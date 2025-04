La Junta no descarta aprobar los presupuestos pero no aceptará "imposiciones previas contrarias al interés general"

La Junta de Castilla y León no descarta aprobar los presupuestos de 2025, pero no aceptará "imposiciones previas contrarias al interés general". El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que no han tirado "la toalla", pero que no cederán ante condiciones previas como las presentadas por PSOE o Vox.

"No lo descartamos para nada pero en las reuniones de este martes no conseguimos nuevos apoyos para los presupuestos", ha señalado. Con todo, ha asegurado que las medidas anunciadas por la Junta van a tener "encaje" con la prórroga de las cuentas de 2024.

Rubén Cacho ICAL El PSOE exige a Mañueco una estrategia agroalimentaria y de automoción territorializada para hacer frente a Trump

"Tenemos una situación de solvencia económica, Castilla y León ha acabado 2024 sin déficit, con menos deuda que el resto de las comunidades y la máxima calificación de solvencia. Todo ello nos va a permitir abordar los retos en mejores condiciones que otras administraciones", ha señalado.

Carriedo ha insistido en que "cuando tienes una dificultad siempre es mejor hacerlo contando con solvencia financiera y no teniendo un déficit de partida".

"No hemos tirado la toalla y si consiguiéramos apoyos sería magnífico, pero no vamos a ceder a condiciones previas que van en contra del interés general y hemos venido trabajando porque tenemos un techo de gasto aprobado y una situación de solvencia financiera", ha zanjado.