Martínez insta a Mañueco a acordar los presupuestos y la Ley de Violencia de Género "de forma inmediata"

Mano tendida del PSOE al PP en Castilla y León. El secretario general del PSOE CyL, Carlos Martínez, ha instado este lunes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a acordar los presupuestos de 2025 y la Ley de Violencia de Género "de forma inmediata" para "no dejar pasar por delante oportunidades".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, tras su primera reunión de trabajo para "coordinar" esfuerzos y estrategias políticas conjuntas.

"Volvemos a tender la mano al PP para sentarnos para abordar un borrador de presupuestos que necesita salir a la luz y activarse para activar los derechos perdidos de los trabajadores que se enmarcan en el Diálogo Social incumplido por el PP y retomar la actividad de inversiones", ha afirmado.

Martínez ha insistido en que la reactivación del Diálogo Social "pasa por tener unas cuentas" y ha apostado por un acuerdo entre PP y PSOE. El dirigente socialista ha apuntado que ha enviado una carta a Mañueco y que ha habido conversaciones telefónicas pero que, de momento, por parte de la Junta solo ha habido "grillos".

"Les volvemos a invitar a celebrar cuanto antes una reunión con el PSOE en la que podamos poner negro sobre blanco un borrador de presupuestos que tiene que ser tramitado de forma inmediata", ha insistido, asegurando que "tiene que haber alguien al otro lado".

El secretario general del PSOE CyL ha señalado que tiene que haber "un Gobierno que gobierne y que pase las palabras a los hechos" y ha agradecido el respaldo de CCOO para participar en ese hipotético borrador de las cuentas y sumarse "con iniciativas y planteamientos".

Rubén Cacho / ICAL Martínez acusa a Mañueco de ser el "monaguillo de Feijóo" y lanza una advertencia a Diez sobre la sensibilidad leonesa

"Tienen que ser unos presupuestos de Comunidad, de todos y de todas, que puedan ser aprobados lo antes posible", ha zanjado.

Violencia de género

También ha vuelto a instar Martínez a Mañueco a acordar la nueva Ley contra la Violencia de Género de Castilla y León y ha recordado que se ha aprobado un Pacto de Estado contra la Violencia Machista que "ha aglutinado a todas las fuerzas exceptuando a los de siempre, a los aliados del PP".

El dirigente socialista ha recordado que la violencia de género "está asesinando cada día a muchas compañeras" y que tiene que haber "un acuerdo de aceleración de emergencia para dar cumplida cuenta de un marco legal con el que combatir a esta barbaridad". "Volvemos a tender la mano al Gobierno de la Junta", ha insistido.

Sanidad y oposición

Martínez ha mostrado su apoyo también a la manifestación en defensa de la sanidad pública del próximo 15 de marzo.

"Necesitamos hacer visible lo invisible, la Junta oculta listas de espera, hay ausencia de especialistas e inversiones en hospitales, necesitamos avanzar, han sido tres años perdidos de la mano de la extrema derecha, sin avances sociales ni en cobertura de derechos", ha señalado.

Y ha defendido que estar en la oposición implica "ser responsable" contraponiendo su mano tendida a Mañueco con el "cuanto peor, mejor" que, a su juicio, aplica el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en relación al Gobierno de Pedro Sánchez.

"En la oposición no te ubican para el cuanto peor mejor, que es la teoría del PP, si no para ser responsable, para tender la mano, pero al otro lado tiene que haber alguien. Estamos en un contexto internacional tan complejo que, si los dos grandes partidos no llegamos a acuerdos, la ciudadanía nos lo hará pagar", ha afirmado.

Coordinación con CCOO

Martínez ha hecho hincapié en que la reunión con Andrés ha servido para impulsar un "trabajo coordinado y conjunto para poder desarrollar un proyecto de Comunidad que dé cobertura a los problemas y necesidades de los trabajadores y trabajadoras".

"Hemos tratado la celebración del Día de la Comunidad, con la falta compromiso de la Junta y el abandono a su suerte de la Fundación. Quieren que quede en el olvido y las fuerzas progresistas vamos a intentar aunar esfuerzos para que se entienda como un día festivo, de reivindicación y conmemoración", ha señalado.

También ha señalado que han abordado el convulso contexto político internacional y el Diálogo Social, después de "tres años perdidos en los que se ha intentado no solamente no avanzar sino retroceder en los derechos de los trabajadores y trabajadoras".

"La puerta de entrada a la extrema derecha ha hecho que se haya tenido que acudir incluso a los tribunales en ese acoso y derribo permanente contra la representación de los trabajadores", ha señalado.

Martínez se ha congratulado de que se comience a hablar de "la recuperación del Diálogo Social" aunque ha lamentado que Castilla y León está "en el mismo punto de partida. "Quedamos en posición rezagada, hay que ser conscientes del daño que la Junta y el PP han hecho a esta tierra", ha afirmado.

77 millones no ejecutados

El secretario general del PSOE CyL ha denunciado que el Gobierno de la Junta no ha ejecutado 77 millones de los presupuestados en las cuentas de 2024 en subvenciones para la formación y el empleo.

"Uno de cada tres euros en materia de empleo y formación no se han ejecutado de los presupuestos de 2024, no nos podemos permitir esa desidia, esa inacción, ese inmovilismo y esa complacencia con datos macroeconómicos buenos pero sin ser capaces de apuntalar un crecimiento armonioso en las nueve provincias", ha afirmado.

Martínez ha asegurado que "es necesario retomar el Diálogo Social" y que "ahí va a estar el PSOE para estar de la mano de la parte social como aliados absolutamente necesarios y para que lo firmado se cumple".

"Activaremos la PNL aprobada por unanimidad en la que se planteaba la rendición de cuentas como uno de los activos más importantes", ha afirmado, cargando contra la "falta de transparencia" y de "cumplimiento de sus objetivos" por parte del Gobierno de la Junta.

37,5 horas semanales

Además, ha asegurado que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, acordada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, "llegará de la mano del PSOE o no será" ya que la derecha "donde puede bloquea".

"Cuanto peor mejor es una de las máximas del PP y la reducción de jornada es una cuestión de derechos y de economía porque redistribuyendo la riqueza y las jornadas laborales se genera mucho más empleo y de mayor calidad", ha afirmado.

Primarias en León y Segovia

Martínez no ha querido pronunciarse sobre las primarias provinciales del PSOE de León y de Segovia y ha mostrado su "respeto total y absoluto" a los procesos orgánicos de las provincias.

"Nos corresponde velar por el respeto total y absoluto de los procesos orgánicos de las provincias, que la democracia interna funcione como tiene que funcionar y que cada uno de los militantes exprese con libertad su voto", ha zanjado.