinares - Cebreros El Quexigal - Cebreros La Atalaya - Cebreros Poblado de Burguillo - Cebreros Santa Leonor - Cebreros Narros del Puerto - Ávila Oco - Muñana Salobrejo - Muñana Vadillo de la Sierra - Ávila Vadillo de la Sierra - Muñana Villanueva del Campillo - Ávila Villanueva del Campillo - Muñana Villaviciosa - Muñana Cabezas del Villar - Muñico Mancera de Arriba - Ávila Mancera de Arriba - Muñico Narrillos del Rebollar - Muñico Rinconada - Muñico Rivillas de la Cañada - Ávila Rivillas de la Cañada - Muñico Solana de Rioalmar - Muñico Valdecasa - Muñico Barrio - Piedrahita Cabezas - Piedrahita El Álamo - Piedrahita Garganta - Piedrahita Mirón - Piedrahita Navamuñana - Piedrahita Nogal - Piedrahita Pajarejos - Piedrahita Pascualcorbo - Piedrahita Pesquera - Piedrahita Villar - Piedrahita Bercimuelle - San Pedro del Arroyo Cabizuela - San Pedro del Arroyo Muñoyerro - San Pedro del Arroyo Narros del Castillo - San Pedro del Arroyo Narros de Saldueña - San Pedro del Arroyo San Martín de las Cabezas - San Pedro del Arroyo Villaverde-Bularros - San Pedro del Arroyo Viñegra de Moraña - San Pedro del Arroyo Casillas - Sotillo de la Adrada Fresnedilla - Sotillo de la Adrada Las Lastras - Sotillo de la Adrada Pinar del Valle - Sotillo de la Adrada Convento de Duruelo - Fontiveros El Arenal - Arenas de San Pedro Herreros de Suso - Fontiveros San Martín de la Vega del Alberche - Fonda de Santa Teresa Santa Cruz del Valle - Cuevas del Valle



Burgos

Maderuelo - Aranda de Duero

Oña - Miranda de Ebro

Villela - Villadiego

San Miguel - Villadiego

Villusto - Villadiego

Castrecias - Villadiego

Bustillo del Páramo - Villadiego, por Fuencivil

Borcos - Villadiego

Jaramillo Quemado - Salas de los Infantes

Alcubilla de Avellaneda - Peñaranda de Duero

Arauzo de Torre - Salas de los Infantes

Neila - Salas de los Infantes, por Tolbaños

Cabezón de la Sierra - Salas de los Infantes

Castillejo de Robledo - Aranda de Duero

Castroceniza - Covarrubias

Pinilla Trasmonte - Lerma

Villafruela - Lerma

La Sequera de Haza - Aranda de Duero

Fresneda de la Sierra - Burgos

Tórtoles de Esgueva - Peral de Arlanza - Burgos

Tórtoles de Esgueva - Burgos

Santa María del Campo - Burgos

Burgos - Tordomar

Arenillas de Ríopisuerga - Burgos

Los Balbases - Burgos

Caleruega - Burgos

Santillán del Agua - Burgos, por Covarrubias

Cuevas de San Clemente - Lerma

Jaramillo de la Fuente - Burgos

Burgos - Salas de Bureba, por Poza de la Sal, Llanos de Bureba, Rojas

Burgos - Salas de Bureba, por Poza de la Sal, Lences, Rublacedo, Rojas

Burgos - Frías, por Trespaderne, Oña y Briviesca

Burgos - Trespaderne

Miranda de Ebro - Burgos, por Briviesca

Burgos - Miranda de Ebro, por autopista

Salas de Bureba - Burgos, por Solduengo

Burgos - Briviesca

Cervera de Pisuerga - Burgos

Burgos - Aranda de Duero

Burgos - Aranda de Duero (directo)

Burgos - Roa, por La Aguilera

Burgos - Roa de Duero, por Cilleruelo

Puerto de Béjar - Miranda de Ebro

León - Miranda de Ebro

Dehesa de Pedrosín - Miranda de Ebro

Salamanca - Burgos

Santa María del Mercadillo - Aranda de Duero

Aranda de Duero - Salas de los Infantes, por Peñaranda de Duero

Aranda de Duero - Salas de los Infantes, por los Arauzos

Huerta del Rey - Aranda de Duero, por Peñaranda de Duero

Huerta del Rey - Aranda de Duero, por Arauzos

Aranda de Duero - Valdeande

Burgos - Soria, por Navaleno

Burgos - Soria, por Covaleda

Covaleda - Burgos

Osorno - Burgos

Melgar de Fernamental - Burgos

Villalbilla de Burgos - Burgos

Alar del Rey - Burgos

Burgos - Villadiego, por Quintanilla

Burgos - Sasamón

Frómista - Burgos

Herrera de Pisuerga - Burgos, por Sotresgudo, Sasamón,

Villanueva de Argaño y Las Quintanillas

Burgos - Grijalba

Villadiego - Burgos, por Tobar

Villavedón - Villadiego

Miranda de Ebro - Quincoces de Yuso

Miranda de Ebro - Miranda de Ebro

Rivabellosa - Miranda de Ebro

Miranda de Ebro - Ircio

Burgos - Palencia con todas las paradas

Burgos - Palencia semidirecto

Aranda de Duero - Sepúlveda

Fuentecén - Aranda de Duero

Quintanamanvirgo - Aranda de Duero, por Valcabado de Roa

Quintanamanvirgo - Aranda de Duero, por Guzmán y Berlanga de Roa

Quintanamanvirgo - Aranda de Duero, por Guzmán y La Horra

Anguix - Aranda de Duero

Tórtoles de Esgueva - Aranda de Duero, por Anguix

Tórtoles de Esgueva - Aranda de Duero, sin entrar en Anguix

Almazán - El Burgo de Osma

El Burgo de Osma - Aranda de Duero

Burgos - Cuzcurrita

Burgos - Arija

El Crucero de Montija - Villarcayo

Arreba - Villarcayo

Quincoces de Yuso - La Cerca

Cerezo de Riotirón - Burgos, por Castil de Peones

Pradoluengo – Belorado

Cerratón de Juarros - Olmos de Atapuerca

Burgos – Belorado

Burgos – Rubena

Quemada-Aranda de Duero

GRANJA "LA VENTOSILLA" - ARANDA DE DUERO

Rublacedo de Arriba-Briviesca

FRESNO DE RODILLA - BURGOS

Cardeñadijo-Burgos

Modubar de la Emparedada-Burgos

Cubillo del Campo-Burgos

Valdorros-Burgos

Albillos-Burgos

Villanueva Matamala-Burgos

Villalval-Burgos

Villasilos-Castrojeriz

Mercerreyes-Covarrubias

Retuerta-Covarrubias

Villasante-Espinosa de los Monteros

Quintanilla Sotoscueva-Espinosa de los Monteros

QUINTANILLA DEL AGUA - LERMA

ZAEL - LERMA

MONEO - MEDINA DE POMAR

Cebrecos-Lerma

Medina de Pomar-Medina de Pomar

VALLEGERA - PAMPLIEGA

Crucero-Miranda de Ebro

CORUÑA DEL CONDE - PEÑARANDA DE DUERO

Villanueva-Soportilla-Miranda de Ebro

Bardauri-Miranda de Ebro

Ayuelas-Miranda de Duero

Ameyugo-Miranda de Duero

LA CUEVA DE ROA - ROA

Celada del Camino-Pampliega

Los Balbases-Pampliega

Hontoria deValdearados-Peñaranda de Duero

Brazacorta-Peñaranda de Duero

Miranda de Ebro-Miranda de Ebro

Boada de Roa-Roa

MORAZA - TREVIÑO

Fuentelisendo-Roa

LA PIEDRA - VILLADIEGO

Rabanera del Pinar-Salas de los Infantes

Huerta de Abajo-Salas de los Infantes

Peral de Arlanza-Santa María del Campo

Villaverde del Monte-Santa María del Campo

Yudego-Sasamon

Cañizar de Argaño-Tardajos

Sotovellanos-Villadiego

Lezana de Mena-Villasana de Mena

Bortedo-Villasana de Mena

Entrambasaguas-Villasana de Mena

Viergol-Villasana de Mena

Burceña-Villasana de Mena

HUERMECES - BURGOS

Peñaranda de Duero-Aranda de Duero

Fuentenebro-Aranda de Duero

Briongos de Cervera-Aranda de Duero

DOÑA SANTOS-ARANDA DE DUERO

Bahabón de Esgueva-Aranda de Duero

FRESNO DE RODILLA - BURGOS

Cantabrana-Briviesca

Cubillo del Cesar-Burgos

Modubar de la Emparedada-Burgos

Castrillo del Val-Burgos

Valdorros-Burgos

MECERREYES - LERMA

Tamarón-Burgos

Arenillas de Muño-Burgos

MIJARALENGUA - MEDINA DE POMAR

Angulo-Villasana de Mena

Villagonzalo Pedernales-Burgos

Villagonzalo Pedernales-Burgos

Ciadoncha-Lerma

Montuenga-Lerma

Tejada-Lerma

GUZMAN - ROA

FUENTECÉN - ROA

Cobos de Cerrato-Lerma

Garoña-Medina de Pomar

Villaquirán de los Infantes-Burgos

Bugedo-Miranda de Ebro

Santa Gadea del Cid-Miranda del Ebro

Ircio-Miranda de Ebro

El Lago-Miranda de Ebro

Aguillo-Miranda de Ebro

Bozoo-Miranda de Ebro

Ayuelas-Miranda de Ebro

Zaballa-Miranda de Ebro

Regumiel de la Sierra-Quintanar de la Sierra

Cabañes de Esgueva-Roa

Madrigal del Monte-Lerma

Pinilla de los Barruecos-Salas de los Infantes

Huerta del Rey-Salas de los Infantes

Huerta de Arriba-Salas de los Infantes

Castrojeriz-Villadiego

Sasamon-Villadiego

La Piedra-Villadiego

Villaves-Villarcayo

CORTIGUERA-VILLARCAYO

Espinosa de los Monteros-Villarcayo

Herbosa-Villarcayo

Cabañas-Villarcayo

Santa Olaja-Villasana de Mena

Leciñana de Mena-Villasana de Mena

Ayega-Villasana de Mena

Haedillo-Villasana de Mena

Villovela de Esgueva-Roa

M1 Burgos - Villariezo - Arcos - Villagonzalo-Pedernales - Burgos

M2 Burgos - Albillos - Cavia - Cayuela - Buniel -

San Mamés de Burgos - Burgos

M3 Villalbilla de Burgos - Burgos

M4 Villarmero - Burgos

M5 Burgos - Ubierna

M7 Burgos - Ibeas de Juarros

M8-1 Burgos - Burgos, circular por Castrillo del Val

M8-2 Burgos - Burgos, circular por Carcedo

M9 Burgos - Sarracín - Saldaña de Burgos

Modúbar de la Emparedada - Revillarruz - Burgos

M3 Villalbilla de Burgos - Burgos

Abajas - Briviesca

Alcocero de Mola - Briviesca

Carrias - Briviesca

Cereceda - Briviesca

Cereceda - Oña

Galbarros - Briviesca

Miraveche - Briviesca

Ojeda - Briviesca

Ojeda - Oña

Penches - Oña

Quintanaloranco - Briviesca

Quintanilla San-García - Briviesca

Quintanilla San-García - Briviesca (M y J)

Rucandio - Oña

Salas de Bureba - Briviesca

Santa Olalla de Bureba - Briviesca

Silanes - Briviesca

Vallarta de Bureba - Briviesca

Arraya de Oca - Burgos

Avellanosa del Páramo - Burgos

Caborredondo - Burgos

Cernégula - Burgos

Galarde - Burgos

La Nuez de Arriba - Burgos

Las Rebolledas - Burgos

Los Tremellos - Burgos

Melgosa - Burgos

Pineda de la Sierra - Burgos

Terradillos de Sedano - Burgos

Villaescusa La Solana - Burgos

Villagonzalo-Arenas - Burgos

Villalval - Burgos

Cubillos de Losa - Espinosa de los Monteros

Entrambosríos - Villarcayo

Hornillalatorre - Espinosa de los Monteros

Las Machorras - Espinosa de los Monteros

Las Machorras - Villarcayo

Quintana de los Prados - Villarcayo

San Pelayo - Espinosa de los Monteros

Villaventín - Espinosa de los Monteros

Villaventín - Villarcayo

Astudillo - Itero del Castillo

Cillaperlata - Medina de Pomar

Hierro - Medina de Pomar

La Riba - Medina de Pomar

Medina de Pomar - Villarcayo

Nofuentes - Medina de Pomar

Quintanilla-Montecabezas - Medina de Pomar

Villate - Medina de Pomar

Boada de Roa - Roa de Duero

Haza - Roa de Duero

Nava de Roa - Roa de Duero

Terradillos de Esgueva - Roa de Duero

Valcabado de Roa - Roa de Duero

Villatuelda - Roa de Duero

Ahedo de Butrón - Burgos

Ahedo de Butrón - Sedano

Moradillo del Castillo - Burgos

Moradillo del Castillo - Sedano

Nocedo - Sedano

Quintanaloma - Sedano

San Andrés de Montearados - Sedano

Tudanca - Burgos

Tudanca - Sedano

Ajarte - Miranda de Ebro

Ajarte - Treviño

Arrieta - Miranda de Ebro

Ascarza - Treviño

Busto de Treviño - Treviño

Moraza - Treviño

Muergas - Treviño

Obecuri - Miranda de Ebro

Obecuri - Treviño

San Martín de Galvarín - Treviño

Zurbitu - Treviño

Angulo - Villasana de Mena

Ayega - Villarcayo

Ayega - Villasana de Mena

Campillo - Villasana de Mena

Carrasquedo - Villarcayo

Leciñana - Villasana de Mena

Nava de Ordunte - Villasana de Mena

Ventades - Villarcayo

Cubilla - Medina de Pomar

Cubilla - Miranda de Ebro

Cubilla - Quintana Martín Galíndez

Hedeso - Miranda de Ebro

Hedeso - Quintana Martín Galíndez

Miranda de Ebro - Villarcayo

Pajares - Medina de Pomar

San Martín de Don - Medina de Pomar

San Martín de Don - Quintana Martín Galíndez

Tobalinilla - Medina de Pomar

Tobalinilla - Quintana Martín Galíndez

Valderrama - Quintana Martín Galíndez

Valujera - Miranda de Ebro

Valujera - Quintana Martín Galíndez

Villarcayo - Nofuentes - Miranda de Ebro (Miércoles)

Villarcayo - Nofuentes - Miranda de Ebro (Lunes)

Ameyugo - Miranda de Ebro

Cabañas de Virtus - Soncillo

Castrillo de Bezana - Soncillo

Cubillos del Rojo - Soncillo

Herbosa - Villarcayo

Herbosa - Soncillo

Landraves - Soncillo

Linares - Soncillo

Presillas - Soncillo

Presillas - Villarcayo

Robredo de las Pueblas - Soncillo

Robredo de las Pueblas - Villarcayo

Villabáscones de Bezana - Soncillo

Barruelo - Villarcayo

Bedón - Villarcayo

Condado - Villarcayo

Crespos - Villarcayo

Escaño - Villarcayo

Fresnedo - Villarcayo

Panizares - Villarcayo

Salazar - Villarcayo

Villanueva La Lastra - Villarcayo

Congosto - Villadiego

Congosto - Sandoval de la Reina

Guadilla de Villamar - Sotresgudo

Guadilla de Villamar - Villadiego

Peones - Sotresgudo



León

Onamio - Ponferrada

Aira da Pedra - Villafranca del Bierzo

Tejeira - Villafranca del Bierzo, por Landoiro

Manzaneda de Torío - León

Robledo de las Traviesas - Noceda

San Pedro de Olleros - Vega de Espinareda

Ponferrada - Molinaseca

Ponferrada - Villar de los Barrios

Burgos - León

León - Zamora

León - Zamora (directo)

León - Zamora por todas localidades

León - Ágreda, por Valladolid

Navas de Oro - León

Valderas - León, por Mayorga

Valderas - León, por Valencia de Don Juan

Villamarco - León

El Burgo Ranero - León

Mansilla de las Mulas - León

Ponferrada - Cabrillanes

Villablino - Ponferrada

Pinilla de la Valdería - La Bañeza

Alija del Infantado - La Bañeza

León - Cembranos

León - Benavente (directo)

León - Benavente

León - Laguna de Negrillos

Alija del Infantado - León

Brañuelas - Astorga

Porqueros - Astorga

Donillas - Astorga

Argañoso - Brazuelo

Pobladura de la Sierra - Molinaferrera - Astorga

Molinaferrera - Astorga

Argañoso - Astorga

Andiñuela - Astorga

Foncebadón - Rabanal - Astorga

Laguna de Negrillos - La Bañeza

La Bañeza - Huerga de Frailes

León - Bustillo del Páramo

Laguna de Negrillos - Valencia de Don Juan

Estación de Matallana - La Robla

Pontedo - Estación de Matallana

Tabuyo del Monte - La Bañeza

León - Riaño

Riaño - Mansilla de las Mulas

León - Sabero

León - Sabero, por Modino

León - Renedo de Valderaduey, por Bustillo de Cea

León - Prioro, por Sahagún

León - Velilla del Río Carrión, por Gradefes

San Miguel de Escalada - León

Quintana del Monte - Quintana de Rueda

Villalquite - Quintana de Rueda

San Bartolomé de Rueda - Gradefes

Cañizal de Rueda - Gradefes

Carbajal de Rueda - Gradefes

Villarmún - Gradefes

León - C.P. Mansilla de las Mulas

León - Mansilla de las Mulas

Rozuelo - Bembibre

La Granja de San Vicente - Bembibre

Igüeña - Bembibre

Colinas del Campo M. Moro - Bembibre

León - Cistierna

León - Cofiñal

La Baña - Astorga, por Corporales

La Baña - Astorga, por Iruela

Torneros de Jamuz - La Bañeza

Villamanín de la Tercia - Cármenes (enlace servicios Villamanín - León)

Villamanín de la Tercia - Cubillas de Arbás (enlace servicios Villamanín - León)

León - La Robla, por Cascantes

León - La Robla, por Venta de la Tuerta

León - Villamanín, por Venta de la Tuerta

León - Ciñera

Valencia de Don Juan - León, por Palanquinos

Valencia de Don Juan - León, por Santas Martas

Ávila - León

Valladolid - Villamanín

Velilla de los Oteros - León

Valdelugueros - León

León - La Vecilla

La Robla - La Magdalena

Bembibre - Castropodame

Bembibre - Turienzo Castañero

Quintana - Noceda - Bembibre

Ponferrada - San Román de Bembibre

Toreno - Ponferrada

Vega de Espinareda - Toreno

Murias de Ponjos - León

Adrados de Ordas - León

Caboalles de Arriba - León, por Murias

León - Villablino, por Murias

Caboalles de Arriba - León, por Autopista y C-623

Palencia - León

Valdevimbre - Valencia de Don Juan

Gordoncillo - Valencia de Don Juan

San Vicente - Espanillo - Quilós

Arborbuena - San Clemente - Cacabelos

Magaz de Abajo - Ponferrada

Ponferrada - Toral de los Vados, por Cacabelos y Villadepalos

Ponferrada - Toral de los Vados, por Posada y Dehesas

Ponferrada - Toral de los Vados, por Pol. Ind. Camponaraya y Posada

Ponferrada - Sorribas - Toral de los Vados

Ponferrada - Polígono Industrial La Llanada

Ponferrada - Lillo del Bierzo

Tejedo de Ancares - Lillo del Bierzo

Fabero - Páramo del Sil

Ponferrada - El Barco de Valdeorras, por San Justo

Ponferrada - El Barco de Valdeorras

Guimara - Fabero

Arnadelo - Toral de los Vados

Silván - Ponferrada

Gestoso - Ponferrada

Ponferrada - San Juan de la Mata

León - Toral de los Vados

León - Villafranca del Bierzo

Ponferrada - León, por A-12 y A-6

Ponferrada - León, por A-6

León - Astorga

León - Bembibre, con solape hasta Vega de Espinareda

La Bañeza - León, por Santa María del Páramo

La Bañeza - León, por N-120

La Bañeza - León, por Benavides de Órbigo

Bembibre - Villafranca del Bierzo

Ponferrada - Villafranca del Bierzo

Bembibre - Ponferrada, por Castropodame

Villalís de la Valduerna - La Bañeza

Estación de Veguellina - Santa María del Páramo

Alcoba de la Ribera - León

Cobrana - Ponferrada

Cebrones del Río - León

Astorga - León, por Carrizo de la Ribera

Benavides de Órbigo - León

Escuredo - León

León - Antoñán del Valle

Santa María de la Isla - Astorga

San Félix de la Vega - La Bañeza

Pobladura de Pelayo García - Santa María del Páramo

León - Santa María del Páramo

Santa María del Páramo - León, por Villagallegos

Matallana Estación - León

Tremor de Abajo - Bembibre

Santa María del Páramo - Zotes - La Bañeza

Valdesandinas - León

BOISAN - ASTORGA

MOLINAFERRERA - ASTORGA

TORALINO DE LA VEGA - ASTORGA

PORQUEROS - ASTORGA

BRAZUELO - ASTORGA

FONCEBADÓN-ASTORGA

REGUERAS DE ARRIBA - LA BAÑEZA

ROBLEDO DE LA VALDUERNA - LA BAÑEZA

QUINTANA Y CONGOSTO - LA BAÑEZA

CASTROPODAME - BEMBIBRE

ARLANZA - BEMBIBRE

ANTOÑÁN DEL VALLE - BENAVIDES DE ÓRBIGO

VENEROS - BOÑAR

VALDECASTILLO - BOÑAR

VILLAMIZAR - EL BURGO RANERO

QUILOS - CACABELOS

SAN JUAN DE LA MATA - CACABELOS

LA UTRERA - CARRIZO DE LA RIBERA

LAS MÉDULAS - CARUCEDO

SAN FÉLIX DE LA VALDERÍA - CASTROCONTRIGO

LAS SALAS - CISTIERNA

LLAMAS DE RUEDA - CISTIERNA

FRESNEDO - CUBILLOS DEL SIL

SAN PEDRO DE PARADELA - FABERO

LA VALGOMA - FUENTES NUEVAS

LA CUETA - HUERGAS DE BABIA

TORRESTÍO - HUERGAS DE BABIA

ABELGAS DE LUNA - HUERGAS DE BABIA

VILLARROAÑE - LEÓN

SANTIAGO DE LAS VILLAS-CANALES - LA MAGDALENA

SANTA OLAJA DE ESLONZA - MANSILLA DE LAS MULAS

SAN MIGUEL DE ESCALADA - MANSILLA DE LAS MULAS

VILLAVERDE LA CHIQUITA - MANSILLA DE LAS MULAS

VILLAVIDEL - MANSILLA DE LAS MULAS

MANZANEDA DE TORÍO - VILLAQUILAMBRE

VILLARINO DEL SIL - PALACIOS DEL SIL

PÁRAMO DEL SIL - PÁRAMO DEL SIL

SAN CLEMENTE DE VALDUEZA - PONFERRADA

CALAVERAS DE ARRIBA - PUENTE ALMUHEY

SALAS DE LA RIBERA - PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ

MARAÑA - RIAÑO

VALLE DE VEGACERVERA - ROBLES DE LA VALCUEVA

FERRAL DEL BERNESGA - SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

GRAJAL DE CAMPOS - SAHAGÚN

CALZADA DE COTO - SAHAGÚN

SAHELICES DEL RIO - SAHAGÚN

ZOTES DEL PÁRAMO - SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

QUINTANA DE FON-SUEROS DE CEPEDA

SAN FELIZ DE LAS LAVANDERAS - SUEROS DE CEPEDA

OTERO - TORAL DE LOS VADOS

ARNADELO - TORAL DE LOS VADOS

SAN MIGUEL DEL CAMINO - LA VIRGEN DEL CAMINO

BARCIAL DE LA LOMA II - VALDERAS

CARBAJAL DE FUENTES - VALENCIA DE DON JUAN

VALVERDE ENRIQUE - VALENCIA DE DON JUAN

BARRILLOS - LA VECILLA DE CURUEÑO

TOLIBIA DE ABAJO - LA VECILLA DE CURUEÑO

OCERO - VEGA DE ESPINAREDA

BERLANGA DEL BIERZO - VEGA DE ESPINAREDA

TEJEDO DE ANCARES - VEGA DE ESPINAREDA

VILLARES DE ÓRBIGO - VEGUELLINA DE ÓRBIGO

SANTIBÁÑEZ DE LA ISLA - VEGUELLINA DE ÓRBIGO

ROBLES DE LACIANA - VILLABLINO

FOJEDO DEL PÁRAMO - VILADANGOS DEL PÁRAMO

SAN ESTEBAN - VILLAMAÑÁN

VILLARNERA DE LA VEGA - ASTORGA

TORALINO DE LA VEGA - ASTORGA

PRIARANZA DE LA VALDUERNA - ASTORGA

OTERO DE ESCARPIZO - ASTORGA

FILIEL - ASTORGA

VILLARMERIEL - ASTORGA

CHANA DE SOMOZA - ASTORGA

SANTA MARINA DE SOMOZA - ASTORGA

SAN ROMÁN DE LA VEGA - ASTORGA

SAN ADRIAN DEL VALLE - LA BAÑEZA

QUINTANA& CONGOSTO - LA BAÑEZA

PINILLA DE LA VALDERÍA - LA BAÑEZA

TORAL DE FONDO - LA BAÑEZA

POSADA DE LA VALDUERNA - LA BAÑEZA

ROBLEDO DE LA VALDUERNA - LA BAÑEZA

SANTA MARINICA - LA BAÑEZA

SAN ESTEBAN DE NOGALES - LA BAÑEZA

ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA - LA BAÑEZA

ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS - BEMBIBRE

TREMOR DE ARRIBA - BEMBIBRE

LA GRANJA DE SAN VICENTE - BEMBIBRE

IGÜEÑA - BEMBIBRE

TURIENZO CASTAÑERO - BEMBIBRE

VILLAVERDE DE LOS CESTOS - BEMBIBRE

LUGÁN - BOÑAR

VOZMEDIANO - BOÑAR

LUGUEROS - BOÑAR

PUEBLA DE LILLO - BOÑAR

SAN JUAN DE LA MATA - CACABELOS

CARRACEDELO - CACABELOS

VILLABUENA - CACABELOS

VILLAVERDE DE LA ABADÍA - CACABELOS

MURIAS DE PONJOS - CARRIZO DE LA RIBERA

QUINTANILLA DEL MONTE - CARRIZO DE LA RIBERA

MORRIONDO - CARRIZO DE LA RIBERA

ACEBEDO - CISTIERNA

PALACIO DE VALDELLORMA - CISTIERNA

OLLEROS DE SABERO - CISTIERNA

ALMANZA - CISTIERNA

LLAMAS DE RUEDA - CISTIERNA

VALDEALISO - CISTIERNA

VEGA DE ESPINAREDA - FABERO

OCERO - FABERO

LILLO DEL BIERZO - FABERO

BÁRCENA DE LA ABADÍA - FABERO

HERVEDEDO - FUENTES NUEVAS

MANZANEDA DE TORÍO - LEÓN

NAVATEJERA (PEDANÍA DE VILLAQUILAMBRE) - LEÓN

BENAZOLVE - ARMUNIA

BANUNCIAS - ARMUNIA

CHOZAS DE ABAJO - ARMUNIA

VILLANUEVA DEL CONDADO - LEÓN

SAN MIGUEL DE ESCALADA - MANSILLA DE LAS MULAS

VALDEPOLO - MANSILLA DE LAS MULAS

CIÑERA - LA POLA DE GORDÓN

POBLADURA DE LA TERCIA - LA POLA DE GORDÓN

PUENTE DE DOMINGO FLOREZ - PONFERRADA

ORELLÁN - CARUCEDO (Transbordo a Ponferrada ruta 2400290)

RIMOR - PONFERRADA

POSADA DEL BIERZO - PONFERRADA

COBRANA - PONFERRADA

SAN LORENZO - PONFERRADA

FRESNEDO - PONFERRADA

CUBILLOS DEL SIL - PONFERRADA

COMPOSTILLA - PONFERRADA

SANCEDO - PONFERRADA

LA VALCUEVA-LA ROBLA

VILLACINTOR - SAHAGÚN

VILLADA - SAHAGÚN DE CAMPOS

GALLEGUILLOS DE CAMPOS - SAHAGÚN

CALZADA DEL COTO - SAHAGÚN

TROBAJO DEL CAMINO - SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

TROBAJO DEL CAMINO II - SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

TROBAJO DEL CAMINO - SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

CUADROS - SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

RIOSEQUINO DE TORÍO - SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

MONTEJOS DEL CAMINO - SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

ZOTES DEL PÁRAMO - SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

GRISUELA DEL PÁRAMO - SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

FOJEDO DEL PÁRAMO-SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

POBLADURA DE PELAYO GARCÍA - SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

FONTECHA - SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

SORBEDA DEL SIL - TORENO

PÁRAMO DEL SIL - TORENO

MATARROSA DEL SIL-TORENO

TOMBRÍO DE ARRIBA - TORENO DEL SIL

VALDESCORRIEL - VALDERAS

BARCIAL DE LA LOMA - VALDERAS

VALDESPINO CERÓN - VALENCIA DE DON JUAN

CASTROVEGA DE VALMADRIGAL-VALENCIA DE DON JUAN

ALGADEFE - VALENCIA DE DON JUAN

VEGA DE ANTOÑÁN - VEGUELLINA DE ÓRBIGO

SANTIBAÑEZ DE LA ISLA - VEGUELLINA DE ÓRBIGO

VILLAMOR DE ÓRBIGO - VEGUELLINA DE ÓRBIGO

VALSECO-VILLABLINO

PALACIOS DEL SIL - VILLABLINO

CABOALLES DE ARRIBA - VILLABLINO

EL VILLAR DE SANTIAGO - VILLABLINO

LAS HERRERÍAS - VILLAFRANCA DEL BIERZO

PARADELA DEL RÍO - VILLAFRANCA DEL BIERZO

CORULLÓN - VILLAFRANCA DEL BIERZO

MEIZARA-SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

SALAS DE LA RIBERA-PUENTE DE DOMINGO FLOREZ

YERES-PUENTE DE DOMINGO FLOREZ

RELIEGOS- LEÓN

QUINTANA DE RUEDA - LEÓN

VALDEVIMBRE-ARMUNIA

FUENTES NUEVAS-FUENTES NUEVAS

VILLADECANES-CACABELOS (CP INF-PRI VIRGEN DE LA QUINTA ANGUSTIA)

LA BAÑA-ASTORGA

CARBAJAL DE LA LEGUA-LORENZANA

TORRESTÍO-VILLABLINO

CUETO - CABAÑAS RARAS

SOLLE - PUEBLA DE LILLO

BOUZAS-PONFERRADA (IES GIL Y CARRASCO)

ROBLEDO DE BABIA-VILLABLINO

QUINTANILLA DEL VALLE-BENAVIDES DE ÓRBIGO

COLADILLA - LA ROBLA

VILLADECANES - CACABELOS

VILLARRODRIGO DE LAS REGUERAS - VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS

M1 A Santo Domingo - La Virgen del Camino - Aeropuerto

M1 B Santo Domingo - La Raya

M1 C Santo Domingo - Ezpeleta

M2 Gran Vía de San Marcos - Villabalter

M3 A Santo Domingo-Villaobispo de las Regueras

M3 B Santo Domingo-Villamoros de las Regueras

M3 C Padre Isla - Villanueva - Castrillino

M3 C Villanueva del Árbol - León

M4 Gran Via de San Marcos-Lorenzana

M5 Gran Via de San Marcos-Cuadros

M6 A Santo Domingo - Navatejera

M6 B Santo Domingo - Altollano

M7 San Andrés - Campus

M8 Padre Isla - Monteleón - Carbajal

M9 Gran Vía - Pinilla - Gran Vía

M10 Gran Vía - Ferral - Montejos del Camino

M10 B Gran Vía - Ferral - Montejos del Camino

M11 León - Chozas de Arriba

M13 León - Meizara

M15 León - Ardón

M16 León - La Seca

M17 Villasinta - Villaquilambre (La Ermita) - León

M18 Las Lomas - León

M19 Villamayor del Condado - León

M20 Valdesogo - Villaturiel - León

M21 Cembranos - Polígono - León

M22 Villar de Mazarife - León

Brañuelas - Astorga

Castrillo de la Valduerna - Astorga

Castrillo de las Piedras - Astorga

Escuredo - Astorga

Filiel - Astorga

Matanza - Astorga

Montealegre - Astorga

Morriondo - Astorga

Piedras - Astorga

Requejo - Astorga (Martes)

Requejo - Astorga (Miércoles)

Val de San Román - Astorga (Martes)

Val de San Román - Astorga (Miércoles)

Villar - Astorga

Aralla de Luna - San Emiliano

Huergas de Babia - Cabrillanes

La Cueta - Cabrillanes

Riolago - San Emiliano

Torrestío - San Emiliano

Barrio de las Ollas - Boñar

Correcillas - Boñar

Felechas - Boñar

Lugán - Boñar

Primajas - Boñar

Redilluera - Boñar

Redipuertas - Boñar

San Isidro - Boñar

Sopeña de Curueño - Boñar

Veneros - Boñar

Aleje - Crémenes

Calaveras de Arriba - Almanza

Caminayo - Puente Almuhey

Corcos - Almanza

Corniero - Crémenes

Espinosa de Almanza - Cistierna

Espinosa de Almanza - Puente Almuhey

La Red de Valdetuejar - Puente Almuhey

La Vega de Almanza - Almanza

La Velilla de Valdoré - Crémenes

Laiz de las Arrimadas - Cistierna

Las Casetas de Oceja - La Ercina

Lois - Crémenes

Lois - Las Salas

Mondreganes - Cistierna

Mondreganes - Puente Almuhey

Ocejo de la Peña - Cistierna

Puente Almuhey - Cistierna

Quintana de la Peña - Cistierna

Quintanilla - Puente Almuhey

Remolina - Cistierna

Remolina - Crémenes (Lunes)

Remolina - Crémenes (Miércoles)

Santibáñez de Rueda - Cistierna

Sotillos de Sabero - Cistierna

Valcuende - Cistierna

Valcuende - Puente Almuhey

Valle de las Casas - Almanza

Valporquero de Rueda - Cistierna

Villaverde de Arcayos - Almanza

Villaverde de Arcayos - Cistierna

La Baña - Quintanilla

La Cuesta - Truchas

Pozos - Truchas

Robledo - Quintanilla

Santa Eulalia - La Baña

Santa Eulalia - Quintanilla

Tabuyuelo - La Baña

Truchillas - Truchas

Villarino - Truchas

Cuevas de Viñayo - La Magdalena

Curueña - La Magdalena

Fasgar - La Magdalena

Los Bayos - La Magdalena

Murias de Ponjos - La Magdalena

Piedrasecha - La Magdalena

Rioseco de Tapia - La Magdalena

Robledo de Caldas - La Magdalena

Rosales - La Magdalena

San Martín de la Falamosa - La Magdalena

Villadepán - La Magdalena

La Veguellina - Mansilla de las Mulas

Las Grañeras - Mansilla de las Mulas

Nogales - Mansilla de las Mulas

Rebollar de los Oteros - Mansilla de las Mulas

Vega de los Árboles - Mansilla de las Mulas

Villamoratiel de las Matas - Mansilla de las Mulas

Villarente - Mansilla de las Mulas

Villavidel - Mansilla de las Mulas

Villimer - Mansilla de las Mulas

Almázcara - Ponferrada

Bouzas - Ponferrada

Cabañas Raras - Ponferrada

Cacabelos - Ponferrada

Fresnedo - Ponferrada

Ozuela - Ponferrada

Palacios de Compludo - Ponferrada

Paradasolana - Ponferrada

Peñalba de Santiago - Ponferrada

Ponferrada - Peñalba de Santiago (Miércoles)

Villavieja - Ponferrada

Anllares - Ponferrada

El Castro - Ponferrada

Caín - Riaño

Guardo - Riaño

La Uña - Riaño

Llánaves - Riaño

Riaño - Horcadas

Soto de Sajambre - Riaño

Alcoba - Carrizo

Antoñán - Benavides

Barrio - Benavides

Estébanez - Benavides

Huerga - Benavides

Morriondo - Benavides de Órbigo

Morriondo - Carrizo de la Ribera

Quiñones - Carrizo

Santibáñez - Benavides

Velilla - Benavides

Villarroquel - Benavides

Villaviciosa - Benavides

Nistal - Veguellina de Órbigo

Tejeira - Villafranca del Bierzo

Arcayos - Sahagún

Arenillas de Valderaduey - Sahagún

Bercianos del Real Camino - Sahagún

Castrotierra de Valmadrigal - Sahagún

Celada de Cea - Sahagún

Escobar de Campos - Sahagún

Renedo de Valderaduey - Sahagún

Villamizar - Sahagún

Villaselán - Sahagún

Villeza - Sahagún

Andiñuela - Santa Colomba de Somoza

Argañoso - Brazuelo

La Maluenga - Rabanal del Camino

San Martín - Santa Colomba de Somoza

Villar - Santa Colomba de Somoza

Barrio Buenos Aires - Santa María del Páramo

Fontecha - Santa María del Páramo

La Mata del Páramo - Santa María del Páramo

Pobladura de Pelayo García - Santa María del Páramo

Villaestrigo del Páramo - Santa María del Páramo

Villamorico - Santa María del Páramo

Camarzana de Tera - La Bañeza

Argayo del Sil - Toreno

Pardamaza - Toreno

Pradilla - Toreno

Salentinos - Toreno

Santa Marina del Sil - Toreno

Toreno - Berlanga del Bierzo

Villamartín del Sil - Estación de Páramo

Villar de las Traviesas - Toreno

Benamariel - Valencia de Don Juan

Cabañas - Valencia de Don Juan

Fontanil - Valencia de Don Juan

Fuentes - Valencia de Don Juan

Jabares - Valencia de Don Juan

Mayorga - Valencia de Don Juan

Mayorga - Valencia de Don Juan (Jueves)

Velilla - Valencia de Don Juan

Villaornate - Valencia de Don Juan

Villarrabines - Valencia de Don Juan

Argenteiro - Vega de Valcarce

Boeza - Bembibre

Burbia - Vega de Espinareda

Campañana - Carucedo

Campo Martín Moro - Bembibre

Castañeiras - Vega de Valcarce

Castañoso - Vega de Valcarce

Cela - Villafranca del Bierzo

Chandevillar - Vega de Valcarce

Corrales del Vino - Vega de Valcarce

Dragonte - Villafranca del Bierzo

El Portelo - Ambasmestas

Espina de Tremor - Tremor de Arriba

Güimil - Villafranca del Bierzo

La Braña - Vega de Valcarce

La Laguna - Vega de Valcarce

Laballós - Vega de Valcarce

Lago de Carucedo - Carucedo

Lugueros - La Vecilla de Curueño

Melezna - Villafranca del Bierzo

Moral de Valcarce - Villafranca del Bierzo

Orellán - Carucedo

Prado - Villafranca del Bierzo

Rodrigatos de las Regueras - Tremor de Arriba

San Pedro de Trones - Puente de Domingo Flórez

Sotillo de Cabrera - Puente de Domingo Flórez

Tombrio de Abajo - Fabero

Tremor de Arriba - Bembibre

Villar de Corrales - Villafranca del Bierzo

Villariños - Vega de Valcarce

Voces - Las Ventas de Borrenes

Palencia

Husillos - Palencia

Alba de los Cardaños - Guardo

Santa Cecilia del Alcor - Palencia

Villalaco - Astudillo

Hornillos de Cerrato - Torquemada

Osornillo - Lantadilla

Barriosuso - Saldaña

Tabanera de Valdavia - Saldaña

Cobos de Cerrato - Quintana del Puente

Villamediana - Palencia

Villamediana - Torquemada

Becerril del Carpio - Aguilar de Campoo

Santervás de la Vega - Palencia, por Población y Lagartos

Santervás de la Vega - Palencia, por Calzadilla

Santervás de la Vega - Palencia, por San Martín del Valle

Santervás de la Vega - Palencia, por Quintanadiez de la Vega

Monzón de Campos - Palencia

Hérmedes de Cerrato - Palencia

Tariego de Cerrato - Palencia

Palencia - Villaverde de la Peña

Aguilar de Campoo - Barruelo de Santullán

Cervera de Pisuerga - Aguilar de Campoo

Palencia - Villamuriel de Cerrato - Palencia (Ruta A)

Palencia - Villamuriel de Cerrato - Palencia (Ruta B)

Benavente - Palencia

Palencia - Villalón de Campos

Báscones de Ojeda - Palencia, por Melgar de Fernamental y Marcilla

Aguilar de Campoo - Palencia

Arconada - Palencia

Báscones de Ojeda - Herrera de Pisuerga

Báscones de Ojeda - Herrera de Pisuerga, por Sotillo

Palencia - Sanchidrián

Castrillo de Don Juan - Palencia

Palencia - Dueñas

Guardo - Riaño

Guardo - Poblado de Terminor - Velilla

Guaza de Campos - Palencia

Meneses de Campos - Palencia

Espinosa de Cerrato - Palencia

Antigüedad - Palencia

Baltanás - Palencia

Espinosa de Cerrato - Baltanás

Reinoso de Cerrato - Baltanás

Guardo - Palencia

Villamoronta - Palencia

Villota del Duque - Palencia

Villaprovedo - Herrera de Pisuerga

Cervera de Pisuerga - Palencia

Congosto de Valdavia - Saldaña

Burgos - Palencia (directo)

Quintana del Puente - Palencia

Palencia - Magaz de Pisuerga

Vallegera - Villodrigo

Palencia - Sahagún

Cisneros - Palencia

Paredes de Nava - Palencia

Palencia - Cascón de la Nava

Palencia - Grijota

Villada - Palencia

Melgar de Fernamental - Palencia, por Santoyo

Melgar de Fernamental - Palencia (directo)

Lantadilla - Palencia, por Santoyo

Lantadilla - Palencia (directo)

Astudillo - Palencia

Palencia - Villalobón

Fresno - Saldaña

Villarmienzo - Palencia

Aguilar de Campoo - Palencia

Guardo - Palencia

Guardo - Cervera - Aguilar de Campoo

Requena de Campos - Frómista

VILLANUEVA DE HENARES-AGUILAR DE CAMPO

HOYOS DEL TOZO - AGUILAR DE CAMPOO

BERZOSILLA - AGUILAR DE CAMPOO (CP INF-PRI CASTILLA Y LEÓN)

PISON DE OJEDA-ALAR DEL REY

OTEROS DEL REY- ALAR DEL REY

ITERO DE LA VEGA-ASTUDILLO

REINOSA DE CERRATO - BALTANÁS

NAVA DE SANTULLÁN - BARRUELO DE SANTULLÁN (CP INF-PRI NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN)

VALDERRÁBANO - BUENAVISTA DE VALDAVIA

VILLANUÑO DE VALDAVIA-BUENAVISTA DE VALDAVIA

VILLOLDO-CARRIÓN DE LOS CONDES

TRIOLLO-CERVERA DE PISUERGA

PERAPERTU-CERVERA DE PISUERGA

HERRERUELA DE CASTILLERÍA - CERVERA DE PISUERGA

ARCONADA-FROMISTA

MAZUECOS DE VALDEGINATE - FUENTES DE NAVA

REVILLA DE CAMPOS-FUENTES DE NAVA

FRESNO DEL RÍO-GUARDO

ALBA DE LOS CARDAÑOS - GUARDO

INTORCISA - GUARDO

BÁSCONES DE OJEDA - HERRERA DE PISUERGA

MANQUILLOS-MONZÓN DE CAMPOS

LANTADILLA-OSORNO

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA-PAREDES DE NAVA

PINO DEL RÍO-SALDAÑA

SAN ANDRÉS DE LA REGLA-SALDAÑA

MEMBRILLAR-SALDAÑA

VILLAPROVIANO-SALDAÑA

SAN LLORENTE DEL PÁRAMO-SALDAÑA

FRESNO DEL RÍO-GUARDO

VILLODRIGO-TORQUEMADA

TABANERA -TORQUEMADA

VILLAMBRAN DE CEA-VILLADA

VALLEJO DE ORBÓ-AGUILAR DE CAPOO

BRAÑOSERA - AGUILAR DE CAMPOO

MONASTERIO - AGUILAR DE CAMPOO

HOYOS DEL TOZO - AGUILAR DE CAMPOO

SOLANAS DE VALDELUCIO - AGUILAR DE CAMPOO

CASTRERÍAS-AGUILAR DE CAMPOO

OTEROS DE BOEDO-AGUILAR DE CAMPOO

CASTREJÓN DE LA PEÑA-AGUILAR DE CAMPOO

CALZADILLA DE LA CUEZA-CARRIÓN DE LOS CONDES

RESOBA-CERVERA DE PISUERGA

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ-CERVERA DE PISUERGA

PIEDRASLUENGAS - CERVERA DE PISUERGA

ARBEJAL-CERVERA DE PISUERGA

SAN QUIRCE DEL RÍO PISUERGA - HERRERA DE PISUERGA

MOARVES DE OJEDA-HERRERA DE PISUERGA

TARILONTE DE LA PEÑA-GUARDO

ROSCALES DE LA PEÑA-GUARDO

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN - GUARDO

ALBA DE LOS CARDAÑOS - GUARDO (IES. DE GUARDO)

FRESNO DEL RÍO-GUARDO

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA-PAREDES DE NAVA (IESO TIERRA DE CAMPOS)

PINO DEL RÍO-SALDAÑA

SAN ANDRÉS DE LA REGLA-SALDAÑA

VILLAMBROZ-SALDAÑA

VILLAPROVIANO-SALDAÑA

VILLANUÑO DE VALDAVIA-SALDAÑA

CONGOSTO DE VALDAVIA-SALDAÑA

LANTADILLA-PALENCIA

GRIJOTA-PALENCIA

PAREDES DE NAVA-PALENCIA

VILLADA-PALENCIA

ANTIGÜEDAD-PALENCIA

CORDOVILLA LA REAL-PALENCIA

VILLODRIGO-PALENCIA

CEVICO NAVERO-PALENCIA

POBLACIÓN DE CERRATO-VENTA DE BAÑOS

ALBA DE CERRATO- VENTA DE BAÑOS (IES RECESVINTO)

CASCÓN DE LA NAVA-PAREDES DE NAVA

POZANCOS-AGUILAR DE CAMPOO

LORES-CERVERA DE PISUERGA (CP INF-PRI MODESTO LAFUENTE)

SOTO DE CERRATO - MAGAZ DE PISUERGA

VALLE DE SANTULLÁN - PORQUERA DE SANTULLÁN

PALENCIA-QUINTANA DEL PUENTE

PALENCIA-GRIJOTA

VILLAMEDIANA-TORQUEMADA (CP INF-PRI HÉROES DE LA INDEPENDENCIA)

VILLAFRÍA DE LA PEÑA-SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

VILLAVEGA DE AGUILAR-AGUILAR DE CAMPOO (CP INF-PRI CASTILLA Y LEÓN)

VALDECAÑAS DE CERRATO-BALTANÁS

PIEDRASLUENGAS - CERVERA DE PISUERGA

PAREDES DE NAVA-PALENCIA

Báscones de Ebro - Aguilar de Campoo

Gama - Aguilar de Campoo

Matabuena - Aguilar de Campoo

Menaza - Aguilar de Campoo

Nava de Santullán - Barruelo de Santullán

Pozancos - Aguilar de Campoo

Prádanos del Tozo - Aguilar de Campoo

Puentetoma - Aguilar de Campoo

Salcedillo - Aguilar de Campoo

Salcedillo - Barruelo de Santullán

Salinas de Pisuerga - Aguilar de Campoo

Talamillo del Tozo - Aguilar de Campoo

Valberzoso - Aguilar de Campoo

Valberzoso - Barruelo de Santullán

Valdegama - Aguilar de Campoo

Vallespinoso - Aguilar de Campoo

Villabellaco - Barruelo de Santullán

Villaescusa de las Torres - Aguilar de Campoo

Villanueva de Henares - Aguilar de Campoo

Bustillo del Páramo de Carrión - Carrión de los Condes

Calzadilla de la Cueza - Carrión de los Condes

Carrión de los Condes - Arenillas de Nuño Pérez

Carrión de los Condes - La Serna

Carrión de los Condes - Villaldavín

Lomas - Carrión de los Condes

Villafruela - Carrión de los Condes

Villamoronta - Carrión de los Condes

Villota del Duque - Carrión de los Condes

Foldada - Cervera de Pisuerga

Herreruela - Cervera de Pisuerga

Perazancas - Cervera de Pisuerga

Piedrasluengas - Cervera de Pisuerga

Roscales - Cervera de Pisuerga

Santa María de Redondo - Cervera de Pisuerga

Verbios - Cervera de Pisuerga

Vergaño - Cervera de Pisuerga

Vidrieros - Cervera de Pisuerga

Astudillo - Valbuena de Pisuerga

Boadilla del Camino - Frómista

Itero de la Vega - Frómista

Itero del Castillo - Astudillo

Marcilla de Campos - Frómista

Ribas de Campos - Frómista

Valbuena de Pisuerga - Frómista

Valdespina - Frómista

Villarmentero de Campos - Frómista

Alba de Cardaños - Guardo

Fresno - Guardo

San Pedro - Guardo

Santana - Guardo

Villanueva de Arriba - Santibáñez de la Peña

Villanueva - Guardo (Martes)

Villanueva - Guardo (Viernes)

Villaverde de la Peña - Guardo (Martes)

Villaverde de la Peña - Guardo (Viernes)

Villaverde de la Peña - Santibáñez de la Peña

Amayuelas - Herrera

Cozuelos - Herrera

Cuevas - Herrera

Herrera de Pisuerga - Báscones de Ojeda

Herrera de Pisuerga - Páramo de Boedo

La Rebolleda - Herrera (Lunes)

La Rebolleda - Herrera (Miércoles y Jueves)

Naveros - Herrera

Nogales - Herrera

Nogales - Herrera (Miércoles)

Oteros - Herrera

San Martín - Herrera

San Pedro de Ojeda - Alar del Rey (Lunes)

Villaescusa de Ecla - Herrera de Pisuerga

Villameriel - Herrera

Oteros de Boedo Herrera de Pisuerga (Mercado)

Abia de las Torres - Osorno

Bárcena de Campos - Osorno

Hijosa de Boedo - Osorno

Las Cabañas de Castilla - Osorno

Palacios de Río Pisuerga - Osorno

San Cristóbal de Boedo - Osorno

Albala de la Vega - Saldaña

Baños de la Peña - Saldaña

Congosto de Valdavia - Saldaña

Lagunilla de la Vega - Saldaña

Pino del Río - Saldaña

Saldaña - Valcabadillo

San Andrés de la Regla - Saldaña

San Llorente del Páramo - Saldaña

Tabanera de Valdavia - Saldaña

Villaproviano - Saldaña

Villarrobejo - Saldaña

Cobos de Cerrato - Torquemada

Hornillos de Cerrato - Torquemada

Quintana del Puente - Torquemada

Abia de las Torres - Villasarracino

Belmonte de Campos - Villarramiel

Boadilla de Rioseco - Villada

Cardeñosa de Volpejera - Paredes de Nava

Castrillo de Don Juan - Baltanás

Cisneros - Villada

Fuentes de Nava - Paredes de Nava

Guaza de Campos - Villarramiel

Mazuecos de Valdeginate - Palencia

Población de Cerrato - Palencia

Pozo de Urama - Palencia

San Nicolás del Real Camino - Villada

Terradillos de los Templarios - Villada

Valdecañas de Cerrato - Baltanás

Vallejera - Villodrigo

Villamartín de Campos - Villarramiel

Villanueva del Rebollar - Paredes de Nava

Salamanca

Navales - Alba de Tormes

Vitigudino - Lumbrales

Gallegos de Solmirón - Guijuelo

La Tala - Guijuelo

Boada - Vitigudino

Puebla de San Medel - Fuentes de Béjar

Puebla de San Medel - Guijuelo

Herguijuela de Ciudad Rodrigo - Ciudad Rodrigo

Montemayor del Río - Béjar

Colmenar de Montemayor - Salamanca, por Molinillo

Aldearrubia - Salamanca

Salamanca - Zamora (directo)

Salamanca - Zamora

Villarino - Salamanca

Villar de Samaniego - Monleras

Olmo de la Guareña - Salamanca

Arabayona de Mogica - Salamanca

Salamanca - Toro

Campillo de Salvatierra - Salamanca

Fuentesaúco - Salamanca

Candelario - Béjar

Béjar - Salamanca

Béjar - Salamanca, por Ledrada

Béjar - Salamanca, por Sorihuela

Miranda de Azán - Salamanca

Galleguillos - Macotera

Alaraz - Salamanca

Macotera - Salamanca

Salamanca - Villaflores, por Peñaranda

Peñaranda de Bracamonte - Salamanca, por cruce de Pelabravo

Villoria - Cordovilla

Salamanca - Béjar (directo)

Cantalapiedra - Salamanca

Ledesma - Salamanca

El Payo - Ciudad Rodrigo

Salamanca - Villares de Yeltes

Ardonsillero - La Fuente de San Esteban

Aldehuela de la Bóveda - La Fuente de San Esteban

Fuentes de Oñoro - Salamanca

Ciudad Rodrigo - Salamanca

Villavieja de Yeltes - Salamanca

El Barco de Ávila - Béjar

El Barco de Ávila - Candelario

La Hoya - Béjar

Salamanca - Topas (por la autovía A-66)

Topas - Salamanca

Pitiegua - Salamanca, por Cabezabellosa

Monsagro - Ciudad Rodrigo

Torre de Don Miguel - Ciudad Rodrigo

Rollán - Salamanca

La Alberguería de Argañán - Ciudad Rodrigo, por Alamedilla

La Alberguería de Argañán - Ciudad Rodrigo

Santiz - Salamanca

Salamanca - Calzada de Valdunciel (itinerario 1)

Villar de Ciervo - Ciudad Rodrigo

Puerto Seguro - Ciudad Rodrigo

Garcibuey - Salamanca

Tamames - Salamanca

Tamames - La Fuente de San Esteban

Navasfrías - Ciudad Rodrigo

Vega de Tirados - Salamanca

Florida de Liébana - Salamanca

Aldeadávila de la Ribera - Vitigudino

La Fuente de San Esteban - Vitigudino

Vitigudino - Villar de Peralonso

La Fregeneda - Salamanca

Hinojosa de Duero - Salamanca

Lumbrales - Salamanca

Vitigudino - Salamanca

Vilvestre - Vitigudino

San Felices de los Gállegos - Vitigudino

La Alberca - Tenebrón (enlace en Tenebrón con ruta Tamames - Ciudad Rodrigo)

Colmenar de Montemayor - Béjar

Ciudad Rodrigo - Béjar, por la Alberca

Tamames - Ciudad Rodrigo

El Cabaco - Béjar, por Sequeros

Cespedosa - Béjar

Navamorales - Béjar

Aldeavieja de Tormes - Guijuelo

Piedrahita - Guijuelo

Peromingo - Guijuelo, por San Medel

Alba de Tormes - Salamanca

El Barco de Ávila - Salamanca, por Piedrahita

El Barco de Ávila - Salamanca, por El Tejado

Pedraza de Alba - Salamanca

Santa Teresa - Salamanca

Peñaranda de Bracamonte - Salamanca

Cuatro Calzadas - Alba de Tormes

Mogarraz - Salamanca

Herguijuela de la Sierra - Salamanca, por San Martín del Castañar (con transbordo en Caserío)

Escurial de la Sierra - Salamanca

Carpio Bernardo - Salamanca

Calvarrasa de Abajo - Salamanca

Cilloruelo - Salamanca

Fermoselle - Salamanca, por Pelilla

Fermoselle - Salamanca, por Viñuela

Aldeacipreste - Béjar

Pinedas - Béjar

Pelayos - Guijuelo

Matilla de los Caños del Río - Salamanca

Monforte de la Sierra - Salamanca

Cantalapiedra - Salamanca, por Calvarrasa de Abajo

La Sagrada - Salamanca

PEDROSILLO DE ALBA - ALBA DE TORMES

COCA DE ALBA - ALBA DE TORMES

ANAYA DE ALBA-ALBA DE TORMES

CHAGARCÍA - MEDIANERO - ALBA DE TORMES

REVALVOS-ALBA DE TORMES (IES LEONARDO DA VINCI)

SANTA TERESA-ALBA DE TORMES

NAVA DE FRANCIA-LA ALBERCA

VILLORUELA-BABILAFUENTE

ALDEACIPRESTE - BÉJAR

CANDELARIO-BEJAR

MONTEMAYOR DEL RIO - BÉJAR

COLMENAR DE MONTEMAYOR - BÉJAR

SANTA MARÍA DE LOS LLANOS-BÉJAR

CRISTOBAL - BEJAR

CARPIO BERNARDO - CALVARRASA DE ABAJO

SANCTI-SPIRITUS-CIUDAD RODRIGO

AGALLAS-CIUDAD RODRIGO

LA ENCINA-CIUDAD RODRIGO

NAVASFRÍAS-CIUDAD RODRIGO

FUENTES DE OÑORO-CIUDAD RODRIGO

GALLEGOS DE ARGAÑÁN-CIUDAD RODRIGO

GUADAPERO - CIUDAD RODRIGO

DIOS LE GUARDE - CIUDAD RODRIGO

CARPIO DE AZABA - CIUDAD RODRIGO

LA ALBERGUERÍA DE ARGAÑAN - CIUDAD RODRIGO

PELARRODRIGUEZ - LA FUENTE DE SAN ESTEBÁN

ARDOSILLERO - LA FUENTE DE S. ESTEBAN

PUEBLA DE YELTES - LA FUENTE DE SAN ESTEBÁN

CASTRO ENRIQUEZ - LA FUENTE DE S. ESTEBAN

ABUSEJO-LA FUENTE DE SAN ESTEBAN

PIZARRAL - GUIJUELO

SORIHUELA - GUIJUELO

SANCHOTELLO-GUIJUELO

NAVAMORALES - GUIJUELO

VILLASDARDO - LEDESMA

ESTACAS - LEDESMA

VALVERDE DE VALDELACASA-LEDRADA

AHIGAL DE LOS ACEITEROS - LUMBRALES

HINOJOSA DE DUERO-LUMBRALES

GALLEGUILLOS - MACOTERA

SEQUEROS-MIRANDA DEL CASTAÑAR (CP INF-PRI VIRGEN DE LA CUESTA)

PITIEGUA - PEDROSILLO EL RALO

RASUEROS-PEÑARANDA DE BRACAMONTE

MANCERA DE ABAJO - PEÑARANDA DE BRACAMONTE

TORDILLOS - PEÑARANDA DE BRACAMONTE

ZORITA DE LA FRONTERA - PEÑARANDA DE BRACAMONTE

ALDEARRUBIA-SALAMANCA

NARROS DE MATALAYEGUA - SALAMANCA

ROLLÁN-SALAMANCA

DIOS LE GUARDE-SANCTI-SPIRITUS

CARPIO BERNARDO-SANTA MARTA DE TORMES

NUEVO AMATOS-SANTA MARTA DE TORMES

CALVARRASA DE ABAJO - SANTA MARTA DE TORMES

NAVARREDONDA DE LA RINCONADA-TAMAMES

CERECEDA DE LA SIERRA - TAMAMES

PUEBLA DE YELTES - TAMAMES

VILLARINO DE LOS AIRES- VITIGUDINO

VILLASBUENAS - VITIGUDINO

MASUECO-VITIGUDINO

VILVESTRE-VITIGUDINO

MIEZA - VITIGUDINO

PEDRAZA DE ALBA-ALBA DE TORMES

CUATRO CALZADAS - ALBA DE TORMES

CUATRO CALZADAS - ALBA DE TORMES

CEPEDA-LA ALBERCA

VILLANUEVA DEL CONDE-LA ALBERCA

HERGUIJUELA DE LA SIERRA - LA ALBERCA

HUERTA-BABILAFUENTE

GUIJUELO-BEJAR

VALDELAGEVE - BÉJAR

LA HOYA-BEJAR

LA ENCINA-CIUDAD RODRIGO

LOS SANTOS - GUIJUELO

MONTERRUBIO DE LA SIERRA-GUIJUELO

ALDEAVIEJA DE TORMES-GUIJUELO

LA TALA - GUIJUELO

PEROMINGO - GUIJUELO

VEGA DE TIRADOS - LEDESMA

TABERA DE ABAJO-LEDESMA

VEGA DE TIRADOS-LEDESMA

CANILLEJAS DE ABAJO - LEDESMA

MIRANDA DE AZÁN - CARBAJOSA DE LA SAGRADA

SAN PEDRO DE ROZADOS-SALAMANCA

MONSAGRO - CIUDAD RODRIGO

SANCHOTELLO-LEDRADA

EL ARCO-SALAMANCA

EL PEDROSO DE LA ARMUÑA-SALAMANCA

PITIEGUA - SALAMANCA

EL ARCO-SALAMANCA

LEDESMA-LEDESMA

MONTERRUBIO DE ARMUÑA-VILLARES DE LA REINA

EL PAYO - CIUDAD RODRIGO

EL SAHUGO - CIUDAD RODRIGO

MORASVERDES - TAMAMES

HORCAJO MEDIANERO-ALBA DE TORMES

VILLAR DE LA YEGUA - CIUDAD RODRIGO.

SAN MORALES - SALAMANCA

POVEDA DE LAS CINTAS - CANTALAPIEDRA

MONSAGRO - CIUDAD RODRIGO

VILLAR DE PERALONSO - VILLASECO DE LOS GAMITOS

CERECEDA DE LA SIERRA - LA FUENTE SAN ESTEBAN

NUEVO AMATOS - CALVARRASA DE ABAJO

ALMENARA DE TORMES - VILLAMAYOR (CEIP)

ALMENARA DE TORMES - VILLAMAYOR (IES)

ARMENTEROS - ALBA DE TORMES (IES)

ALDEARRUBIA-VILLARES DE LA REINA

ARMENTEROS-GUIJUELO

ALBA DE TORMES-MONTEJO

PEÑARANDILLA-ALBA DE TORMES

TABERA DE ABAJO - LEDESMA

GUIJO DE ÁVILA - GUIJUELO

HERGUIJUELA DE LA SIERRA- SOTOSERRANO

PEDROSILLO EL RALO - SALAMANCA

TARDÁGUILA - SALAMANCA

VISTAHERMOSA-ALDEATEJADA

LAS CASAS DEL CONDE-LA ALBERCA

LA ALBERGUERÍA DE ARGAÑÁN-FUENTEGUINALDO

LA TALA-CESPEDOSA DE TORMES

VILLAMAYOR-ALMENARA DE TORMES

M1A-B-C-D Valdelagua - Santa Marta - Salamanca

M1E Santa Marta - Campus - Salamanca (Hospitales)

M2A Navahonda - Carbajosa - Salamanca

M2B Campus - Carbajosa de la Sagrada

M2C Carbajosa - Centros Comerciales

M3 Cabrerizos - Salamanca

M4A Monterrubio - Villares - Salamanca

M4B Polígono Los Villares - Villares - Salamanca

M4C Aldeaseca - Villares - Bizarricas - Salamanca

M5A-B Aldeaseca - Villamayor - Salamanca

M5C Los Almendros - Salamanca

M6A Los Montalvos - Peñasolana - Salamanca

M7A Navahonda - Valdelagua - Salamanca

M8A Aldeatejada - Salamanca

M9A Doñinos de Salamanca - Salamanca

M10A Castellanos de Moriscos - Salamanca

M10B Moriscos - Castellanos - Salamanca

M11A Calvarrasa de Abajo - Pelabravo - Salamanca

M12A Aldealengua - Salamanca

M13A Castellanos de Villiquera - Salamanca

Béjar - La Hoya

El Cabaco - Béjar

Guijuelo - Béjar

Molinillo - Béjar

Sanchotello - Béjar

Valdelageve - Béjar

Valdelamatanza - El Cerro

Águeda del Caudillo - Ciudad Rodrigo

Campanero - Ciudad Rodrigo

Carpio de Azaba - Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo - La Atalaya

Dios Le Guarde - Ciudad Rodrigo

El Bodón - Ciudad Rodrigo

Ivanrey - Ciudad Rodrigo

La Alberguería de Argañán - Ciudad Rodrigo

La Encina - Ciudad Rodrigo

Monsagro - Ciudad Rodrigo

Pascualarina - Ciudad Rodrigo

Villar de Ciervo - Ciudad Rodrigo

Aldea del Obispo - Fuentes de Oñoro

Aldea del Obispo - Ciudad Rodrigo

Fuentes de Oñoro - Ciudad Rodrigo

Gallegos de Argañán - Fuentes de Oñoro

La Bouza - Ciudad Rodrigo

La Bouza - Fuentes de Oñoro

Puerto Seguro - Ciudad Rodrigo

Aldeanueva de Campomojado - Guijuelo

Armenteros - Guijuelo

Berrocal de Salvatierra - Guijuelo

Fresnedoso - Guijuelo

Galinduste - Guijuelo

Guijo de Ávila - Guijuelo

Guijuelo - Gallegos de Solmirón

La Maya - Guijuelo

Navamorales - Guijuelo

Peromingo - Guijuelo

Puebla de San Medel - Guijuelo

Salvatierra de Tormes - Guijuelo

Las Casas del Conde - La Alberca

Monforte - Salamanca

Zarzoso - La Alberca

Villanueva del Conde - La Alberca

Tarazona de Guareña - Cantalapiedra

Cabeza de Diego Gómez - Ledesma

Espino de los Doctores - Ledesma

Estacas - Ledesma

Frades de Santa María - Ledesma

Gejo de Diego Gómez - Ledesma

La Sagrada - Ledesma

Porqueriza - Ledesma

Sardón de los Frailes - Ledesma

Villasdardo - Ledesma

Bermellar - Lumbrales

Cerralbo - Lumbrales

Fuenteliante - Lumbrales

La Fregeneda - Lumbrales

Bermellar - Lumbrales (L, X y V)

Aldearrubia - Villares de la Reina

Aldehuela de los Guzmanes - Villares de la Reina

Carbajosa de Armuña - Garrido Norte

Carrascal - Garrido Norte

Granja Capea - Garrido Norte

Gudino - Garrido Norte

La Granja - Villares de la Reina

Urbanización Las Cecilias - Garrido Norte

Alconada - Villoria

Cantalpino - Villoria

Villafuerte - Villoria

Boada - Vitigudino

Cabeza del Caballo - Vitigudino

Fonfría - Vitigudino

Gansinos - Vitigudino

Peñalvo - Vitigudino

Picones - Vitigudino

San Cristóbal - Vitigudino

Trabanca - Vitigudino

Villarino - Vitigudino

Villavieja - Vitigudino

Alaraz - Alba de Tormes

Aldehuela de la Bóveda - La Fuente de San Esteban

Amatos de Alba - Alba de Tormes

Bocacara - Tamames

Cipérez - Aldehuela de la Bóveda

Cruce Cuatro Calzadas - Alba de Tormes

El Maillo - Tamames

El Tornadizo - Linares de Riofrío (Martes)

Galleguillos - Macotera

La Tala - Armenteros

Malpartida - Macotera

Malpartida - Peñaranda de Bracamonte

Muñoz - La Fuente de San Esteban

Palomares de Alba - Alba de Tormes

Pelarrodríguez - La Fuente de San Esteban

Pelayos - Galinduste

Revalvos - Armenteros

Segoyuela - Tamames

Tamames - Linares de Riofrío

Valdecarros - Alba de Tormes

Valdelosa - Cruce Ctra. N-630

Valero - Linares de Riofrío (Lunes)

Valero - Linares de Riofrío (Viernes)

Valverde de Valdelacasa - Ledrada

Vecinos - Matilla de los Caños del Río

Segovia

Armuña - Segovia Alconada de Maderuelo - Riaza Aldenueva del Monte - Riaza Valleruela de Sepúlveda - Segovia Villaverde de Íscar - Cuéllar Fuente el Olmo de Íscar - Cuellar El Olmo - Cuéllar Cuevas de Provanco - Cuéllar Sacramenia - Segovia Fuentepiñel - Segovia Fuentidueña - Cuéllar Sauquillo de Cabezas - Segovia Santa María la Real de Nieva - Segovia Martín Muñoz de las Posadas - Segovia Segovia - Santiuste de San Juan Bautista Segovia - Arévalo, por Coca Segovia - Arévalo, por Navas de Oro Cantalejo - Santo Tomé del Puerto Ayllón - Segovia Ayllón - Segovia, por Gallegos y Fresno Grado del Pico - Segovia Sepúlveda - Segovia, por Duratón Aranda de Duero - Segovia Valle de Tabladillo - Segovia Segovia - Muñopedro - Labajos Boceguillas - Segovia Languilla - Segovia Cantalejo - Segovia Campo de Cuéllar - Segovia Segovia - Cuéllar Segovia - Navalmanzano Cuéllar - Valladolid Escarabajosa de Cabezas - Segovia Aguilafuente - Segovia Zarzuela del Pinar - Segovia Torreadrada - Segovia Cantalejo - Cuéllar Sepúlveda - Cantalejo Narros de Cuéllar - Segovia Navas de Oro - Segovia Segovia - Nava de la Asunción Hoyuelos - Segovia El Espinar - Segovia, por Ortigosa del Monte y La Losa TORREIGLESIAS - CANTALEJO MATA DE CUELLAR-CUELLAR CIRUELOS DE PRADALES-AYLLÓN SAUQUILLO DE CABEZAS - CANTALEJO GOMEZSERRACÍN-CUELLAR VALSECA - SEGOVIA PRADALES-AYLLÓN RADES DE ABAJO - CANTALEJO PINAREJOS-CUELLAR ALDENUEVA DEL MONTE-AYLLÓN TORRECILLA DEL PINAR - CUÉLLAR NAVARES DE ENMEDIO-AYLLÓN EL PARRAL DE VILLOVELA - CARBONERO EL MAYOR FUENTE DEL OLMO DE FUENTIDUEÑA-CANTALEJO FUENTESÁUCO DE FUENTIDUEÑA-CUELLAR MONTERUBIO-SEGOVIA JEMENUÑO-SEGOVIA COGECES DEL MONTE-CUELLAR SEPÚLVEDA - CANTALEJO BOCEGUILLAS - AYLLÓN LA MATA DE RASUEROS - CANTALEJO PRADALES-BOCEGUILLAS ALDEONTE-AYLLÓN RADES DE ABAJO-CANTALEJO COBOS DE FUENTIDUEÑA- CANTALEJO ENCINILLAS - SEGOVIA CASTROSERRACÍN-SEPULVEDA REQUIJADA-TORRECABALLEROS BAHABÓN - CUÉLLAR MARTIN MUÑOZ DE LAS POSADAS - STA. Mª LA REAL DE NIEVA COZUELOS DE FUENTIDUEÑA-OLOMBRADA TORREADRADA-SACRAMENIA LA CUESTA - TURÉGANO VILLOVELA DEL PIRÓN-CANTIMPALOS LA RADES-SAN ILDEFONSO (IES PEÑALARA) LASTRAS DEL POZO-SANGARCIA MUÑOVEROS-CANTALEJO NAVAS DE ORO-NAVA DE LA ASUNCIÓN (IES JAIME GIL DE BIEDMA) LOS CORTOS-SEPULVEDA (CEO VIRGEN DE LA PEÑA) LOSANA DE PIRON-TORRECABALLEROS TORREGUTIERREZ-CUÉLLAR STA. MARTA DEL CERRO - PRÁDENA LAGUNA DE CONTRERAS-SACRAMENIA EL ESPINAR - SEGOVIA MARAZOLEJA-SANGARCÍA OTERO DE HERREROS-SEGOVIA (IES LA ALBUERA) NAVARES DE LAS CUEVAS-BOCEGUILLAS (CP INF-PRI CARDENAL CISNEROS) FUENTE EL OLMO DE FUENTIDUEÑA - CANTALEJO VILLAFRANCA-SEPULVEDA LA HIGUERA-TORRECABALLEROS (CP INF-PRI MARQUÉS DE LOZOYA) TORREIGLESIAS-TUREGANO REQUIJADA- SAN ILDEFONSO VILLAREJO-RIAZA JEMENUÑO-SANGARCIA GRAJERA-BOCEGUILLAS ESPIRDO-TORRECABALLEROS LOSANA DE PIRON-SAN ILDEFONSO O LA GRANJA SANTO DOMINGO DE PIRÓN-TORRECABALLEROS CEDILLO DE LA TORRE-CAMPO DE SAN PEDRO PINAR JARDÍN-SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA (IES CATALINA DE LANCASTER) M1 Garcillán - Segovia M2 Segovia - Hontanares - Los Huertos M3 Bernuy de Porreros - Segovia M4 Segovia - La Lastrilla M5 Santo Domingo de Pirón - Segovia M6 Torrecaballeros - Segovia M7 Segovia - Segovia, por Tabanera y Palazuelos M8 Valsaín - La Granja - Segovia M9 Otero de Herreros - Segovia Lastras de Cuéllar - Carbonero Peñarrubias - Carbonero Pinarnegrillo - Carbonero Yanguas de Eresma - Carbonero Zarzuela del Pinar - Carbonero Aldeasaz - Cantalejo Aldeasaz - Turégano Arevalillo - Turégano Los Valles de Fuentidueña - Cantalejo Otones - Cantalejo Otones - Turégano Veganzones - Turégano Camporredondo - Cuéllar Frumales - Cuéllar Gomezserracín - Cuéllar Lastras de Cuéllar - Cuéllar Navas de Oro - Cuéllar Zarzuela del Pinar - Cuéllar Íscar - San Cristóbal de Cuéllar Aldehuela del Codonal - Nava de la Asunción Fuente de Santa Cruz - Nava de la Asunción Jemenuño - Nava de la Asunción Jemenuño - Santa María la Real de Nieva Juarros de Voltoya - Santa María la Real de Nieva Melque de Cercos - Nava de la Asunción Miguel Ibáñez - Nava de la Asunción Navas de Oro - Nava de la Asunción Paradinas - Santa María la Real de Nieva Santa María la Real de Nieva - Ortigosa de Pestaño Tabladillo - Nava de la Asunción Villeguillo - Nava de la Asunción Villoslada - Santa María la Real de Nieva Castroserna de Arriba - Navafría Gallegos - Navafría Orejanilla - Navafría Pajares de Pedraza - Navafría Rosuero - Navafría Tenzuela - Navafría Cuevas de Ayllón - Ayllón Estebanvela - Riaza Grado del Pico - Riaza La Pinilla - Riaza Languilla - Riaza Maderuelo - Riaza Mansilla - Riaza Moral de Hornuez - Riaza Sequera de Fresno - Riaza Caserío de San José - Sacramenia Castrojimeno - Sacramenia Cuevas de Provanco - Sacramenia Laguna de Contreras - Sacramenia Aldeanueva de la Serrezuela - Sepúlveda Castroserna de Abajo - Sepúlveda Castroserracín - Sepúlveda Cedillo de la Torre - Sepúlveda Hinojosas del Cerro - Sepúlveda Monte de los Cortos - Sepúlveda Pradales - Sepúlveda Tejadilla - Sepúlveda Ventosilla - Sepúlveda Campillo de Aranda - Boceguillas Cilleruelo de San Mamés - Boceguillas



Soria

Retortillo - El Burgo de Osma, por la Rasa Retortillo - El Burgo de Osma, por Valdenebro Alcoba de la Torre - Langa de Duero Alcubilla de Avellaneda - San Esteban de Gormaz Espejón - San Leonardo de Yagüe Espejón - San Leonardo de Yagüe II Castillejo de Robledo - Langa de Duero Castilruiz - Soria, por Muro San Felices - Soria Cigudosa - Soria Pedraja de San Esteban - San Esteban de Gormaz Soto de San Esteban - San Esteban de Gormaz Rejas de San Esteban - San Esteban de Gormaz Fuentecambrón - San Esteban de Gormaz Santervás del Burgo - El Burgo de Osma Fuencaliente del Burgo - San Esteban de Gormaz Matasejún - Soria Aylagas - El Burgo de Osma Espeja de San Marcelino - El Burgo de Osma, por Rejas de Ucero Espeja de San Marcelino - San Leonardo de Yagüe Bretún - Soria Matamala de Almazán - Almazán Sotillo del Rincón - Soria Ciria - Soria Arcos de Jalón - Soria Soria - Almazán Langa de Duero - Soria Berlanga de Duero - Soria, por Rioseco y Torreandaluz Berlanga de Duero - Soria, por Osona Soria - Golmayo Casarejos - Soria Soria - Duruelo de la Sierra Covaleda - Duruelo de la Sierra San Esteban de Gormaz - Langa de Duero Velilla de los Ajos - Gómara Gómara - Soria Cihuela - Soria Santo Tomé del Puerto - El Burgo de Osma POBAR-ALMAJANO Ambrona-Medinaceli LAYNA-MEDINACELI MONTEAGUDO - ARCOS DE JALÓN MEZQUETILLAS - ARCOS DE JALÓN DEZA-SORIA ALMALUEZ - ARCOS DE JALÓN SERÓN DE NÁGIMA-ALMAZAN ONTALVILLA DE ALMAZÁN - ALMAZÁN BARAONA-ALMAZAN CASTILLEJO DE ROBLEDO-LANGA DE DUERO DEZA-GÓMARA LA RASA - EL BURGO DE OSMA VALDENEBRO - EL BURGO DE OSMA VILDÉ-EL BURGO DE OSMA SOTO DE SAN ESTEBAN - SAN ESTEBAN DE GORMAZ GÓMARA-SORIA BOROBIA – ÓLVEGA NAVAS DEL PINAR-ESPEJÓN ESPEJA DE SAN MARCELINO-SAN LEONARDO DE YAGÜE ESPEJÓN-SAN LEONARDO DE YAGÜE DURUELO DE LA SIERRA-COVALEDA CUBO DE LA SOLANA-GÓMARA MATUTE DE LA SIERRA-SORIA GARRAY-SORIA CUBO DE HOGUERAS- SORIA CABREJAS DEL PINAR-SORIA ARÉVALO DE LA SIERRA-SORIA EL ROYO – SORIA SAN FELICES - ÁGREDA GÓMARA – ALMAZÁN Cigudosa - Ágreda Dévanos - Ágreda Pobar - Ágreda Valverde - Ágreda Vozmediano - Ágreda Alpanseque - Almazán Borchicayada - Almazán Centenera - Almazán Covarrubias - Almazán Fuente Tovar - Almazán Momblona - Almazán Romanillos - Almazán Valdespina - Almazán Arbujuelo - Arcos de Jalón Benamira - Arcos de Jalón Iruecha - Arcos de Jalón Mezquetillas - Arcos de Jalón Puebla de Eca - Arcos de Jalón Valtueña - Arcos de Jalón Barcones - Berlanga de Duero Cañicera - Berlanga de Duero La Muela - Berlanga de Duero Manzanares - Berlanga de Duero Morales - Berlanga de Duero Valverde de los Ajos - Berlanga de Duero Ventosa de Fuentepinilla - Berlanga de Duero Montenegro de Cameros - Covaleda Vinuesa - Covaleda Alparrache - Gómara Cañamaque - Gómara Cardejón - Gómara Cihuela - Gómara La Alameda - Gómara Momblona - Gómara Peroniel del Campo - Gómara Peroniel del Campo - Soria Zamajón - Gómara Beratón - Ólvega Ciria - Ólvega Muro - Ólvega Pinilla del Campo - Ólvega Tajahuerce - Ólvega Fuentecambrón - San Esteban de Gormaz Pedro - San Esteban de Gormaz Quintanilla de Tres Barrios - San Esteban de Gormaz Santervás - San Esteban de Gormaz Torremocha - San Esteban de Gormaz (Martes) Torremocha - San Esteban de Gormaz (Viernes) Valderromán - San Esteban de Gormaz Espeja de San Marcelino - San Leonardo de Yagüe Espejón - San Leonardo de Yagüe Muriel Viejo - San Leonardo de Yagüe Navaleno - San Leonardo de Yagüe Rabanera del Pinar - San Leonardo de Yagüe Navas del Pinar - San Leonardo de Yagüe Diustes - San Pedro Manrique Magaña - San Pedro Manrique San Pedro Manrique - San Andrés de San Pedro Valdenegrillos - San Pedro Manrique Valdeprado - San Pedro Manrique Valduérteles - San Pedro Manrique Verguizas - San Pedro Manrique Vizmanos - San Pedro Manrique Abioncillo de Calatañazor - Soria Cascajosa - Soria El Espino - Soria Estepa de San Juan - Soria Fuentetoba - Soria La Losilla - Soria La Póveda de Soria - Soria Nafría la Llana - Soria Omeñaca - Soria Ribarroya - Soria Riotuerto - Soria Santervás de la Sierra - Soria Soria - Cabrejas del Pinar Torrearévalo - Soria Urbanización Las Camaretas - Soria Villar del Campo - Soria Vilviestre de los Nabos - Soria Alcubilla del Marqués - El Burgo de Osma



Valladolid

San Cebrián de Mazote - Valladolid Béjar - Valladolid Valladolid - Ágreda Ávila - Valladolid Valladolid - Benavente, por Castromonte Benavente - Valladolid, por Villalpando Benavente - Valladolid, por Becilla de Valderaduey Benavente - Rioseco - Valladolid Navas de Oro - Valladolid San Pedro de Latarce - Valladolid Peñaflor de Hornija - Torrelobatón - Valladolid Villalán - Ceinos de Campos - Medina de Rioseco Cotanes del Monte - Medina de Rioseco Valladolid - La Mudarra - Castromonte - Cotanes del Monte Villamañán - Valladolid Villamañán - Mayorga Valladolid - Sahagún Valladolid - Fontihoyuelo Valladolid - Guardo Valladolid - Villalón Medina de Rioseco - Bustillo de Chaves Castromonte - Medina de Rioseco Medina de Rioseco - Valladolid Medina de Rioseco - Villarramiel Valdenebro de los Valles - Medina de Rioseco Canalejas de Peñafiel - Peñafiel Castrillo de Duero - Peñafiel Langayo - Peñafiel Aranda de Duero - Valladolid, por Roa Aranda de Duero - Valladolid Peñafiel - Valladolid, por Pesquera Peñafiel - Valladolid, por Villabáñez Peñafiel - Valladolid Salamanca - Valladolid Salamanca - Valladolid (servicio expres) Valladolid - Medina del Campo, por los pueblos Valladolid - Medina del Campo (directo) Valladolid - Zamora Valladolid - Palencia Valladolid - Palencia (universitaria) Tiedra - Tordesillas Villafranca - Tordesillas Alaejos - Tordesillas Torrecilla de la Orden - Nava del Rey - Tordesillas Valladolid - La Seca - Nava del Rey Valladolid - Tordesillas Valladolid - Tordesillas, por San Miguel y Villamarciel Medina del Campo - Tordesillas Medina del Campo - Muriel Valladolid - Peñaranda de Bracamonte Fontiveros - Valladolid Valladolid - Fuentes de Nava Valladolid - Villarramiel Valladolid - Cubillas Valoria la Buena - Valladolid San Román - Tordesillas Fresno el Viejo - Medina del Campo Valladolid - Valdestillas - Medina del Campo Ataquines - Medina del Campo San Román - Tordesillas Íscar - Valladolid, por Mojados, Boecillo y Laguna Íscar - Valladolid, por Pedrajas de San Esteban y Alcazarén Mojados - Valladolid, por Laguna de Duero Peñaranda de Bracamonte - Medina del Campo Valladolid - León, por Valencia de Don Juan Astorga - Valladolid León - Valladolid, por Mansilla de las Mulas El Olmo - Peñafiel Cuéllar - Peñafiel Aldea de San Miguel - Valladolid Segovia - Cuéllar - Valladolid Valladolid - Segovia, por pueblos Campaspero - Valladolid Campaspero - Valladolid, por Bahabón Montemayor de Pililla - Tudela de Duero - Valladolid Fuentesaúco - Medina del Campo Alaejos - Medina del Campo Valladolid - Tórtoles de Esgueva Quintanamanvirgo - Peñafiel Peñafiel - Piñel Peñafiel - San Llorente Castromembibre - Tordesillas Tordesillas - Mota del Marqués Villardefrades - Medina de Rioseco Urueña - Medina de Rioseco Mayorga - Medina de Rioseco - Valladolid Medina del Campo - Ataquines - Medina del Campo Medina del Campo - Fresno El Viejo - Medina del Campo Megeces - Íscar - Olmedo - Medina del Campo Peñafiel - Piñel de Arriba - Encinas de Esgueva - Peñafiel Medina del Campo - Nava del Rey - Medina del Campo Peñafiel - San Llorente - Peñafiel Urueña - Valladolid Viana de Cega - Laguna de Duero - Valladolid Valladolid - Valdestillas - Medina del Campo Villafuerte - Amusquillo - Peñafiel Aldea de San Miguel - Portillo - Íscar Villavaquerín - Castrillo-Tejeriego - Peñafiel Villafranca de Duero - Tordesillas Villalón de Campos - Medina de Rioseco San Román de Hornija - Torrecilla de la Abadesa - Tordesillas Robladillo - Geria - Simancas - Valladolid Valladolid - Tordesillas (Diputación) Traspinedo - Tudela - Herrera - Valladolid LA ZARZA-ATAQUINES CASTRONUEVO DE ESGUEVA - ESGUEVILLAS DE ESGUEVA FOMBELLIDA - ESGUEVILLAS DE ESGUEVA MELGAR DE ARRIBA - MAYORGA LA MUDARRA-MEDINA DE RIOSECO MORAL DE LA REINA-MEDINA DE RIOSECO VILLALBA DE LOS ALCORES - MEDINA DE RIOSECO VILLARDEFRADES - MOTA DEL MARQUÉS CANILLAS DE ESGUEVA - PEÑAFIEL PEÑAFIEL (LA CHOPERA) - PEÑAFIEL CUEVAS DE PROVANCO - PEÑAFIEL LANGAYO - PEÑAFIEL SAN LLORENTE - PEÑAFIEL SANTIAGO DEL ARROYO - ARRABAL DE PORTILLO SIMANCAS-SIMANCAS TORDESILLAS - TORDESILLAS II FUENSALDAÑA-CIGALES PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN-ÍSCAR SAN PABLO DE LA MORALEJA-MEDINA DEL CAMPO TORRECILLA DE LA ORDEN-MEDINA DEL CAMPO NAVA DEL REY-MEDINA DEL CAMPO NAVA DEL REY-MEDINA DEL CAMPO LA SECA-MEDINA DEL CAMPO TORRECILLA DE LA ORDEN-MEDINA DEL CAMPO VILLALBA DE LOS ALCORES II - MEDINA DE RIOSECO PEÑAFLOR DE HORNIJA-MEDINA DE RIOSECO POZUELO DE LA ORDEN-MEDINA DE RIOSECO MORAL DE LA REINA-MEDINA DE RIOSECO SAN PEDRO DE LATARCE-MEDINA DE RIOSECO VILLARDEFRADES-MEDINA DE RIOSECO TAMARIZ DE CAMPOS - MEDINA DE RIOSECO ALCAZARÉN-OLMEDO ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN-PORTILLO LA PEDRAJA DE PORTILLO-PORTILLO MONTEMAYOR DE PILILLA-PORTILLO SAN MIGUEL DEL ARROYO-PORTILLO (ARRABAL) CANILLAS DE ESGUEVA - PEÑAFIEL SAN BERNARDO - PEÑAFIEL LAGUNA DE CONTRERAS - PEÑAFIEL CUEVAS DE PROVANCO - PEÑAFIEL SAN LLORENTE - PEÑAFIEL LANGAYO - PEÑAFIEL RUEDA - TORDESILLAS ALAEJOS - TORDESILLAS VILLAFRANCA DE DUERO - TORDESILLAS SAN ROMÁN DE HORNIJA-TORDESILLAS SIETEIGLESIAS DE TRABANCOS - TORDESILLAS CASTIL DE VELA - VILLALÓN DE CAMPOS VILLAVICENCIO DE LOS CABALLEROS - VILLALÓN DE CAMPOS MELGAR DE ABAJO-VILLALÓN DE CAMPOS MONASTERIO DE VEGA-VILLALÓN DE CAMPOS CASTROBOL - VILLALÓN DE CAMPOS SIMANCAS-VALLADOLID SIMANCAS-VALLADOLID FOMBELLIDA-VALLADOLID VILLANUBLA-VALLADOLID WAMBA-VALLADOLID SAN MARTÍN DE VALVENÍ-VALLADOLID VILLACID DE CAMPOS-VILLALÓN DE CAMPOS VEGA DE RUIPONCE-VILLALÓN DE CAMPOS SERRADA-TORDESILLAS SAN CEBRIÁN DE MAZOTE - TORDESILLAS POZUELO DE LA ORDEN-MEDINA DE RIOSECO EL MONTICO-TORDESILLAS CABEZÓN DE VALDERADUEY-VILLALÓN DE CAMPOS VILLADA - VILLALÓN DE CAMPOS SIMANCAS-SIMANCAS CUBILLAS DE SANTA MARTA-CIGALES BOECILLO (URB PINAR DEL PEREGRINO) - BOECILLO CABEZÓN DE PISUERGA-VALLADOLID MEDINA DEL CAMPO (URBANIZACIÓN "LAS SALINAS")- MEDINA DEL CAMPO ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (URBANIZACIÓN "GOLF")- ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN BOECILLO (URB PAGO DEL NOGAL) - BOECILLO LOS VILLAESTERES - TORDESILLAS HORNILLOS DE ERESMA-OLMEDO VIANA DE CEGA - BOECILLO SIMANCAS-SIMANCAS (CP INF-PRI PUENTE DE SIMANCAS) ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (URB. EL SOTO) - ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN RENEDO DE ESGUEVA-VALLADOLID (IES DIEGO DE PRAVES) ALDEAMAYOR - PORTILLO LA PARRILLA-TUDELA DE DUERO VALDESTILLAS - VALLADOLID VALDESTILLAS II - VALLADOLID VILLANUEVA DE DUERO-VALLADOLID ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (URB. GOLF) - ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN WAMBA - VILLANUBLA VILLAFRANCA DE DUERO - CASTRONUÑO CASTREJÓN DE TRABARCOS-CARPIO VILLANUBLA-VALLADOLID LA SANTA ESPINA-MEDINA DE RIOSECO M1A Valladolid - Arroyo Universitaria (ruta verde) M1B Valladolid - Arroyo (ruta roja) M1C Valladolid - Arroyo (ruta azul) M1D Valladolid - Arroyo (búho) M1E Valladolid - Arroyo (Río Shopping) M3 Viana de Cega - Valladolid M4A Parque Tecnológico de Boecillo - Valladolid (Plaza San Nicolás) M4B Parque Tecnológico de Boecillo - Valladolid (Filipinos) M5 Valladolid - Cabezón M6 Valladolid - Cigales M7 Tudela de Duero - Valladolid M12 Laguna de Duero - Valladolid M13 Valladolid - Renedo M14 Castronuevo de Esgueva - Valladolid M20 Valladolid - Aeropuerto de Villanubla M28 Zaratán - Valladolid Alaejos - Villafranca de Duero Castrejón de Trabancos - Medina del Campo Siete Iglesias de Trabancos - Alaejos Torrecilla de la Orden - Alaejos Villafranca de Duero - Medina del Campo (Domingos) Villafranca de Duero - Medina del Campo Aguilarejo - Cigales San Martín de Valvení - Cigales San Martín de Valvení - Valladolid Castrillo-Tejeriego - Esguevillas de Esgueva Encinas de Esgueva - Esguevillas de Esgueva Olmos de Esgueva - Esguevillas de Esgueva Fuente el Olmo de Íscar - Íscar Megeces - Íscar Villaverde de Íscar - Íscar Mayorga - Castrobol Mayorga - Melgar de Arriba Valdemorilla - Mayorga Valdunquillo - Mayorga Villalán de Campos - Mayorga Villalba de la Loma - Mayorga La Santa Espina - Medina de Rioseco Medina de Rioseco - Moral de la Reina Medina de Rioseco - Villalba de los Alcores (X) Tamariz de Campos - Medina de Rioseco Valdenebro de los Valles - Medina de Rioseco Villalba de los Alcores - Medina de Rioseco Villanueva de San Mancio - Medina de Rioseco Foncastín - Tordesillas Matapozuelos - Medina del Campo Muriel - Medina del Campo Pozaldez - Medina del Campo Ramiro - Medina del Campo San Pablo de la Moraleja - Medina del Campo Torrecilla - Medina del Campo Villsanz - Medina del Campo Adalia - Mota del Marqués Benafarces - Mota del Marqués Benafarces - Tordesillas Gallegos de Hornija - Mota del Marqués Villavellid - Mota del Marqués Alcazarén - Olmedo Puras - Medina del Campo Ramiro - Olmedo Bocos de Duero - Peñafiel Cogeces del Monte - Peñafiel Cuevas de Provanco - Peñafiel Langayo - Peñafiel Roturas - Peñafiel Valbuena de Duero - Peñafiel Aldeamayor de San Martín - Arrabal de Portillo Arrabal de Portillo - Portillo Arrabal de Portillo - Viloria Montemayor de Pililla - Arrabal de Portillo Urb. Los Arcos-Delfín Verde - Arrabal de Portillo Renedo de Esgueva - Urbanización Cotanillo Renedo de Esgueva - Villarmentero de Esgueva Urb. Puerta de Casasola - Renedo de Esgueva Aniago - Medina del Campo La Negralada - Serrada Medina del Campo - Serrada Villalba de Adaja - Medina del Campo Monte de San Lorenzo - Tordesillas Robladillo - Tordesillas Villamarciel - Tordesillas El Otero - Tudela de Duero La Parrilla - Tudela de Duero Santibáñez de Valcorba - Tudela de Duero Vega-Sicilia - Tudela de Duero Villavaquerín - Tudela de Duero Aguilar de Campos - Medina de Rioseco Bolaños de Campos - Medina de Rioseco Bolaños de Campos - Villafrechós Palazuelo de Vedija - Villafrechós Pozuelo de la Orden - Medina de Rioseco Pozuelo de la Orden - Villafrechós Santa Eufemia del Arroyo - Villafrechós Villanueva de los Caballeros - Villafrechós Ceínos de Campos - Villalón de Campos Santervás de Campos - Villalón de Campos Villabaruz - Villalón de Campos Villalón de Campos - Villacid de Campos Zorita de la Loma - Villalón de Campos Villalón de Campos - Bustillo de Chaves Castrodeza - Zaratán Peñaflor de Hornija - Zaratán Fuente Olmedo - Alcazarén Hornillos de Eresma - Alcazarén



Zamora