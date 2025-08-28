Los incendios agitan el tablero de Mañueco: defiende su gestión bajo la presión electoral a medio año de las urnas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se convertirá este viernes en el primer presidente de una comunidad afectada por los terribles incendios de este verano en dar explicaciones en su parlamento autonómico. Forzado por la oposición, Mañueco se verá obligado a defender su gerencia de los fuegos en las Cortes entre peticiones de dimisión.

Los incendios que han asolado Castilla y León durante este verano, y que han afectado especialmente a las provincias de Zamora, Salamanca y Palencia, dejando más de 150.000 hectáreas quemadas y provocando tres fallecidos, han generado un auténtico terremoto político y han erosionado la tranquilidad del presidente a solo seis meses de las elecciones autonómicas.

Mañueco afrontaba con tranquilidad la recta final de la legislatura, presumiendo de dirigir un Gobierno "útil y eficaz" que aportaba "estabilidad" frente a los supuestos escándalos que acorralaban al Ejecutivo de Pedro Sánchez y el PSOE.

Además, era consciente su situación de fortaleza ante las transiciones en sus dos principales rivales políticos, Vox y en el PSOE, tras las traumáticas salidas de Juan García-Gallardo y de Luis Tudanca, respectivamente, a principios de año. Pero el estallido de los incendios, a partir del mes de julio, y su cuestionada gestión de los mismos, ha acabado con su situación de placidez.

Este viernes, el presidente de la Junta defenderá su gerencia de los fuegos entre peticiones de dimisión por parte de la oposición tanto para él como para el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, desaparecido desde hace semanas.

Una comparecencia en las Cortes en la que se vislumbrará su soledad y el asedio de la oposición cuando la legislatura toca a su fin y las perspectivas electorales de Mañueco, que aspiraba a acercarse lo máximo posible a la mayoría absoluta en los comicios de marzo de 2026, podrían verse seriamente afectadas debido a su cuestionada gestión de los incendios.

Mañueco, en el punto de mira

Desde el comienzo de los virulentos incendios de este mes de agosto en la Comunidad, la gerencia del Gobierno autonómico ha estado en el punto de mira de los grupos de la oposición, que acusaron a Mañueco de haber infrautilizado los recursos enviados por el Gobierno central para combatir los fuegos mientras el presidente de la Junta reclamaba más medios en sus comparecencias.

El presidente de la Junta también fue criticado por no interrumpir sus vacaciones hasta varios días después del inicio de los incendios y por asegurar que el dispositivo autonómico era suficiente para afrontar la emergencia para, solo dos días después de esas declaraciones, exigir más medios al Gobierno de Pedro Sánchez.

La oposición acusó al jefe del Ejecutivo autonómico de "improvisación" y "falta de previsión" mientras el presidente de la Junta defendía "sin reservas" las decisiones de los técnicos asegurando que todos los medios puestos a disposición del Gobierno autonómico se aprovechaban "al máximo cuando lo aconsejasen las circunstancias".

Las protestas contra el Ejecutivo autonómico llegaron pronto a las calles de varios municipios de la Comunidad y miles de ciudadanos de León, Valladolid, La Bañeza o Salamanca se manifestaron para exigir la dimisión tanto de Mañueco como de su consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, desaparecido desde el pasado día 15.

Una comparecencia forzosa

Mientras las críticas a la diligencia del operativo autonómico se incrementaban y la calle se movilizaba para exigir explicaciones, la Mesa de las Cortes convocó el pasado 22 de agosto la Diputación Permanente para exigir la comparecencia urgente de Mañueco acerca de su gestión de los incendios en un pleno extraordinario que, finalmente, se celebrará este viernes.

El presidente de la Junta tenía intención de comparecer en el mes de octubre pero los votos de todos los grupos de la oposición −PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya!− forzaron a Mañueco a dar explicaciones este viernes, 29 de agosto, adelantando, pues, su pretensión inicial y convirtiéndose en el primer presidente autonómico en defender su gestión de los fuegos ante su parlamento autonómico.

La tensa comparecencia de este viernes estará marcada por la petición de dimisión del PSOE al presidente de la Junta y las duras críticas que se esperan de todos los grupos opositores, mientras Mañueco tratará de defender la diligencia de su operativo.

Peticiones de dimisión

El secretario general del Grupo Socialista en las Cortes, Pedro González, se mostró este lunes convencido de que Mañueco "faltará a la verdad" en su comparecencia de este viernes.

"Contará cosas incompletas o no dará respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos. Es probable que intente culpar al Gobierno de España de todos sus males, ineficacia e ineptitud", afirmó, calificando de "indecente" la actitud tanto de Mañueco como de Quiñones a lo largo del "desgraciado episodio" de los incendios.

González aseguró que el presidente y el consejero "no pueden permanecer ni un minuto más al frente de la Junta" y que "lo que tienen que hacer es irse para casa". "El próximo viernes en su comparecencia se lo volveremos a solicitar pero mucho me temo que no nos haga ni caso porque está a sobrevivir a costa de lo que sea, le da exactamente igual todo", señaló.

Denuncias de Vox y Podemos

Además, Vox ha movido ficha para exigir responsabilidades por los fallecimientos en los terribles incendios de León de este mes de agosto. La formación ha presentado una denuncia en el Juzgado de León al considerar que puede haber indicios de un posible delito de homicidio imprudente en las muertes de los voluntarios Abel Ramos y Jaime Aparicio y del bombero Nacho Rumbao.

El portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, señaló que, tras estudiar los hechos, la formación ha comprobado que puede haber indicios de un posible delito de homicidio imprudente y de delitos contra los derechos de los trabajadores por la "falta de medidas de seguridad que se presentaron por parte de la Junta de Castilla y León".

"Dos personas perdieron la vida al ser integradas dentro de los efectivos de extinción en los incendios de León y consideramos que esas muertes podían haber sido evitables. Estas personas actuaron como voluntarios, con conocimiento de la dirección de los equipos de extinción y con una posible responsabilidad por parte de la administración", afirmó Hierro.

Por su parte, Podemos Castilla y León anunció la pasada semana la presentación de una denuncia ante la Fiscalía contra la "gestión temeraria" en materia de incendios que ha llevado a cabo el Gobierno de la Junta de Castilla y León.

La denuncia recogerá una serie de "actuaciones sistemáticas" del Gobierno de Mañueco que "han agravado los riesgos de incendios y sus devastadores efectos".

La formación ha avanzado que, entre los hechos presuntamente delictivos, que trasladará a la Fiscalía estarán el "irregular entramado de las privatizaciones" en materia de prevención y extinción de incendios y sus "consecuencias precarizadoras, el retraso consciente en adoptar instrumentos normativos o las actuaciones y omisiones en relación con la calidad del aire".

La encrucijada de Mañueco

En esta compleja situación, el presidente de la Junta se verá obligado este viernes a defender su gestión de unos devastadores incendios que han arrasado más de 150.000 hectáreas en la Comunidad y que han provocado el fallecimiento de tres personas: los voluntarios Abel Ramos y Jaime Aparicio y el bombero Nacho Rumbao.

Una cuestionada gerencia de los fuegos que podría afectar de forma grave a las perspectivas electorales de Mañueco, especialmente en las provincias más afectadas por los incendios: León, Zamora y Palencia.

Además, en la provincia leonesa se da la circunstancia de que el desaparecido y cuestionado Suárez-Quiñones preside la gestora del PP de León tras la renuncia de la expresidenta Ester Muñoz al convertirse en portavoz del partido en el Congreso de los Diputados. Una situación nada cómoda tanto para el partido como para el presidente de la Junta.

Mañueco comparecerá este viernes en las Cortes forzado por una oposición que le exige que asuma responsabilidades mientras la situación se caldea cada vez más en la calle, ante el drama sufrido por miles de familias que han visto como perdían sus casas y sus tierras.

De cómo logre resolver el presidente la encrucijada de los fuegos dependerá en gran medida el resultado de las elecciones de marzo de 2026 y sus opciones de gobernar en solitario o verse abocado de nuevo a echarse en los brazos de Vox, que no se lo pondrá nada fácil para gobernar. Unos incendios que han acabado con la placidez del presidente de la Junta.