Pollán presentará la próxima semana una propuesta para regular las incompatibilidades que no incluirá los sueldos

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, presentará la próxima semana una propuesta para regular las incompatibilidades de los procuradores de la Cámara con dedicación exclusiva, a lo que se comprometió el pasado mes de marzo, pero no abordará la cuestión del salario de los procuradores que no cuentan con esa dedicación exclusiva.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este jueves, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha informado de que ha preguntado a Pollán cómo se estaban desarrollando los trabajos para establecer el nuevo régimen de incompatibilidades de la Cámara y este le ha dicho que la semana que viene realizará una propuesta.

Miriam Chacón ICAL El PP se desmarca de Pollán y rechaza participar en el grupo de trabajo sobre los sueldos de las Cortes

"Me ha respondido que la semana que viene va a proponer a los grupos la regulación de las incompatibilidades de los procuradores en Castilla y León. Este asunto se ha dilatado más de lo que pensaba pero vamos a ver si se cumple con la palabra y a ver si se puede llegar a un acuerdo y un consenso de mínimos", ha señalado Fernández.

El procurador de Unidas Podemos también ha interpelado al presidente de las Cortes acerca de si iba a realizar algún tipo de propuesta sobre el salario de los procuradores y le ha dicho que le gustaría que se abordase antes de que finalice la legislatura.

Leticia Pérez ICAL Los grupos de las Cortes sí se ponen de acuerdo para que todos los procuradores cobren un sueldo

"Yo he hecho la propuesta de que todos los procuradores deberían estar liberados con un máximo de tres salarios mínimos. Pollán ha dicho que le gustaría que se abordase antes de que finalice la legislatura, pero me temo que va a quedar en agua de borrajas y las Cortes va a seguir siendo el único parlamento de España en el que algunos procuradores están liberados y otros no", ha zanjado.