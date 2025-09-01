Detenido en Salamanca tras una peligrosa persecución: sin permiso de conducir y con positivo en drogas y alcohol

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un hombre acusado de delitos contra la seguridad del tráfico, resistencia y desobediencia grave, después de protagonizar una arriesgada persecución que puso en peligro a peatones, conductores y a los propios agentes.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla le dio el alto y el hombre, lejos de detenerse, emprendió la huida a gran velocidad por varias calles de la ciudad.

Durante su recorrido ignoró todas las normas de circulación y condujo de forma temeraria, obligando a los agentes a iniciar su persecución.

En plena fuga sufrió una salida de vía con el vehículo pero, aún así, continuó corriendo a pie hasta que finalmente fue alcanzado y detenido por los agentes.

Tras las pruebas realizadas, se comprobó que el hombre carecía de permiso de conducir y dio positivo tanto en alcohol como en sustancias estupefacientes. En el interior del coche los agentes hallaron además dos navajas.

Una vez informado de sus derechos y trasladado a dependencias policiales, pasó a disposición del Juzgado de guardia de Salamanca.