El Falcon de Sánchez aterriza en Salamanca para visitar los incendios: ha dejado en el aire casi 8 toneladas de CO₂

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, baja del avión presidencial Falcon, en una imagen de archivo. Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido que nada mejor que un viajecito de 1.640 kilómetros en Falcon para visitar las zonas arrasadas por los incendios en Extremadura y Castilla y León. Y además, para hablar de los efectos del cambio climático.

El famoso avión oficial ha despegado esta mañana de martes desde Canarias a las 9:19 y ha aterrizado en Salamanca a las 11:32, dos horas de vuelo que ha podido dejar en el aire 7,95 toneladas de CO₂ . Concretamente en el aeropuerto de Matacán donde todo estaba listo para este aterrizaje.

Según la página falcondespega.es, que monitoriza todos los viajes de Sánchez y tiene muy buen ojo, eso equivale a lo que se puede gastar en nueve meses llevando el coche al trabajo o yendo al supermercado.

La factura del combustible también es curiosa, según los datos de esta misma web. 1.316 euros en queroseno, que son unos 2.850 litros.

Luego desde la base de Matacán, Sánchez ha cambiado de medio y se ha subido a un helicóptero Pluma hasta Jarilla (Cáceres), donde se ha encontrado con vecinos que, mientras apagaban brasas en sus tejados, le relatan la situación que están viviendo. Un Puma que también consume y deja en el aire lo suyo.

El periplo del presidente ha continuado a las 15:00 en Molezuelas de la Carballeda (Zamora). Allí Sánchez se ha interesado por los trabajos de extinción y ha prometido apoyo, aunque ha pedido un poco más de paciencia porque "quedan horas difíciles"

El jefe del Ejecutivo también ha centrado su mensaje en la emergencia climática, subrayando que cada año sus efectos se agravan.

"Si la emergencia climática se agrava año tras año, lo que tenemos que hacer es trascender las legislaturas y convertir estas políticas en políticas de Estado", ha afirmado, aunque en este caso no recordaba lo que puede contaminar su avión.

Y así ha terminado el viaje relámpago de Sánchez por tierras de Castilla y León. El presidente del Gobierno ha insistido en proponer un gran pacto de Estado frente a la Emergencia Climática para luchar contra los incendios, mientras dejaba toneladas de dióxido de carbono en el cielo.

Qué es la web

Falcon Despega es el nombre de esta página web creada por el shur "Errede", que afirma en su propio hilo del foro que ha creado este proyecto con la idea de aprender.

Esta web se dedica no solo a rastrear el famoso Falcon del residente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sino toda la flota oficial que actualmente está a disposición de su Ejecutivo.