Mañueco y Martínez se comprometen a pactar la Ley de Violencia de Género y a hacer frente a los aranceles de Trump

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, han mantenido este viernes su primera reunión desde que el soriano lidera a los socialistas de la Comunidad y han ultimado un acuerdo sobre la Ley de Violencia de Género.

Martínez ha asegurado que están "perfilando un documento". "Se están trabajando algunas enmiendas", ha señalado. Además, ha asegurado que ha habido "un acuerdo importante" para "trasladar una unidad de criterio para hacer frente a los aranceles de Trump", con un Pacto de Defensa del Empleo y del Sector Productivo.

Además, ambos dirigentes han acordado la necesidad de abordar "sin prisa pero sin pausa" una estrategia de posicionamiento de Castilla y León como comunidad autónoma en la política de seguridad y defensa "para que determinadas empresas cojan vuelo".

"Esa estrategia tiene que ser también para hacer una unidad de acción", ha afirmado.

Martínez ha asegurado que ha sido "una extensa y cordial reunión de trabajo" en la que se han puesto encima de la mesa "un decálogo de iniciativas que son de urgente atención por parte del Ejecutivo autonómico".

Sin avances en presupuestos

Con todo, a pesar de esos acuerdos, Martínez ha lamentado que Mañueco no haya querido negociar los presupuestos para 2025 y para 2026.

"No podemos permitirnos el lujo de no tener ese proyecto político en este contexto político internacional. Hemos tenido una negativa y no parece ser que sea la voluntad de Mañueco tramitar los presupuestos, no lo entiende urgente y ahí no hemos tenido ningún avance significativo", ha señalado.

El dirigente del PSOE CyL ha asegurado que se trata de "una puesta en escena más de la falta de voluntad con respecto a la que tiene que ser la ley fundamental para un proyecto político para hacer frente a los grandes retos".

Tampoco han logrado el acuerdo con Mañueco a la hora de impulsar la tramitación "urgente" de una Ley de Reto Demográfico. "No ha habido grandes avances tampoco en este ámbito", ha afirmado.

Y no ha habido acercamientos en una propuesta socialista en materia fiscal para "generar incentivos al emprendimiento habida cuenta de la puerta que se abre por parte de la Unión Europea".

"Hemos planteado la necesidad de planificar nuestro propio mapa de fiscalidad y ayudas al funcionamiento teniendo en cuenta la densidad de población que reconoce Europa como despoblada pero tampoco ha habido apoyo explícito aunque la cordialidad ha imperado durante toda la reunión", ha señalado.

Entre otros aspectos, se ha abordado también la "debil cobertura sanitaria, el refuerzo en política educativa o un eje sobre la vivienda" con el mismo resultado de falta de acuerdo.

"En todos y cada uno de estos aspectos ha sido la respuesta que hemos obtenido por parte de la Junta y exactamente igual en el área de transporte y movilidad. Soria no tiene previsto ni ejecutado ningún enclave logístico. Nos han dado misma respuesta, cordialidad pero sin prisa", ha zanjado.

Carriedo aprecia "voluntad de acuerdo"

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado, tras la finalización de los encuentros del presidente con socialistas y populares, que las reuniones de este viernes con PSOE y PP han sido "cordiales y constructivas" y que Mañueco ha apreciado "voluntad de acuerdo".

Además, ha confirmado que en la lucha contra la violencia de género, la respuesta "ante" los aranceles de Trump y la estrategia de seguridad son los aspectos en los que ha habido "más avances", como ya había anticipado Martínez.

"El presidente va a hacer una gran reunión de partida con los sectores más afectados, con la FRMP, los partidos y los agentes económicos y sociales. Es algo que preocupa de forma importante y que va a tener un impacto sobre los sectores productivos de Castilla y León", ha resaltado.

Carriedo ha asegurado, además, que la lucha contra los aranceles debería ir "de la mano de la UE" para que todos los estados miembros tengan "una posición común".

En cuanto al crecimiento del sector de la seguridad, ha asegurado que la Comunidad tiene que abrir el cauce para que más empresas armamentísticas se instalen en Castilla y León y que las que ya se encuentran instaladas "puedan crecer".

"Es un sector productivo que va a ser generador de empleo y riqueza en los próximos años", ha añadido. Carriedo ha afirmado que son tres ámbitos en los que hay "voluntad de acuerdo" y ha hecho hincapié en que seguirán dialogando para concretar más consensos en las tres materias.

Vázquez carga contra Vox

El secretario autonómico del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha asegurado que se ha tratado de una reunión "para hablar de cuestiones importantes que afectan a los ciudadanos de Castilla y León". "Ese diálogo político continúa y es una de las señas de identidad del presidente Alfonso Fernández Mañueco", ha afirmado.

Vázquez ha asegurado que el diálogo continúa con los ayuntamientos, con los sindicatos y empresarios y también para alcanzar convenios con otras comunidades autónomas. "Estas reuniones se enmarcan en esa voluntad de diálogo del presidente y se inicia esta nueva etapa con nuevos interlocutores", ha afirmado.

El secretario autonómico de los populares ha asegurado que la "mano tendida" del presidente se ha "mantenido siempre" aunque ha denunciado que el PSOE CyL "no ha superado sus problemas internos" y que mantiene "una indefinición".

Con todo, ha afirmado que Mañueco "ha dejado patente su preocupación por las personas de Castilla y León, el diálogo que quiere mantener y anticipó en el debate de política general y que ha dado la posibilidad de que se haya llegado a tres acuerdos con el PSOE en violencia de género, aranceles y seguridad".

Vázquez ha denunciado, además, la ausencia de Vox y ha asegurado que "desde Madrid no les dejan hablar de los aranceles", aunque el portavoz de la formación, David Hierro, dejó claro su rechazo a la medida de Trump en su rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de este jueves.

"Se suma a ese negacionismo sobre el cambio climático o la violencia de género ese negacionismo sobre los aranceles. Nadie puede ser patriota si no respalda una posición conjunta de España", ha zanjado Vázquez.